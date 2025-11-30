Какой бы плохой и ужасной не становилась Windows, люди почему-то не спешат переходить на хвалёные Линуксы и прочие операционные системы в настольном сегменте ПК. Неужели это всё заговор злых корпораций? Или всё намного проще?

На этот раз поговорим не только про хвалёный Linux, но и про FreeBSD. Порой ведь говорят, что BSD подходит даже для домохозяек, и вообще он гораздо лучше и понятнее, чем Linux. Так ли всё на самом деле или это очередные красивые заявления для неопытных людей?

Но давайте сначала разберёмся с монолитным ядром Linux. Ни для кого не секрет, что Линуксы непригодны для нормального использования, и причин тому огромная масса. Но у монолитного ядра Linux есть своя серьёзная проблема, и это постоянно поломанная совместимость с каждым выпуском.

Разработчики монолитного ядра Linux проявляют грубейшее неуважение к труду сторонних разработчиков и производителей оборудования, постоянно ломая совместимость. И ладно, если бы совместимость ломалась между мажорными версиями, но она ломается и между минорными версиями (сторонний драйвер для Linux 6.8 в 99% случаев не заработает в Linux 6.12).

Грубейшее неуважение к чужому труду и есть основная проблема Linux. На таком ядре невозможно создать ничего стабильного и жизнеспособного, так как существующие ядра Линукса крайне ущербны, что было доказано даже недавними тестами. А с каждым обновлением что-то обязательно ломается. Нельзя просто взять и заменить какой-нибудь отсталый драйвер в монолитном ядре. Да и серьезные проблемы вроде бага 12309 десятилетиями никак не могут исправить полноценно.

Ну а кто виноват во всех проблемах? Конечно же, в первую очередь обвиняют пользователей. Мол, это не Linux несостоятельный, это всё пользователи неправильные.

Видите ли, энтузиасты всё стараются, делают игровые Линуксы, а пользователи все такие неблагодарные, не хотят играть в игры!

Кстати, а ведь раньше были отчасти правы. Valve, по сути ведь завязла, так и не продвинувшись далеко в Linux поляне. Всё пытаются переделывать WINE, всё ковыряют, метаются между Debian и Arch, а игры как не работали по-человечески, так и не работают под Линуксом. Везде какие-то компромиссы и проблемы. Ещё и привязывают пользователей к своей DRM-платформе Steam, как только могут.

Разумеется, пользователи не виноваты в том, что линуксоидные разработчики что-то сделали криво и не доработали. Или в ядре постоянно ломается совместимость с каждой версией, от чего уже существующая масса драйверов для разнообразного оборудования просто перестаёт работать. Это, к слову, называется деградацией. Вот недавний случай: Есть старый принтер. Подключаю его к системе с Линуксом. Он определяется. Всё вроде отлично:

Но что имеем на самом деле? Да ничего нового! Принтером невозможно воспользоваться, потому что Linux вместо операционной системы. Даже если бы у меня были старые драйверы под мой принтер, я бы не смог установить по вине поломанной совместимости в ядре Linux.

Тем временем даже древняя Windows XP прекрасно справилась с принтером. Древняя Windows XP сделала то, на что оказались не способны современные Линуксы. Наверное, через дополнительные 30 лет «развития» Linux, наконец, осилит работу с принтерами без костылей и терминального шаманства. Но это не точно.

Хотя на ядре Linux и невозможно построить ничего действительно жизнеспособного и стабильного, но проблема поломанной совместимости — далеко не единственная причина несостоятельности подобных операционных систем.

Кто-нибудь слышал про FreeBSD? Вероятно, многие слышали. Но, в отличие от Linux, любители BSD не кричат во всё горло на каждом углу, навязывая свою любимицу окружающим всеми правдами и неправдами. Разумеется, везде есть не совсем адекватные личности. Однако я ещё не видел людей, которые бы кричали про FreeBSD по любому поводу и без, пытаясь затянуть в свой лагерь окружающих и выставить систему лучше, чем есть на самом деле.

Как некоторые могли заметить по первой картинке в статье, у меня уже установлен дистрибутив FreeBSD под названием GhostBSD, и я уже могу много чего нехорошего высказать по этой операционной системе. Но знаете, в чём подвох? FreeBSD — это очередная операционная система, зависимая от репозиториев. И как любой Линукс, она мертва без доступа к репозиториям.

И хотя глупо ожидать от любого дистрибутива FreeBSD простоты и удобства, но я был удивлён наличием встроенного нормального драйвера видеокарты NVIDIA. Не самый свежий, но он есть и отлично работает!

А в тесте ChimbaBench Simple Box результаты меня удивили ещё больше! Ни для кого не секрет, что дистрибутив Chimbalix на основе модифицированного ядра Linux способен выдать в этом тесте больше fps, чем Windows. Chimbalix с модифицированным ядром способен выдать больше, чем даже другие Линуксы с обычными ядрами на одном и том же железе. Но ядро FreeBSD настолько хорошо работает, что тест способен выдать 7.2-9.2 тысячи fps, когда модифицированное на максимальную производительность ядро Linux способно осилить в равных условиях всего 4.5-5 тысяч fps.

В обоих случаях используется Xfce 4.20 и X11 версии 1.21.1. ChimbaBench запущен в режиме GLES2 для снижения нагрузки на видеокарту. Хотя этот тест скорее синтетический, но он уже показывает значительное превосходство ядра FreeBSD над Linux при прочих равных условиях. При этом важно заметить: BSD не страдает багом 12309, характерным для Линуксов.

А ещё мне удалось установить драйвер видеокарты NVIDIA 530. Правда, пришлось добавить одну правку в исходный код. Ну и убрал проверку версии ядра, так как установочный пакет гораздо старее используемого ядра FreeBSD. И знаете, что случилось? Старый драйвер просто взял и нормально заработал! А это означает, что модульный FreeBSD даже в плане установки и совместимости с драйверами доказал значительное превосходство над монолитным Linux!

Так же установил и драйвер 580 версии — самый последний из доступных на официальном сайте производителя. Ещё костылями прикрутил поддержку CUDA, ибо по умолчанию CUDA отсутствует в среде FreeBSD. Виновата ли в этом NVIDIA? Линуксоиды скажут да, но я скажу нет. NVIDIA и так делает огромную работу по поддержке своих видеокарт в разных операционных системах, в то время как AMD и прочие всё бросили на откуп сомнительного Open-Source сообщества, не потянув разработку качественных драйверов самостоятельно. Я бы очень удивился, если бы NVIDIA ещё и под FreeBSD выпустила полный функционал. Это было бы очень удивительно, учитывая практически нулевую популярность операционной системы в настольном сегменте.

Такими переустановками драйвера было доказано очередное превосходство ядра FreeBSD над Linux. В случае, если к Линуксу драйвер видеокарты прибит гвоздями, его невозможно выдрать и заменить без серьёзных последствий и поломок. Во FreeBSD же драйвер меняется очень легко и просто. Если, конечно, закрыть глаза на оставшийся за кадром пердолинг с поиском необходимых зависимостей.

А ещё было обнаружено, что статистика Linux откровенно накручивается в интернете. Я вышел в интернет, используя FreeBSD, а сайт посчитал это за Linux. А потом линуксоиды будут рассказывать, какой популярный «дряхлый пингвин». Аж целых 4% еле натянул за 30 с лишним лет «развития».

Некоторые, вероятно, уже подумали о том, какой FreeBSD классный и всё такое. Но погодите немного, ведь я не рассказал о тотальной отсталости софта в репозиториях и насколько всё плохо с зависимостями. Может пройти буквально одна неделя, и в репозиториях уже будут поломаны зависимости относительно установленной системы. Порой придётся обновить половину операционной системы, чтобы установить что-то из репозиториев. А кроме репозиториев у FreeBSD абсолютно ничего нет. Стоит ли говорить, какой это геморрой на голову для обычного пользователя, особенно если Интернет оплачивается по трафику или вовсе нет доступа?

А ещё даже не надейтесь на то, что в Интернете сможете найти информацию по решению бесконечных проблем. В этом плане FreeBSD ничем не отличается от Линуксов. Везде бесконечные проблемы по вине изначально глупого подхода к построению ОС на основе репозиториев. Но в BSD это доведено до абсурда.

Так как репозитории постоянно меняются, это приводит к тому, что установленные операционные системы буквально умирают без постоянных обновлений уже спустя несколько недель. Стоит ли говорить, какая это проблема — найти рабочую инструкцию или просто информацию для решения постоянно возникающих проблем в процессе использования ОС?

Любая попытка что-либо сделать в среде FreeBSD всегда превращается в танцы с бубном. И с этим мракобесием пользователь практически всегда один на один, так как если в интернете и есть решения, они в 99% случаев просто не работают так как устарели уже давно. А проблем очень много всплывает.

Не то чтобы в Линуксах было меньше бед. Напротив, там даже больше проблем и гораздо серьёзнее. Но тут не Линукс. Тут даже утилита sed работает иначе. Но разве меня это может остановить?

Вас глаза не обманывают. Мой Installer-SH работает даже под управлением FreeBSD. Пришлось внести определённые правки в Installer-SH, в данный момент состоящий из более чем 1700 строк кода, включая переносы строк и комментарии. Но оно работает, и я вижу смысл добавить поддержку FreeBSD дистрибутивов в свой установочный пакет.

Хотя Installer-SH и не исправит глупость разработчиков дистрибутивов, строящих операционные системы на основе репозиториев и пакетных менеджеров, но это уже будет хоть что-то независимое, автономное и пригодное для распространения в болоте зависимостей.

По факту FreeBSD непригоден для нормального использования в текущем состоянии. Увы. Но я не удивлюсь, если однажды BSD достигнет приемлемого уровня в настольном сегменте ПК и ноутбуков. Если это произойдёт, у вечно несостоятельного монолитного Linux не будет и мизерного шанса на конкуренцию. Linux даже с древней Windows XP не способен тягаться в плане жизнеспособности. С FreeBSD и подавно не сможет тягаться при равных условиях поддержки и вливания ресурсов.

Однако говорить можно много и долго. Но факт в том, что FreeBSD пока что непригодна для нормального использования даже в моих руках. Про использование этого набора бесконечных проблем обычными домохозяйками я вообще молчу.

Жаль, нет вменяемых полностью автономных утилит для создания загрузочных Live-CD образов из уже установленной FreeBSD. Что-то вроде MX Snapshot, чтобы делать свои «респины» дистрибутивов без терминального красноглазия. Вот такой базовой вещи очень нехватает для развития FreeBSD в целом.

Отдельно следует упрекнуть разработчиков GhostBSD за тот факт, что загрузочный диск требует минимум 4 гигабайта оперативной памяти для запуска. И эта глупость была сделана, начиная с 21 версии GhostBSD. В 20 версии хватало и двух гигабайт ОЗУ для запуска и работы операционной системы. Стоит ли говорить, как сильно это глупое решение ограничивает распространение операционной системы на компьютерах и ноутбуках с 2-4 гигабайтами ОЗУ?

Так что да. О реальном использовании FreeBSD можно забыть в ближайшее время. Если Linux — это ущербное ядро с относительно вменяемым обвесом, то FreeBSD выглядит как отличное ядро с ущербным обвесом. Ни то, ни другое в текущем состоянии и близко не стоит даже с древними версиями Windows по жизнеспособности и удобству использования. Увы.

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.




