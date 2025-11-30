Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Почему FreeBSD и Linux непригодны для использования

Порой можно услышать мнение, что FreeBSD уже достаточно развит, чтобы им могли пользоваться даже домохозяйки.
[ ] для раздела Блоги
5
5

Какой бы плохой и ужасной не становилась Windows, люди почему-то не спешат переходить на хвалёные Линуксы и прочие операционные системы в настольном сегменте ПК. Неужели это всё заговор злых корпораций? Или всё намного проще?

реклама



На этот раз поговорим не только про хвалёный Linux, но и про FreeBSD. Порой ведь говорят, что BSD подходит даже для домохозяек, и вообще он гораздо лучше и понятнее, чем Linux. Так ли всё на самом деле или это очередные красивые заявления для неопытных людей?

Но давайте сначала разберёмся с монолитным ядром Linux. Ни для кого не секрет, что Линуксы непригодны для нормального использования, и причин тому огромная масса. Но у монолитного ядра Linux есть своя серьёзная проблема, и это постоянно поломанная совместимость с каждым выпуском.

реклама



Разработчики монолитного ядра Linux проявляют грубейшее неуважение к труду сторонних разработчиков и производителей оборудования, постоянно ломая совместимость. И ладно, если бы совместимость ломалась между мажорными версиями, но она ломается и между минорными версиями (сторонний драйвер для Linux 6.8 в 99% случаев не заработает в Linux 6.12).

Грубейшее неуважение к чужому труду и есть основная проблема Linux. На таком ядре невозможно создать ничего стабильного и жизнеспособного, так как существующие ядра Линукса крайне ущербны, что было доказано даже недавними тестами. А с каждым обновлением что-то обязательно ломается. Нельзя просто взять и заменить какой-нибудь отсталый драйвер в монолитном ядре. Да и серьезные проблемы вроде бага 12309 десятилетиями никак не могут исправить полноценно.

Ну а кто виноват во всех проблемах? Конечно же, в первую очередь обвиняют пользователей. Мол, это не Linux несостоятельный, это всё пользователи неправильные.

реклама



Видите ли, энтузиасты всё стараются, делают игровые Линуксы, а пользователи все такие неблагодарные, не хотят играть в игры!

Кстати, а ведь раньше были отчасти правы. Valve, по сути ведь завязла, так и не продвинувшись далеко в Linux поляне. Всё пытаются переделывать WINE, всё ковыряют, метаются между Debian и Arch, а игры как не работали по-человечески, так и не работают под Линуксом. Везде какие-то компромиссы и проблемы. Ещё и привязывают пользователей к своей DRM-платформе Steam, как только могут.

Разумеется, пользователи не виноваты в том, что линуксоидные разработчики что-то сделали криво и не доработали. Или в ядре постоянно ломается совместимость с каждой версией, от чего уже существующая масса драйверов для разнообразного оборудования просто перестаёт работать. Это, к слову, называется деградацией. Вот недавний случай: Есть старый принтер. Подключаю его к системе с Линуксом. Он определяется. Всё вроде отлично:

реклама



Но что имеем на самом деле? Да ничего нового! Принтером невозможно воспользоваться, потому что Linux вместо операционной системы. Даже если бы у меня были старые драйверы под мой принтер, я бы не смог установить по вине поломанной совместимости в ядре Linux.

Тем временем даже древняя Windows XP прекрасно справилась с принтером. Древняя Windows XP сделала то, на что оказались не способны современные Линуксы. Наверное, через дополнительные 30 лет «развития» Linux, наконец, осилит работу с принтерами без костылей и терминального шаманства. Но это не точно.

Хотя на ядре Linux и невозможно построить ничего действительно жизнеспособного и стабильного, но проблема поломанной совместимости — далеко не единственная причина несостоятельности подобных операционных систем.

Кто-нибудь слышал про FreeBSD? Вероятно, многие слышали. Но, в отличие от Linux, любители BSD не кричат во всё горло на каждом углу, навязывая свою любимицу окружающим всеми правдами и неправдами. Разумеется, везде есть не совсем адекватные личности. Однако я ещё не видел людей, которые бы кричали про FreeBSD по любому поводу и без, пытаясь затянуть в свой лагерь окружающих и выставить систему лучше, чем есть на самом деле.

Как некоторые могли заметить по первой картинке в статье, у меня уже установлен дистрибутив FreeBSD под названием GhostBSD, и я уже могу много чего нехорошего высказать по этой операционной системе. Но знаете, в чём подвох? FreeBSD — это очередная операционная система, зависимая от репозиториев. И как любой Линукс, она мертва без доступа к репозиториям.

И хотя глупо ожидать от любого дистрибутива FreeBSD простоты и удобства, но я был удивлён наличием встроенного нормального драйвера видеокарты NVIDIA. Не самый свежий, но он есть и отлично работает!

А в тесте ChimbaBench Simple Box результаты меня удивили ещё больше! Ни для кого не секрет, что дистрибутив Chimbalix на основе модифицированного ядра Linux способен выдать в этом тесте больше fps, чем Windows. Chimbalix с модифицированным ядром способен выдать больше, чем даже другие Линуксы с обычными ядрами на одном и том же железе. Но ядро FreeBSD настолько хорошо работает, что тест способен выдать 7.2-9.2 тысячи fps, когда модифицированное на максимальную производительность ядро Linux способно осилить в равных условиях всего 4.5-5 тысяч fps.

В обоих случаях используется Xfce 4.20 и X11 версии 1.21.1. ChimbaBench запущен в режиме GLES2 для снижения нагрузки на видеокарту. Хотя этот тест скорее синтетический, но он уже показывает значительное превосходство ядра FreeBSD над Linux при прочих равных условиях. При этом важно заметить: BSD не страдает багом 12309, характерным для Линуксов.

А ещё мне удалось установить драйвер видеокарты NVIDIA 530. Правда, пришлось добавить одну правку в исходный код. Ну и убрал проверку версии ядра, так как установочный пакет гораздо старее используемого ядра FreeBSD. И знаете, что случилось? Старый драйвер просто взял и нормально заработал! А это означает, что модульный FreeBSD даже в плане установки и совместимости с драйверами доказал значительное превосходство над монолитным Linux!

Так же установил и драйвер 580 версии — самый последний из доступных на официальном сайте производителя. Ещё костылями прикрутил поддержку CUDA, ибо по умолчанию CUDA отсутствует в среде FreeBSD. Виновата ли в этом NVIDIA? Линуксоиды скажут да, но я скажу нет. NVIDIA и так делает огромную работу по поддержке своих видеокарт в разных операционных системах, в то время как AMD и прочие всё бросили на откуп сомнительного Open-Source сообщества, не потянув разработку качественных драйверов самостоятельно. Я бы очень удивился, если бы NVIDIA ещё и под FreeBSD выпустила полный функционал. Это было бы очень удивительно, учитывая практически нулевую популярность операционной системы в настольном сегменте.

Такими переустановками драйвера было доказано очередное превосходство ядра FreeBSD над Linux. В случае, если к Линуксу драйвер видеокарты прибит гвоздями, его невозможно выдрать и заменить без серьёзных последствий и поломок. Во FreeBSD же драйвер меняется очень легко и просто. Если, конечно, закрыть глаза на оставшийся за кадром пердолинг с поиском необходимых зависимостей.

А ещё было обнаружено, что статистика Linux откровенно накручивается в интернете. Я вышел в интернет, используя FreeBSD, а сайт посчитал это за Linux. А потом линуксоиды будут рассказывать, какой популярный «дряхлый пингвин». Аж целых 4% еле натянул за 30 с лишним лет «развития».

Некоторые, вероятно, уже подумали о том, какой FreeBSD классный и всё такое. Но погодите немного, ведь я не рассказал о тотальной отсталости софта в репозиториях и насколько всё плохо с зависимостями. Может пройти буквально одна неделя, и в репозиториях уже будут поломаны зависимости относительно установленной системы. Порой придётся обновить половину операционной системы, чтобы установить что-то из репозиториев. А кроме репозиториев у FreeBSD абсолютно ничего нет. Стоит ли говорить, какой это геморрой на голову для обычного пользователя, особенно если Интернет оплачивается по трафику или вовсе нет доступа?

А ещё даже не надейтесь на то, что в Интернете сможете найти информацию по решению бесконечных проблем. В этом плане FreeBSD ничем не отличается от Линуксов. Везде бесконечные проблемы по вине изначально глупого подхода к построению ОС на основе репозиториев. Но в BSD это доведено до абсурда.

Так как репозитории постоянно меняются, это приводит к тому, что установленные операционные системы буквально умирают без постоянных обновлений уже спустя несколько недель. Стоит ли говорить, какая это проблема — найти рабочую инструкцию или просто информацию для решения постоянно возникающих проблем в процессе использования ОС?

Любая попытка что-либо сделать в среде FreeBSD всегда превращается в танцы с бубном. И с этим мракобесием пользователь практически всегда один на один, так как если в интернете и есть решения, они в 99% случаев просто не работают так как устарели уже давно. А проблем очень много всплывает.

Не то чтобы в Линуксах было меньше бед. Напротив, там даже больше проблем и гораздо серьёзнее. Но тут не Линукс. Тут даже утилита sed работает иначе. Но разве меня это может остановить?

Вас глаза не обманывают. Мой Installer-SH работает даже под управлением FreeBSD. Пришлось внести определённые правки в Installer-SH, в данный момент состоящий из более чем 1700 строк кода, включая переносы строк и комментарии. Но оно работает, и я вижу смысл добавить поддержку FreeBSD дистрибутивов в свой установочный пакет.

Хотя Installer-SH и не исправит глупость разработчиков дистрибутивов, строящих операционные системы на основе репозиториев и пакетных менеджеров, но это уже будет хоть что-то независимое, автономное и пригодное для распространения в болоте зависимостей.

По факту FreeBSD непригоден для нормального использования в текущем состоянии. Увы. Но я не удивлюсь, если однажды BSD достигнет приемлемого уровня в настольном сегменте ПК и ноутбуков. Если это произойдёт, у вечно несостоятельного монолитного Linux не будет и мизерного шанса на конкуренцию. Linux даже с древней Windows XP не способен тягаться в плане жизнеспособности. С FreeBSD и подавно не сможет тягаться при равных условиях поддержки и вливания ресурсов.

Однако говорить можно много и долго. Но факт в том, что FreeBSD пока что непригодна для нормального использования даже в моих руках. Про использование этого набора бесконечных проблем обычными домохозяйками я вообще молчу.

Жаль, нет вменяемых полностью автономных утилит для создания загрузочных Live-CD образов из уже установленной FreeBSD. Что-то вроде MX Snapshot, чтобы делать свои «респины» дистрибутивов без терминального красноглазия. Вот такой базовой вещи очень нехватает для развития FreeBSD в целом.

Отдельно следует упрекнуть разработчиков GhostBSD за тот факт, что загрузочный диск требует минимум 4 гигабайта оперативной памяти для запуска. И эта глупость была сделана, начиная с 21 версии GhostBSD. В 20 версии хватало и двух гигабайт ОЗУ для запуска и работы операционной системы. Стоит ли говорить, как сильно это глупое решение ограничивает распространение операционной системы на компьютерах и ноутбуках с 2-4 гигабайтами ОЗУ?

Так что да. О реальном использовании FreeBSD можно забыть в ближайшее время. Если Linux — это ущербное ядро с относительно вменяемым обвесом, то FreeBSD выглядит как отличное ядро с ущербным обвесом. Ни то, ни другое в текущем состоянии и близко не стоит даже с древними версиями Windows по жизнеспособности и удобству использования. Увы.

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.


Добавить в закладки

Теги

обзор тест windows linux chimbal chimbalix линукс freebsd репозиторий bsd
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G Gaming Trio OC
17
Обзор и тестирование блока питания Formula V Line FV-1000GM
3
Сравнительный обзор четырех недорогих материнских плат MSI на AMD Socket AM5
11
Обзор ноутбука ASUS VivoBook S14 (M3407H)
3
Ретроклокинг: Вся палитра процессоров AMD Socket 754
40
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Strix G16 (G615LR)
2
Обзор сетевого хранилища TerraMaster F4-425 Plus
11
Обзор и тестирование монитора Titan Army C30SK Pro
4
Обзор игровой мыши MSI Forge GM300
23
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B850I Edge TI WIFI
15
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Составлен список лучших процессоров для ПК на конец 2025 года
4
YouTube-блогер месяц использовала Apple Vision Pro в качестве внешнего экрана для своих гаджетов
+
Геймеры призывают бойкотировать покупку оперативной памяти в надежде на снижение цен
3
Первый смартфон с чипсетом Snapdragon 8 Gen 5 получит батарею на 8300 мАч
+
В Польше построили и ввели в эксплуатацию первый польский вертолёт AW149
3
Вояджер-1 отдалится от Земли на расстояние в один световой день спустя почти 50 лет своего полёта
+
Xiaomi изменила график глобального выпуска обновления HyperOS 3
+
Межзвездный объект 3I/ATLAS снижает яркость по мере приближения к Земле
2
Началось голосование за дизайн купюры 1000 рублей и обсуждение идеи выпуска 10-тысячной банкноты
7
Британская армия приостанавливает эксплуатацию 6000 военных грузовиков MAN
1
В Hardware Unboxed назвали лучшие процессоры на ноябрь 2025 года
5
В Италии по аналогии с «Золотым куполом» США разработали систему ПВО против гиперзвуковых ракет
+
Роскомнадзор начал блокировку WhatsApp в России
7
Обновление ПО повысило производительность и автономность консолей Asus ROG Ally
+
Прототип нового кроссовера Lada Azimut с 1,8-литровым двигателем сфотографировали в Тольятти
5
Global Defense News: Ту-160 — воздушный страж ядерной триады России в Арктике
1
В Великобритании отправят военных инструкторов принимать экзамены по вождению у граждан
+
В Сибири создадут первый в России кластер переработки цветных и редкоземельных металлов
+
В России резко вырос спрос на наличные деньги
5
Элементы тормозной системы поезда ВСМ «Москва — Санкт-Петербург» на испытаниях разогнали до 400 км/ч
+

Популярные статьи

Книга против фильма: 4 экранизации Стивена Кинга, которые оказались сильнее оригиналов
8
Хардкорное испытание железа 2008 года: LGA775 против нейросетей
3
Как хештег «Смирись с этим» едва не утопил Xbox и выставил надменность Microsoft напоказ
3
Почему FreeBSD и Linux непригодны для использования
5

Сейчас обсуждают

Главврач ПНД "Три кукушки",где клизмируют Бернигана и Чимбала
18:59
психически больной Чимбал -сдавайтесь в руки психиатрам
Почему FreeBSD и Linux непригодны для использования
Главврач ПНД "Три кукушки",где клизмируют Бернигана и Чимбала
18:58
да он сбежал же с нашего ПНД ,ищем по всей Беларуси и РФ
Почему FreeBSD и Linux непригодны для использования
jugador
18:57
Однозначно хорош. Периодически пересматриваю.
Книга против фильма: 4 экранизации Стивена Кинга, которые оказались сильнее оригиналов
Кот Шрёдингера
18:56
он уже написал
Почему FreeBSD и Linux непригодны для использования
Сергей Анатолич
18:52
В воспалённых мозгах бандеровцев они собираются.
На Украине испытывают бронемашины «Гюрза-03» и «Десна» с колесной формулой 4х4
Сергей Анатолич
18:43
Чо то ляхи прям жгут последнее время. И подлодку спустили на воду, правда она здохла через час плаванья! Потом вертолёт постороили, правда по чужой лицензии, но это мелочи. Теперь вот спутник запусти...
Первый в России междугородний беспилотный трамвай проходит испытания в Свердловской области
Зум
18:35
Только полный идиот будет писать об этом статью
Почему FreeBSD и Linux непригодны для использования
Kutuz
18:34
Дизайн такой смотрю сейчас в моду вошёл, как то год-два назад тестировал похожего вида наушники от Soundcore. Модель точно не помню, а вспоминать лень))
Обзор доступных полноразмерных наушников Haylou S40
Henry Morgan
18:28
Мы ждали, мы верили. Он вернулся. День прошел не зря. Доктор, закройте двери, установите ограду под напряжением, ров с крокодилами и зенитку. Пациент опять Тут!!!
Почему FreeBSD и Linux непригодны для использования
Emperor Of The Universe
18:27
Всё ясно, из бюстхальтерии списали в офис дворникам, да и тем 1150 поставили, а ты домой забрал потому что на свой нормальный не хватает. Потому что ветер в карманах по жизни.
Хардкорное испытание железа 2008 года: LGA775 против нейросетей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter