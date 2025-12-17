Сразу стоит заметить: Я никогда не был обитателем ресурсов вроде Neolurk и не знаю, что такое «Лурка». Потому у меня до сих пор не было личного мнения относительно данного ресурса.

Что такое Neolurk? Настолько я понял из информации самого ресурса, это своеобразная «Википедия», в которой можно писать в стиле «Лурки», но без оскорблений. И вообще, Неолурк якобы для тех, кто хочет писать, может писать и не хочет следовать каким-то канонам. Короче, писать о чём нравится и как нравится.

В конце страницы можно найти раздел «Оценки», где жалуются, что:

народ всё исходит на злость, потому что впервые увидел нормальный проект на базе Википедии, который пишет правду и только правду

То есть Neolurk, называющий себя Народным Lurkmore, прямо говорит, что народ злобный, и оправдывает эту злобу элементарной завистью. И здесь я попрошу обратить внимание, что ресурс делает акцент на собственную правдивость.

Если честно, я бы даже не трогал это, если бы не этот акцент на правде. Но проблема в том, что этот ресурс прямым образом распространяет дезинформацию относительно меня и моего дистрибутива Chimbalix.

Да, вы правильно поняли: сейчас мы будем разбирать по фактам одну из статей «правдивого» ресурса Neolurk и выясним, есть ли там правда или распространяют откровенную дезинформацию, при этом уверяя читателей, что пишут только правду.

Давайте начнём с простого. На сайте Neolurk есть статья про дистрибутив Chimbalix. В правой части статьи можно заметить логотип дистрибутива Chimbalix. Я разработал этот логотип при работе над Chimbalix 24.1 Alphachi-Pre6. Что примечательного в том, что этот логотип вставили в статью?

Открываем подробную информацию о файле, и видим, что у логотипа даже автор не указан.

Данный файл можно было достать только из дистрибутива Chimbalix и репозитория на GitHub. Я не выкладывал оригинал в общий доступ в других местах. Лицензия у логотипа CC-BY 4.0. Это указано в свойствах оригинального файла, что находится в дистрибутиве Chimbalix по адресу /etc/chimbalix/logo/Chimbalix-Logo.kra. Данная лицензия довольно свободная, но требует указания авторства, что не было сделано на сайте Neolurk. Первый грех засчитан, ибо человек, доставший логотип из дистрибутива, определённо имел доступ к оригиналу в формате популярного графического редактора Krita.

Хотя меня не особо заботит, что кто-то нарушает лицензионные условия, используя мои труды. Но файл был загружен при использовании чужого псевдонима, что довольно подло.

Идём далее. Слова про кривой дистрибутив Linux — чистая правда. Я сам так называл свой дистрибутив при первых выпусках. Тут ничего такого нет. Откровенное плутовство начинается уже со второго предложения, гласящего, что дистрибутив Chimbalix чуть менее чем полностью состоит из костылей и багов. Сказано это было так, будто во всех багах виноват я, а не разработчики оригинального MX Linux и все, кто разрабатывал до появления данного дистрибутива, на котором основан Chimbalix.

То, что я разрабатываю дистрибутив на чистом энтузиазме — правда. Но далее это делают причиной стабильности уровня «Альфа». Это уже плутовство, так как нет тут причинно-следственной связи. Так же пишут, что в кругах автора, то есть меня, Chimbalix якобы считается лучшим дистрибутивом за всю историю. И это притом, что я сам называю свой дистрибутив далеко не лучшим. Хотя Chimbalix и превосходит порой прочие Линуксы по ряду аспектов использования, но сравнению с Windows он совсем не лучший.

Уже во вступительном разделе статьи про дистрибутив Chimbalix на ресурсе Neolurk присутствует софизм, когда правду смешивают с ложью. Впрочем, это ещё цветочки.

Второй раздел посвящён какой-то сути. Первое предложение в порядке. Я действительно замучился исправлять косяки оригинального MX Linux. В итоге создал Chimbalix. Про тряску до дрожи ввиду отсутствия каталога «Program Files» написана неправда, ибо мне плевать, есть этот каталог или нет. Мне главное, чтобы оно работало и этим можно было нормально пользоваться, что редкость в Линуксах. Если в итоге всё приходит к тому, что каталог «Program Files» всё же появляется, значит, так надо, а не потому, что я так захотел специально.

Далее писанина про переживания автора, про несостоятельность Линуксов в настольном сегменте и что я позиционирую свой Chimbalix как решение всех проблем. Ни первое, ни второе не является правдой. И если первое можно счесть за простое мнение писавшего статью, то второе — наглая дезинформация. Я не позиционирую свой дистрибутив как решение всех проблем.

Про дорогой интернет отчасти правда. Но это не основная причина моей нелюбви к сетевым репозиториям. Причин моей нелюбви к репозиториям гораздо больше, чем просто дорогой трафик, стоимость которого порой мне обходилась примерно в 5 у.е. за несколько мегабайт в роуминге. Точно уже не скажу, ибо не запомнил в точности.

Я рассмотрел лишь малую часть статьи, но уже указал минимум три факта правдивой информации и минимум три факта наглой лжи. Говорю примерно, потому что правда зачастую смешана с неправдой. А ведь ресурс Neolurk уверяет пользователей, что пишет правду и только правду!

Дальше веселее. В отличительных особенностях первым пунктом числится каталог «portsoft», находящийся прямо в корне файловой системы. Сразу же летит упрёк за безопасность, но тактично умалчивается очень важный нюанс, что каталог в корне файловой системы считается системным и используется обычно только для установки софта, поставляемого вместе с дистрибутивом. Для пользователей есть каталог «portsoft» в домашнем каталоге пользователя. Именно он обычно используется в реальности. Оба каталога прописаны в спецификациях PortSoft.

Далее я был немного удивлён, что проделанную работу над меню приложений назвали не идеальной, но лучше, чем у других Линуксов. Про WINE и установщик, в принципе, здесь сказано тоже правильно, без предвзятости желчной.

Хотя первая половина разбираемого раздела и выдалась относительно вменяемой, однако писатель не удержался. Далее пошла откровенная ложь в тексте статьи на ресурсе Neolurk. В тексте сказано, что автор, то есть я, для решения проблем с зависимостями заново изобрёл что-то похожее на FlatPak и назвал это Installer-SH. Так же сказано, что я очень горжусь тем, что смог правильно настроить параметры сжатия и прикрутить LZMA. Стоит ли говорить, что тут нет правды?

Installer-SH кардинально отличается от FlatPack и прочих линуксоидных методов распространения софта для Linux. Говорить, что Installer-SH похож на FlatPack, есть грубое проявление невежества. Да и не горжусь я тем, что настроил правильно архиватор для достижения лучшего сжатия программ в формате Installer-SH, но отмечаю данный факт, когда это уместно. Всё же это одна из особенностей установочного пакета.

Последний пункт, касающийся производительности дистрибутива Chimbalix, требует особого внимания. Ведь тут дезинформация достигает небывалых высот. В статье написано: Автор уверяет, что производительность у дистрибутива Chimbalix выше, чем у любого другого Линукса. Но при объективных тестах именно Chimbalix показывает худшие результаты. Доказательств, конечно же, нет. При этом необоснованно приплели к тексту криво настроенные драйверы NVIDIA.

На самом деле я неоднократно сравнивал разные дистрибутивы Linux. Для примера можно взять результаты тестов в виртуальной машине, когда сравнивался Chimbalix 24.3 с игровым дистрибутивом Nobara 40. Как все уже заметили, игровая Nobara проиграла в равных условиях.

Некоторые справедливо возразят, что это был тест в виртуальной машине. Нужно ведь на реальном ПК тестировать! Но и на реальном ПК игровая Nobara проиграла не только в плане производительности, но и в возможностях запуска игр. А ведь я противопоставлял своему дистрибутиву игровую Nobara, а не абы какой Debian или Manjaro, что не способны в принципе запустить протестированные игры без дополнительных танцев с бубном, требующих доступа к интернету и репозиториям.

Вот мы и разоблачили очередную ложь в статье на ресурсе Neolurk, уверяющем читателей в том, что они пишут правду и только правду. Заметьте, я никого сейчас не уверяю. Я разбираю и предоставляю доказательства.

Переходим ко второй половине раздела отличительных особенностей дистрибутива. Вижу в косяках пункт про то, что Chimbalix находиться в состоянии «Альфа» выпуска. Это не косяк, это особенность. Он и не выйдет из данного состояния в ближайшее время, ибо основан на ядре Linux, на котором попросту невозможно создать ничего действительно стабильного и качественного.

Использование костылей не является косяком, как и первый пункт, описанный выше. Тут пока идёт обычная подмена понятий и перемешивание тёплого с мягким. Начиная с Secure Boot, идёт наглая дезинформация. Основное ядро Liquorix 6.8 действительно не подписано. Но дистрибутив Chimbalix уже давно поставляется и с подписанным стандартным ядром Linux 6.1. Оно медленнее модифицированного ядра, но совместимо с Secure Boot.

Далее идёт наглая ложь насчёт видеокарт AMD: якобы дистрибутив Chimbalix не тестировался с видеокартами AMD. На самом деле тесты проводились с красными видеокартами. Вот на вскидку тесты в игре Control с видеокартой Radeon RX 5600M. Ещё где-то были тесты со встроенной графикой Vega 3. Ну и тесты в игре World of Tanks, где AMD Radeon пказал себя ужасно, в отличие от NVIDIA GeForce.

Насчёт VAAPI — это действительно косяк, но не мой, и исправлять его не вижу смысла в ближайшее время. Есть более важные задачи. Если линуксоиды за несколько десятилетий так и не осилили нормальное ускорение видео, и это перешло в мой дистрибутив по наследству, то в чём тут моя вина? Это уже идёт откровенное перекладывание вины на постороннего, что типично для линуксоидной среды обитания.

Потом упоминается сайт, на котором почти ничего нет, как и в самом дистрибутиве якобы. Что тоже ложь, ибо в дистрибутиве Chimbalix есть важные компоненты, прямо влияющие на удобство использования, которых нет в большинстве прочих дистрибутивов из коробки. Ещё пишут, что нет сервера для пакетов приложений в формате Installer-SH. Но вот в чём проблема: эти два пункта вообще не косяки, а называется токсичностью и невежеством.

Сайт таков, каким я его и задумал. А Installer-SH и не требует себе отдельных серверов для хранения пакетов, ибо это автономный формат, в котором распространять софт можно хоть дискетами. Репозиторий Chimbalix-Software-Catalog, как многие могли уже заметить, в первую очередь используется для тестирования новых версий установочного пакета, а не создания хранилища всех программ на свете.

Последний пункт тоже не косяк, ибо это наглая дезинформация про жуткие статтеры во всех играх. Ни один Линукс и даже Windows не сможет дать идеальный график времени кадра в сложных играх, динамически загружающих ресурсы. Но даже так уже давно встроена утилита GameMode, начиная с Chimbalix 24.8, позволяющая снизить разброс графика времени кадра под управлением Linux (не всегда заметно на глаз).

Хотя GameMode по своей сути является набором костылей для ядра Linux, но это не значит, что без этого набора костылей игры работают очень плохо. Да, игры в любом случае работают хуже, чем в среде Windows, что доказано множеством объективных тестов в равных условиях. Но это же Linux. Даже FreeBSD работает лучше Linux в относительно равных условиях. Да и далеко не в каждом дистрибутиве GameMode вообще встроен.

Очередной раздел статьи разобран. И снова получилась смесь правды с ложью. Как там основатели ресурса Neolurk? Икота ещё не началась? А ведь так красиво заявили, что пишут правду и только правду!

Следующий и последний раздел посвящен автору дистрибутива Chimbalix. Иначе говоря, сплошной доксинг и клевета в отношении автора, ибо в данном разделе практически нет правды. Первый пункт пропустим про наполнение новостной ленты Google моими статьями на тему Линукса, ибо нечего рассматривать.

Потом начинается клевета про использование в тестах GT 1030 и ATi Radeon HD 6300, которые автор якобы тестировал в играх Control и Genshin Impact. Мягко говоря. Во-первых, видеокарты ATi были включительно до серии Radeon X1000. Все, что начинается с Radeon HD 2000 и выше — уже работа конторы AMD. Во вторых, у меня никогда не было на руках таких видеокарт, как GT 1030 и HD 6300. Последней вообще не существует, есть только HD 6350.

Так же пишут, что я уверен в том, что у видеокарт AMD Radeon RX 5000 не поддерживается Ray-Tracing, а у GTX 1070 поддерживается. И это якобы совсем не так. В прикреплённой ссылке под видом доказательства моей неправоты относительно поддержки Ray-Tracing приводиться видеозапись, где пытаются запустить игру, требующую поддержки трассировки лучей, а игра буквально кричит о том, что технологии не поддерживаются на Radeon RX 5700 XT. Потом начинаются танцы с бубном над эмуляцией поддержки трассировки лучей для видеокарты Radeon RX 5000 серии.

Я не знаю, как это комментировать. Злобный автор сам доказал, что RX 5000 не поддерживают трассировку лучей без танцев с бубном и эмуляции технологии. В моём же случае есть реальные тесты, доказывающие наличие поддержки и работу трассировки лучей с видеокартой GTX 1070. Так же доказано отсутствие поддержки Ray-Tracing у видеокарт RX 5000 серии.

Даже GPU-Z говорит, что видеокарта GTX 1070 поддерживает Ray-Tracing, а RX 5700 XT — нет. Было очень глупо так нагло врать в статье на ресурсе Neolurk про поддержку технологии Ray-Tracing у видеокарт RX 5000 серии.

Идём дальше. В статье на Neolurk пишут, что меня якобы очень бесит упоминание других дистрибутивов Linux, помимо Chimbalix. Очередное вранье. Так же есть некое подобие публичного раскрытия местоположения конкретного человека, но у меня в профиле GitHub указана страна Беларусь, так что тут ничего криминального.

Следующим предложением идёт поток в стиле не осилил копирование дисков и простое скачивание DEB пакетов и потому якобы скачал локальный репозиторий целиком. Потом идёт поток софизма про критику других дистрибутивов. Сказано так, будто я не имею права критиковать другие дистрибутивы Linux. Да и не критиковал я Debian 7 именно за то, что у него закончилась коммерческая и платная поддержка.

Так же и в последнем пункте разведена наглая дезинформация. Мол, автор якобы категорически не любит Proton из-за ненависти к компании Valve. Потому в дистрибутиве Chimbalix якобы установлен обычный WINE. Но у меня нет ненависти к компании Valve. Однако я и не сторонник этой компании. Иногда критикую. Стиль изложения может показаться специфическим, но к компании Valve, повторюсь, у меня нет ненависти.

Теперь разберём дезинформацию про WINE. В первых версиях Chimbalix действительно использовался обычный WINE Staging, но начиная с Chimbalix 24.3, был произведён переход на WINE LG (Proton на стероидах). Так как я часто экспериментирую с версиями WINE, я перестал уточнять конкретную версию в общем описании дистрибутива. Про сотню префиксов под каждое приложение — тоже дезинформация, ведь до текущего момента по умолчанию используется один и только один префикс. Все остальное — на усмотрение пользователя. Не знаю, как будет в будущем, но сейчас так.

Некоторые могли заметить галерею, в которой опубликовали чужие фотографии без разрешения, а так же добавили подписи. Это уже можете назвать своими словами.

Заключение

По итогу Neolurk оказался не таким уж и правдивым. Neolurk заявляет, что пишут правду и только правду, а злобный народ просто завидует! Однако проверка показала, что в проверенной статье действительно написана правда, но лишь местами. В общей же массе правда смешана с ложью, а лжи явно больше, чем правды.

И ладно, сплошной поток софизма, когда правда перемешана с неправдой. Но на ресурсе Neolurk буквально занимаются доксингом и клеветой. Так же на ресурсе опрометчиво заявили, что можно писать в стиле «Лурки», но без оскорблений. Не знаю, что за стиль «Лурки», однако статья про Chimbalix на ресурсе Neolurk и есть одно сплошное оскорбление как для дистрибутива Chimbalix, так и для автора дистрибутива, то есть меня.

Я не держу зла на Neolurk и «писателей» за такую статью, но и воспринимать всерьёз писанину на этой «Википедии» уже не стану. И никому не посоветую. Пусть я буду очередным человеком из злобного народа, на которых так жаловался ресурс. Однако у меня нет и капли зависти. Я не могу завидовать ресурсу, который клянётся, что пишет правду и только правду, а на деле в текстах выявляется целый поток наглой дезинформации.

Единственное доказательство против меня (по поводу Ray-Tracing) прикреплённое в сомнительной статье на Neolurk, и то доказало лишь мою правоту в вопросе поддержки трассировки лучей. Не знаю, намеренно это было сделано или писатель просто не осознавал, что выкладывал доказательства против себя же, но факт есть факт.

Я тоже не идеален. Могу что-то не заметить или забыть, да и меняюсь все же со временем, накапливая опыт. Но даже так я стараюсь опираться на конкретные факты и доказательства, а не просто говорить, лишь бы высказать своё мнение.

Это был весьма увлекательный разбор. Буду ли я исправлять эту сомнительную статью на сайте Neolurk? Конечно, нет. Пусть этим занимаются те, кому это интересно. Выводы уже сделаны. А мне пора бы заниматься другими интересными делами.

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.



