Осло рассматривало закупку M142 HIMARS, но, судя по всему, всё же выберет другую систему

Парламент Норвегии одобрил план по приобретению реактивных систем залпового огня (РСЗО), выделив на его реализацию 19,5 миллиарда норвежских крон (2 миллиарда долларов). Акцент делается на системы, которые смогут обеспечить нанесение ударов вглубь тыловых районов гипотетического противника. Источник изображения: Hanwha DefenseНорвежские власти рассматривали приобретение M142 HIMARS, но, судя по всему, отдадут предпочтение другой РСЗО. По данным норвежской газеты Aftenposten, предложение Lockheed Martin по продаже HIMARS оказалось хуже, чем разработанная южнокорейской компанией Hanwha Defense система K239 Chunmoo. Норвежские депутаты также призывали к финансированию какой-либо программы по созданию европейской РСЗО, но эти призывы были отклонены из-за возможных рисков, дороговизны и долгих сроков поставок.

Возвращаясь к выбору между M142 HIMARS и K239 Chunmoo, южнокорейский производитель смог предложить Осло более быстрые сроки поставок. При этом Chunmoo ничем не уступала HIMARS по техническим характеристикам, поразив условленную цель на расстоянии до 500 километров. Официально правительство Норвегии ещё не объявляло победителя в контракте на поставку РСЗО. Ожидается, что норвежские вооружённые силы получат до 16 РСЗО, а также неуказанное количество ракет к ним, включая дальнобойные модификации.