Доброго времени суток, уважаемый читатель. Более 10 лет назад, накопив около 35 тысяч рублей, я купил свой первый "игровой" ноутбук с видеокартой Nvidia GeForce GTX 850m и процессором Intel core i5 4200M вместо старенького ПК, в котором был установлен процессор Intel core 2 DUO 2,66 ГГц 2006 года (по-моему) и видеокарта ATI Radeon 5670 с 1Гб видеопамяти, вышедшая в 2010 году. Компьютер тот, кстати, жив до сих пор.

Ноутбук (не) для игр

Это был далёкий 2014 год. Кризис, санкции, геополитическая обстановка и прочие факторы привели к ослаблению рубля и росту курса иностранных валют. Доллар тогда "укрепился" почти в 2 раза: с 32 рублей в начале года до 60 (а в моменте даже 67) рублей в декабре.

Юношеская мечта накопить денег и собрать мощный игровой компьютер, например, с Nvidia GeForce GTX 770 4Gb и Intel Core i5 4690K (ещё в середине 2014-го такой ПК стоил около 40 тысяч рублей) стала угасать вместе с курсом рубля. Так как ценники на комплектующие резко пошли вверх, а оставаться с офисным компьютером из 2010-го не особо хотелось, было принято решение искать альтернативы.

Конечно, можно было собрать ПК на комплектующих поскромнее, но и здесь поезд уже ушёл. Базовая игровая сборка на GTX 760(2Gb) и i5 4440 к тому времени, как ко мне пришло осознание, что "доллара по 30" уже не будет, стоила более 45 тысяч рублей, и цены продолжали расти. Росли они не только на железо - дорожало всё, свободных денег было немного, а влезать в долги не хотелось.

Неожиданным "последним вагоном" для меня стала покупка ноутбука. Цены на них, на удивление, пошли вверх с запозданием примерно в 1 месяц относительно другого железа. Конечно, многие возразят, мол ПК за эти деньги был бы всё равно мощнее, да и ноутбуки не для игр. Ровно эти мысли и были у меня в голове, но "сопоставив де́бет с кре́дитом", изучив различные тесты производительности и учитывая, что через пол года я бы уехал учиться в другой город на бюджет, я принял решение, что мобильная игровая/рабочая платформа в данных реалиях будет лучшим выбором. Перспектива остаться с компьютером эпохи динозавров не радовала, так что, пока была возможность взять хоть что-то вменяемое, решено было ей воспользоваться. Просто фото из интернета :)

Так как в ноутбуки я до того момента не вникал, а изучал только рынок настольных ПК, то выбор лэптопа затянулся на 5 дней.

Из магазинов электроники в моём городе были только КЕЙ (самый дорогой), Юлмарт (вроде так он назывался) и ДНС. Первый практически сразу был отброшен, так как цены в нём были самые высокие. В Юлмарте был практически никакой выбор, ноутбуков с видеокартами выше GT 840M просто не было.

Изучив множество моделей, я остановился на двух, которые вписывались в мой бюджет до 40к деревянных. Это был ноутбук от MSI с Core i7 и Nvidia GT (без буквы "икс") 840M и... от DNS с видеокартой GTX 850M, но на Core i5. Последняя была примерно в 1.5-2 раза быстрее и уже позиционировалась как игровая (ведь в названии есть "ИКС"!), но российско-китайский бренд доверия не внушал, да и "пацаны не поймут", ведь тру геймеры выбирают ЭмЭсАй. (ирония)

Сравнение 850m и 840m. Данные с сайта gpu.userbenchmark

Но в итоге сухие цифры и желание взять "максимум производительности на рубль" победили и вместо геймерского бренда я взял ноутбук от ДНС. На него давалась гарантия 12 месяцев, так что это немного успокаивало меня. "Если сломается - сдам обратно", - подумал я.

И... он сломался. В феврале 2022 года. В один прекрасный день операционная система просто перестала загружаться. После непродолжительной консультации с гуглом решение было найдено - полетел жёсткий и его необходимо менять. Буквально за несколько недель до этого момента я уже присматривал себе SSD на Али, так что выбор был сделан незамедлительно. Но об этом позже.

За исключением этого случая ноутбук исправно работает уже одиннадцатый год). Актуальное состояние. Камера заклеена от товарища майора.

Скотч по бокам от экрана наклеен ещё с завода - держит плёнку XD

Спецификации

Перейдём к железу. Конечно же DNS сам ноутбуки не производит, как не делает этого и доброе большинство вендоров. На самом деле компании просто заказывают корпус, вставляют туда внутренности от OEM-производителя платформы - компании Clevo (о чём DNS любезно информирует, клея стикер прямо на коробку) и лепят свой "шильдик". Ничего плохого в этом на самом деле нет, в случае с ноутбуком от ДНС это даже хорошо - внушает больше доверия.

Что мы имеем внутри:

Диагональ и матрица 17,3 дюйма, матрица TN+ Разрешение 1600x900p (HD+) Процессор Intel core i5 4200M @ 2,5 ГГц (3.1 в Turbo Boost) (2 ядра/4 потока) Видеокарта Nvidia GeForce GTX 850M 2Gb GDDR3 Накопитель SSD на 512 Гб от KESU, с магазина стоял 2,5" WD Blue на 1 Тб Оперативная память 2x4 Гб SO-DIMM DDR3 @ 9-9-9-24-1333 МГц





Как я уже говорил, в ноутбуке на данный момент стоит родноё всё кроме жёсткого диска. В начале 2022 года оригинальный HDD WD Blue на 1 Тб, почив смертью храбрых, был заменён на более быстрый китайский 2,5" SSD от фирмы KESU на 512 Гб c интерфейсом SATA3. Куплен он был на AliExpress за 2000 рублей. Вот так выглядит коробка от него. Можно сказать, что "воскрешенье" прошло успешно.

Теперь перейдём к процессору. В ноутбуке установлен Intel core i5 4200M, появившийся в продаже в середине 2013 года. Для своего времени это был mid-range двухъядерный процессор с поддержкой многопоточности, имеет встройку Intel HD 4600, которая даже тянет Rainbow Six Siege на минималках. Ниже представлен его CPUID. Несмотря на почтенный возраст, процессор по тестам в одноядерном режиме сравним с Ryzen 3 3200U, вышедшим в 2019 году (у которого также 2 ядра), а также с core i7-6500U.

Сравнение i5-4200M и Ryzen 3 3200U в PassMark

Информация о процессоре

За игровую производительность отвечает видеокарта GTX 850m от компании Nvidia.

Информация о видеокарте, основное подчеркнул. Источник: TechPowerUp

GeForce GTX 850M вышла в марте 2014 года, несёт на борту 640 ядер CUDA, 2 Гб видеопамяти GDDR3 (хотя существует версия с памятью GDDR5), имеет теплопакет всего 45 Ватт и поддерживает DirectX 12, что позволяет ей запускать даже современные игры (комфортно ли в них играть - другой вопрос).

На картинке ниже представлена относительная производительность. Видеокарта находится на уровне настольных GTX 650 Ti и Radeon HD 7790 - карт среднего сегмента 2012 и 2013 года соответственно. В бэнчмарке от PassMark ускоритель выдаёт 2679 баллов.

Теперь заглянем в бэнчмарк Superposition, если он запустится, тестировать систему будем в двух пресетах: 1080p@Medium и 1080p@High. Результаты получились следующими:

Достойно, на уровне встройки в процессоре Ryzen 7 5700G. Заметьте, что тестирование проводилось на последнем драйвере Nvidia 572.42 от 13 февраля 2025 года. Да, да - видеокарта до сих пор получает свежие драйвера.

Теперь посмотрим, что же стало с аккумулятором за 10 лет эксплуатации. Отзывы на сайте ДНС говорят о том, что батарея умирает спустя 2 года. Возможно, что мне просто попался удачный экземпляр, но по данным AIDA64 Extreme степень износа батареи составляет всего 14 процентов, а остаточная ёмкость 41,5 Wh из паспортных 48.8 Wh. На самом деле результат очень хороший - у трёхлетнего MSI с 10500H/3060, который был у меня на тесте, степень износа батареи составляла 40%.

Конечно, от батарейки на нём долго не поиграешь (а на каком игровом ноутбуке не так?), но сценарии вроде "ворд + интернет сёрфинг" расходуют АКБ за 3 часа. А что вы хотели от аккумулятора 2014 года. Блок питания, который идёт в комплекте, выдаёт 120 Вт, чего полностью хватает для зарядки даже при игре в режиме максимальной производительности ноутбука (не путать с режимами апскейлеров DLSS и FSR).

А что там по температурам? Проведём стресс-тест в программе AIDA64. Режим энергопотребления: максимальная производительность, работа от сети. Спустя 9 минут 50 секунд прогона температура процессора составила 81 градус по Цельсию. Вполне неплохо для столь немолодого устройства. Температуру GPU будем смотреть уже непосредственно в играх.

Тесты в играх

Теперь приступим к самому интересному, посмотрим, во что можно поиграть на этом ноутбуке в 2025 году. Возможно, для большей наглядности стоило бы смонтировать видео, и планы такие у меня были, но пока Ютуб "болеет", загружаться в нормальном качестве оно будет очень долго. Если подобные запросы поступят, то обязательно сделаю ролик. Пока же ограничимся текстовой версией. И ещё, будет хорошо, если вы напишите какие игры ещё можно протестировать на этом ноутбуке, но сразу скажу: RDR2 не потянет :)

Также попрошу обратить внимание на показатели температуры на следующих скриншотах. Термопаста в ноутбуке не менялась ни разу с момента покупки!

Методика тестирования и используемое ПО

Тестирование проводилось при комнатной температуре +24 градуса по Цельсию;

Охлаждающая подставка не использовалась;

В качестве средств телеметрии применялись MSI Afterburner, RivaTuner Statistics Server и CapFrameX;

Операционная система: Windows 10 LTSC (build 19045);

Для записи геймплея (с которого здесь будут лишь скриншоты) применялся ShadowPlay из Nvidia App, что немного "подъело" итоговую частоту кадров примерно на 5-7%;

Все игры тестируются в родном разрешении ноутбука 1600x900p;

Тестируемые игры: Crysis 3, Resident Evil 2 Remake, Bioshock Infinite, StarCraft II: Legacy of the Void.

И да, заранее извиняюсь за "кустарное" представление результатов.

Crysis 3 (2013)

Начнём с самой требовательной игры 2013 года. Не смотрите на дату, третий "Крайзис" ещё долгое время после выхода оставался бенчмарком для видеокарт, как в своё время было с первой частью. Несмотря на тонны мемов со сгоревшими компами, игра оптимизирована относительно хорошо. Версия игры v1.3 с последними обновлениями.

Crysis 3 имеет следующие графические настройки:

Основными являются качество текстур, сглаживание и параметры системы (которые включают в себя массу подпунктов, смотри скриншот ниже). Если с разрешением текстур всё ясно, то на сглаживании остановимся подробнее.

Crytek предоставляет возможность выбрать один из множества режимов сглаживания. Наиболее простым и одновременно не слишком требовательным к ресурсам является режим FXAA, который представляет собой фильтр постобработки, созданный для смягчения очертаний полигонов на изображении, уже после отрисовки графическим процессором. Однако применение этого фильтра приводит к размытию текстур объектов, что слегка ухудшает качество картинки в целом.

Следующий вид сглаживания называется TXAA (Temporal Anti-Aliasing). В нём фильтр пост-обработки применяется совместно с привычным аппаратным сглаживанием типа MSAA, но добавляется временной фильтр, который использует информацию о пикселях из предыдущих кадров. Несмотря на более "продвинутую" структуру в сравнении с FXAA, TXAA помимо краёв всё-таки немного размывает сами текстуры, зато он относительно нетребователен к вычислительной мощности.

Следующий вид сглаживания создан самой Crytek, — SMAA (Enhanced Subpixel Morphological Anti-Aliasing). Составляющими частями SMAA являются уже известные механизмы сглаживания - мультисемплинг и суперсемплинг. На выбор доступно SMAA 1х, 2x и 4х.

Последний вариант сглаживания (MSAA) рассматривать не будем, так как видеокарта его не вытягивает. Стоит лишь отметить, что он обеспечивает наилучшее качество сглаживания и совсем не мылит картинку, но режет производительность в 2-6 раз.

Дополнительные параметры включают следующие пункты. Дабы не растягивать материал, на них не останавливаемся.

Уровень: Добро пожаловать в джунгли

На скриншотах будет представлено две сцены. Первая: начало уровня, персонаж стоит на месте. Вторая: кадр со взрывом из кат-сцены (значение 1% min брал из лога, на скриншоте его нет).

Пресет №1: Все НИЗКИЕ настройки, сглаживание FXAA

Среднее FPS 48 1% min 45

Среднее FPS 46 1% min 24





Пресет №2: СРЕДНИЕ настройки, сглаживание SMAA (1x)

Среднее FPS 40 1% min 36

Среднее FPS 40 1% min 19





Пресет №3: ВЫСОКИЕ настройки, сглаживание SMAA x2

Среднее FPS 29 1% min 26

Среднее FPS 36 1% min 17





Максимальных настроек не будет, на них игровой процесс становится неиграбельным. Да и на высоких просадки случаются слишком часто. Если выбирать настройки для комфортного геймплея, то я бы остановился на средних текстурах, низких параметрах и сглаживании SMAA 1x, так можно будет получить около 35-50 кадров в секунду при приемлемом качестве. Загрузка видеопамяти при данных настройках не превышает 1,5 ГБ.

Максимальная температура процессора составила 71 градус, видеокарты - 66 градусов. Когда-то это было нормой для игровых ноутбуков, теперь же 90+ градусов на CPU и 80+ на GPU стало в порядке вещей.

Resident Evil 2 Remake (2019)

Следующей игрой будет survival horror Resident Evil 2, ремейк оригинальной игры 1998 года. Версия игры 1.05. Игра даже по современным меркам выглядит неплохо, а в 2019-м номинировалась на одну из самых красивых.

В качестве настроек графики предлагается несколько пресетов на выбор:

Остановимся на последних двух: "важнее производительность" (т.е. минимальные) и сбалансированные. Рассмотрим 3 сцены из начального уровня. На первом скриншоте будут МИНИМАЛЬНЫЕ настройки качества, на втором БАЛАНС. Результаты выведены на скриншотах, получены с помощью программы CapFrameX.

Сцена 1

Сцена 2

Сцена 3

В данной игре ShadowPlay режет производительность наиболее агрессивно - для получения достоверных результатов прибавьте к среднему и P1% FPS около 15%, т.е. +8 кадров на минимальных и +5 при балансе. Комфортно играть всё же можно, хоть и на низких настройках. Максимальный нагрев CPU/GPU составил 64/65 градусов соответственно (и это при температуре +24 в комнате).

Также можно заметить, что при настройках БАЛАНС качество картинки как будто стало хуже, от части так и есть: если в первом случае сглаживание отключено, то во втором используется "мыльная" комбинация из FXAA+TAA. Вторая причина кажущегося ухудшения качества - скриншот из видео.

BioShock Infinite (2013)

Следующей игрой будет BioShock Infinite, которая в отличие от Crysis 3, вышедшей в том же году, показывает адекватный фреймрейт при запуске едва ли не на картошке. Версия игры актуальная: 1.1.25.5165. Таблиц здесь тоже не будет, а будет сравнение самых низких, средних и максимальных настроек графики с соответствующими циферками на скриншотах.

Для удобства, на верхнем слайде всегда будут МИНИМАЛЬНЫЕ настройки, на втором СРЕДНИЕ, а на нижнем УЛЬТРА.

Первая сцена

Вторая сцена

Третья сцена

Как можно заметить, разница в фпс между минимальными и ультра настройками достигает двух раз. За эту "жертву" мы получаем текстуры высокого разрешения, более качественные отражения, объёмное затенение с эффектом лучей (но не RT) и лучшее сглаживание. Но даже на среднем пресете игра выглядит неплохо.

В напряжённые моменты перестрелок фреймрейт может упасть до 40 кадров в секунду, но в основном держится на уровне 60 на высоких настройках. Максимальный нагрев составил 69/70 градусов для CPU/GPU соответственно.

Отдельным поводом для моего удивления стало то, что на низких настройках игра потребляет менее 0,25 ГБ видеопамяти, а на ультра редко переваливает за 0,6 ГБ. Вот это я понимаю - оптимизация.

StarCraft II: Legacy of the Void (2015)

Следующая на очереди - третья и заключительная часть трилогии StarCraft II - Legacy of the Void. Игра предлагает низкие, средние, высокие, ультра и наивысшие настройки качества графики.

Схема тестирования та же: скриншоты расположены по порядку от низких (при этом дополнительные параметры также переведены на минимум или отключены) до наивысших. В отличие от предыдущих случаев, здесь будет всего одна сцена для сравнения настроек графики. Сцена в основном статична, но на экране расположены 78 различных юнитов. (Вот они, слева направо)

Всё на минимуме

Средние настройки (почему показывает, что видеопамяти занято меньше, чем на минимальных - не знаю)

Высокие настройки

Ультра настройки

Наивысшее качество (как будто кроме фпс ничего не поменялось)

Между последними тремя пресетами каких-то значительных различий лично я не заметил, средний фрэймрэйт при этом упал в полтора раза, а частота кадров редких событий стала ниже на четверть.

Что произошло с объёмом занятой видеопамяти на высоких настройках (стал почти в 5 раз больше чем на средних и в 2,5 раза больше чем на наивысших настройках) - сложно сказать, возможно в ней находились какие-то данные с предыдущих настроек качества.

Теперь разберём динамичную сцену боя. Пресет высокий, сглаживание включено, количество юнитов около 100, при этом ещё около 25 зергов повержены несколько секунд назад.

Средний фреймрейт держится на уровне 42 кадров в секунду (вне боя было 73), в редких событиях (начало боя с множеством визуальных эффектов) была просадка до 21 ФПС. Максимальные температуры составили 65 градусов для CPU и GPU. Для стратегии играбельно, в крайнем случае можно уйти на "средние".

Послесловие и выводы

На этом, пожалуй, пока остановимся, материал получился уже достаточно объёмным. В запасе были ещё несколько игр: GTA V (версия 2021 года), Call of Duty: Advanced Warfare (2014), Need for Speed: Most Wanted (2012) и Ведьмак 3 (2013). Возможно, что их я протестирую в следующей части, либо предлагайте свои варианты. Методику тестирования тоже улучшу.

Делая краткий вывод, можно смело заявить, что и в 2025 году ноутбук из 2014-го неплохо поживает и способен тянуть не только AAA-проекты 2013-2019 года, хоть иногда и серьёзно жертвуя графическими настройками, но и современные нетребовательные игры.

Конечно, на ноутбуке не удастся поиграть в RDR2 или Cyberpunk 2077, этого от него ожидать было бы странно, но легендарную стратегию 2015 года на нём пройти можно. Спокойно на нём пойдут и киберспортивные игры, например, DOTA 2 и даже вторая часть Counter Strike, естественно не на максимальных настройках (да и зачем они в киберспорте).

Порадовал ноутбук своими температурами, учитывая, что термопаста в нём до сих пор стоит заводская (привет любителям менять термоинтерфейс каждые 1-3 года). Также приятно удивило то, что свежие драйвера на видеокарту всё ещё приходят, хотя, скорее всего, и не несут для неё никаких изменений.

Что ж, получается, что раньше ДНС умел "делать" качественные вещи.

А как вы считаете, хороший ли это результат для ноутбука из 2014 года?