В интернете начали всплывать подробности от инсайдеров, касательно запуска новой линейки видеокарт Nvidia

Совсем недавно в сети прошел слух, что RTX 5090 и 5080 будут представлены уже на выставке Computex в Тайване через 2 месяца.

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Один из источников сказал: «Мы начинаем готовиться к запуску RTX 5090 и RTX 5080 в четвертом квартале 2024 года или, возможно, даже в конце третьего квартала». Второй источник добавил: «Да, я также слышал, что эта серия RTX 5000 выйдет в третьем или четвертом квартале этого года, что меня немного удивляет».

Если эта информация верна, то в ближайшие недели в сети должны появиться фотографии коробок с видеокартами и самих видеокарт, как это обычно и происходило. Такой запуск сложно утаить. Технически NVIDIA ничто не мешает выпустить потребительские GPU Blackwell, ведь серверный вариант уже готов.

К слову, Джим Келлер раскритиковал стоимость исследований и разработки NVIDIA Blackwell в 10 миллиардов долларов, заявив, что поставленных задач можно было бы достичь за 1 миллиард долларов.