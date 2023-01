За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

реклама

Несмотря на то, что "закон Мура" уже не действует, производительность видеокарт, да и вообще вычислительных устройств, неуклонно растёт с каждым годом. Вышедшая в 2012 году Nvidia GTX 690 была топом своего времени. Она имела 7 миллиардов транзисторов (да, фактически это было 2 чипа от GTX 680 по 3,5 миллиарда), 4 Гб GDDR5 видеопамяти и 3072 ядра CUDA. Её преемница в 2022 году - RTX4090 имеет в 11 раз больше транзисторов (более 76 миллиардов), в 5 с половиной раз больше ядер CUDA и 24 Гб видеопамяти GDDR6X.

Вместе с вычислительной мощностью ПК и консолей рос и уровень качества игровой графики. То, что казалось тогда великолепной картинкой сейчас воспринимается без былого восторга, а современные ААА проекты предлагают визуализацию, красота которой, порой, превосходит саму реальность, но обо всём по порядку.

2013

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке 3070 Gainward Phoenix за 45 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 15000р скидка на 4090 MSI Gaming 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Crysis 3

Как и первая часть, она произвела фурор своей красотой и технологичностью. DirectX 11, объёмное освещение, тесселяция, динамическое затенение, подповерхностное рассеивание, преломление света, каскадное затенение, отражения в реальном времени и множество других, не всегда понятных, названий - это технологии, которые Crytec сумела грамотно использовать для достижения красивейшей графики того времени. Чего только стоит та самая трава)

реклама

Безусловно, Crysis 3 забралась на пьедестал не единолично. Достойное качество графики было и в Metro: Last light, Tomb Raider, BioShock Infinite и ещё нескольких проектах, но дабы не растягивать статью, подробно их описывать не буду.

2014

Call of duty advanced warfare

Да, снова коридорный шутер, но он показал графику уровня Next-Gen вживую, а не только на E3 (привет Watch Dogs). Потрясающая детализация персонажей, лицевая анимация, качество текстур и визуальных эффектов по праву поднимает эту игры на первое место в списке самых красивых игр 2014 года.

Assassin's Creed Unity

реклама

Из игр в открытом мире визуальную революцию произвело творение Ubisoft. Да, техническая сторона оставляла много вопросов: плохая оптимизация и бесчётное количество багов обрушили рейтинги игры. Однако, визуальная составляющая была прекрасна: огромный открытый мир с сотнями персонажей на экране, известные памятники архитектуры, текстуры высокого качества и освещение делали "прогулки" по Парижу действительно красивыми.

2015

Grand theft auto V на ПК

Мольбы миллионов игроков были услышаны и Rockstar Games выпустили свой хит и на персональные компьютеры. Да не просто выпустила, а повысила качество изображения и добавила множество новых функций. ПК версия стала на голову выше в плане визуализации, чем консольные, а потрясающая оптимизация позволила опробовать игру даже на слабых компьютерах.

реклама

Ведьмак 3: Дикая охота

Ещё одной красивейшей игрой стал проект от CD Projekt RED. Бескрайние просторы открытого мира, Nvidia HairWorks, высочайшая детализация персонажей и окружения позволяют насладиться визуальной составляющей игры.

STAR WARS Battlefront

Нельзя не отметить игру, разработанную студией DICE. Великолепная детализация рельефа и растительности является следствием применения фотограмметрии (использование фотографий для измерений и создания текстур и моделей).

2016

Battlefield 1

Шутер показывает Первую мировую войну в новом видении. Как и предыдущая игра в этом списке (STAR WARS Battlefront) , Battlefield 1 разработана студией DICE с использованием тех же технологий и движка. Поэтому не стоит удивляться схожести в визуальном плане.

Titanfall 2

Визуальная часть — это то, где Respawn Entertainment реально постарались. Игра очень харизматична в визуальном плане. Яркие цвета, постоянная динамика и спецэффекты не дадут вам заскучать. Отдельно хочется подчеркнуть дизайн титанов, они действительно выглядят как боевые роботы, разработанные для конкретных военных целей.



Forza Horizon 3

В эту же подборку смело вписывается и данный гоночный симулятор . Здесь представлено множество детализированных машин, а отличные пейзажи делают эту игру полноправным претендентом на лучшую графику 2016 года.

Rise of the Tomb Raider

Гробницы и величественные сооружения древних цивилизаций получились просто восхитительно. Одни навеки скованы льдом, другие изобилуют пышной растительностью. Руины советских комплексов выглядят реалистично и чередуются с природными пейзажами.

2017

Horizon: Zero Dawn

Это невероятно красивая игра, действие которой происходит в далеком будущем, где люди живут в одном мире с роботами, похожими на животных. Студия Guerilla Games создала потрясающий мир с флорой и фауной, не встречавшейся до этого ни в одной игре — своеобразный симбиоз первобытности с HiFi технологиями.

Assassin's Creed: Origins

Её главной технической "фишкой" оказалась продвинутая система освещения, которая с помощью отражённого света позволяет эффектно сменять время суток. Мир игры отличается своей высокой детализацией и дальностью прорисовки.

Hellblade: Senua’s Sacrifice

Игра про кельтскую воительницу Сенуа. Разработчики сделали отличную детализацию главной героини, поработали с лицевой анимацией и освещением, а также представили необычайно красивые пейзажи.

2018

Detroit: Become Human

Игра удивляет своим проработанным окружением и впечатляющим освещением. Лица каждого персонажа в Detroit: Become Human наполнены невероятным количеством деталей, а благодаря лицевой анимации, все персонажи выглядят максимально живыми. Вне всякого сомнения Detroit: Become Human - самая красивая игра 2018.

Forza horizon 4

Как и в 2016 году, серия Horizon задаёт планку качества. Открытый мир выглядит восхитительно, но действительно красиво выглядят сами модели машин.

2019

Red Dead Redemption 2

Игра вышла на ПК в 2019 году и сразу заслужила звание красивейшей игры года. Каньоны, горы, леса и болота, дикая природа и невероятные пейзажи поражают своей красотой.

Control

Студия Remedy использовала рейтрейсинг для создания отражений, контактных теней, диффузного глобального освещения и затенения. Конечный результат поражает воображение, а игра CONTROL демонстрирует, как могут выглядеть игры на ПК, не имея ограничений, связанных с консолями.

Metro: Exodus

Одна из самых красивых игр на сегодняшний день, в основном благодаря эффектам трассировки лучей. Конечный результат ошеломляет и значительно улучшает визуальное оформление игры. Наряду с CONTROL, Metro Exodus демонстрирует большие преимущества трассировки лучей в реальном времени.

2020

Cyberpunk 2077 на ПК.

Несмотря на проблемный релиз Cyberpunk 2077 по праву заслуживает звания самой красивой игры года. Огромные масштабы игры и безупречная детализация как уровней, так и персонажей, а также трассировка лучей делают эту игру невероятно красивой.

Spider-Man: Miles Morales.

Игра о человеке-пауке от студии Insomniac Games получилась максимально зрелищной. Высокая детализация персонажей и масса спецэффектов позволила игре стать одной из самых красивых в 2020 году. Отдельного упоминания заслуживают волосы персонажей. Благодаря новой системе рендера они выглядят намного реалистичнее, чем в оригинальной Spider-Man.

The Last of Us Part II.

Naughty Dog проделали огромную работу в том, что касается качества материалов, освещения, моделей и анимации. При этом локации в игре куда больше, комплекснее и богаче на детали, чем в первой части.

2021

Forza Horizon 5

Гоночный симулятор от Playground Games снова нашёл себе место в топе. Игра не является революционным скачком по сравнению с предыдущей частью, но она сумела избавиться от её недостатков в графическом плане. В итоге у студии получился гораздо более детализированный мир, масштаб которого действительно ощущается.

Returnal

Игра с красивейшими инопланетными видами. Студия Housemarque сделала bullet hell роглайк, который отлично выглядит не только в движении, но и в статике. В Returnal очень кстати был бы фоторежим, но пока что его не добавили – снимать красивые кадры удается в основном вне боёв.

Marvel’s Guardians of the Galaxy

Eidos Montreal сделала одну из самых красивых игр 2021 года. Студия разработала экшен на собственном движке, добившись с его помощью превосходной детализации текстур и глубины картинки. В результате от внутриигровых роликов и геймплейных сцен действительно сложно оторваться.

2022

Horizon: Forbidden West

Игра, графика в которой оставляет все другие позади. Настоящий симбиоз арта и технологий. Сиквел постапокалиптического экшена, где люди вынуждены соседствовать с кибернетическими зверьми, поражает воображение своей красотой. Детализация, достойная звания Next-Gen. Слова здесь излишни, просто посмотрите на скриншоты.

переходим к следующей игре.

God of War на ПК (2022) и God of War: Ragnarök

Знакомая многим серия игр про Бога войны, но теперь в сеттинге скандинавской мифологии. Визуальная составляющая игр создана превосходно.

Огромные локации, наполненные тысячами мельчайших предметов, невероятная детализация персонажей и уровней, грамотно составленное освещение и новейшие технологии способны увлечь пользователя на десятки часов.

Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022)

Самый фотореалистичный шутер прошедшего года. Разработчики MW2 наделали немало шуму, выпустив видеосравнение Амстердама из игры с реальным городом. Качество проработки текстур, освещения и моделей было настолько высоким, что поначалу было неясно где игра, а где реальное видео.

The Callisto Protocol

Экшен-хоррор от создателя Dead Space хоть и не обрадовал фанатов сюжетом, за то показал великолепную картинку.

В этой игре впечатляет проработка персонажей. В Digital Foundry их визуализацию назвали лучшей в играх на данный момент. И это касается не только лицевых анимаций (самого сложного аспекта), но и отрисовки кожи, волос и костюмов. Материалы одежды, скафандров и корпусов роботов не просто выглядят как настоящие, а еще покрыты лоском, разводами, потом и тому подобным, что придает им большую аутентичность.

2023

И, хотя в новом году ещё не было видеоигр, которые бы совершили прорыв в графике, есть несколько кандидатов на эти роли.

S.T.A.L.K.E.R. 2

Да, новый геймплейный трейлер сталкера, вышедший 29 декабря, даёт надежду на то, что графика на релизе будет не хуже, чем на презентации.

Marvel’s Spider-Man 2

Учитывая уровень графики, который был у Spider-Man: Miles Morales, следующая часть серии не должна подвести.

Senua’s Saga: Hellblade 2

Ещё не вышедшая, но сильно интригующая часть серии Senua’s Saga. Есть все шансы, что она повторит успех своей предшественницы в визуальном плане.

Выводы

Как мы видим, год с годом качество графики постепенно растёт, хоть и не настолько быстро, как в начале нулевых. Разрешение мониторов тоже постепенно увеличивается, если в 2013 году нормой для игр было Full HD, то сейчас это как минимум 2K. Качественный рост происходит не только в детализации изображения, но и в физике объектов, и в направлении визуальных эффектов. Скорее всего, трассировка лучей распространится повсеместно. Игровые модели всё более усложняются, а количество полигонов возрастает, чего только стоит демо-версия Матрицы.

Гонка за фотореализмом, скорее всего, продолжится. Но нужно понимать, что далеко не всем играм необходима реалистичная графика. Есть множество игр с уникальной эстетикой, родившейся в результате творческих поисков и необычного видения авторов. Важность реалистичной графики неоспорима, но есть вещи, которые не зависят от количества полигонов и качества освещения.