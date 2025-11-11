В прошлой части был подготовлен старый ноутбук к тестам, а так же установлены четыре операционные системы. Настоятельно рекомендую ознакомиться с предыдущей частью.

В тестировании участвует старый ноутбук MSI CX500 на основе Pentium Dual-Core T4400 с тремя гигабайтами ОЗУ и Radeon HD 4330 на 512 МБ. В ноутбуке нет встроенной клавиатуры, дисплея, DVD привода. Но это не проблема, ведь можно использовать переходники и карту захвата для получения изображения.

В ноутбуке установлены 4 операционные системы. С чего начнём? Знакомые с предыдущей частью знают, что у меня не установлены драйверы оборудования в Windows XP и Windows 7. Но, прежде чем устанавливать драйверы, я бы хотел проверить ресурсоемкость операционных систем сразу после установки.

Windows XP потребляет всего 88 мегабайт оперативной памяти. Процессор практически не используется. Всего 18 процессов числится в Диспетчере задач.

Windows 7 сразу после запуска решила установить драйверы USB разветвителя, который не был подключен во время установки ОС. В итоге потребление ОЗУ стабилизировалось на уровне 540-550 мегабайт. Это значительно больше, чем было в Windows XP.

Так же можно переключить оформление до упрощённого вида и отключить Композитор рабочего стола, что снижает нагрузку на видеокарту, снижает задержки и повышает быстродействие. Для справки: начиная с Windows 8, Композитор рабочего стола принудительно включен без возможности отключения. После перезагрузки с упрощённым оформлением потребление памяти вышло около 514 мегабайт. А выделено всего 528 МБ. Это значит, что можно отключить костыль под названием Файл подкачки, и системе хватит даже одного гигабайта оперативной памяти для работы.

Далее смотрим дистрибутив Linux под названием Pop!_OS. Этот дистрибутив в интернете называют достаточно лёгким и пригодным для использования на старых компьютерах. Но если Windows 7 и Windows XP загружались считанные секунды, то Линуксу уже потребовалось несколько минут для запуска. И это в ноутбуке установлен SSD-накопитель...

Потребление оперативной памяти составило около 1.3 гигабайта — практически половину всей ОЗУ, установленной в старом ноутбуке. Так же есть претензии к использованию процессора. Оба ядра постоянно нагружены на 7 процентов. Это в простое.

Хотя проблему нагрузки процессора можно решить, поковыряв настройки Диспетчера задач. Что лишний раз подтверждает мнения людей, что софт для Linux крайне посредственного качества. Но после настройки всё равно выходит почти два процента.

Настала очередь дистрибутива Chimbalix. Этап первоначальной настройки прошел почти без проблем. Только WINE Mono что-то возникает. Порой видел, как сам WINE LG отказывался работать, если у процессора не хватало каких-либо инструкций. Так что это классика софта для Linux, вечно проблемного и кривого. С этим будем разбираться потом, если вообще повлияет на работоспособность.

Нагрузка на процессор — всего 2 процента. Оперативной памяти используется 930 мегабайт, или 31 процент от всей памяти, установленной в ноутбук. Это довольно много, но ощутимо меньше, чем потребляла Pop!_OS. Да и запускался Chimbalix хоть и не так быстро, как Windows 7, но значительно быстрее другого Линукса, установленного на данном ноутбуке.

Такие результаты можно подвести в таблицу. Только Linux Pop!_OS меня откровенно напрягал долгой загрузкой. В плане экономности использования ОЗУ лидирует Windows XP. По загрузке процессора в простое лучше всех показали себя Windows XP и Windows 7.

Но давайте дополним таблицу объективными результатами скорости запуска операционных систем. Для этого провёл тест, записав на видео процесс запуска операционных систем.

Windows XP запустилась за 9 секунд до рабочего стола. Ещё 5 секунд курсор имел форму с часами. Хотя Windows XP можно использовать сразу при появлении рабочего стола. Но давайте возьмём полное время запуска — 14 секунд. Чтобы наверняка. Хотя в ходе последующего использования запуск происходил секунд за 6-10. Так что укажу промежуток в таблице, а не конкретное число.

Windows 7 полностью запустилась за 19 секунд. Примечательно, что сразу после запуска у системы заметен повышенный расход ОЗУ, но потом память освобождается. На пригодность для использования это никак не влияет, потому не учитываем данный период в общее время загрузки.

Linux под названием Pop!_OS запустился за 1 минуту 40 секунд. Лишние 3 секунды списал на окне авторизации, что вводил пароль из одного символа.

Chimbalix 24.8 полностью запустился за 42 секунды. Отмечу лишь тот факт, что при каждом запуске объём используемой памяти всегда различается обычно в меньшую сторону. Только Pop!_OS всегда 1.3 ГБ использует после запуска. Так что ранее введённые значения памяти в таблице трогать не буду.

Вот и обновлённая таблица с объективными конкретными данными.

В целом результаты теста лишь подтвердили субъективные ощущения. Pop!_OS действительно очень долго запускается (1 минута 40 секунд). Это ощутимо дольше, чем Windows XP, Windows 7 и Chimbalix вместе взятые при худшем раскладе скорости запуска (1 минута 15 секунд).

Возможно, некоторые уже начнут искать оправдания для Линуксов, что Windows сразу после установки! Даже драйверы оборудования не установлены! Тесты — не тесты, и всё неправильно! Линуксы якобы не могут быть так плохи! И вообще, почему не установил Linux Mint!

Может, драйверы и не установлены в Windows, и после установки потребление памяти определённо возрастёт. Но вот в чём нюанс: сравниваются системы в равных условиях сразу после установки. Если я полезу руками устанавливать драйверы, то это нарушит объективность сравнения. Тем более Linux слишком плох в плане системы драйверов оборудования. Одна только поломанная совместимость чуть ли не в каждой второстепенной версии ядра Linux чего стоит.

Да, и это будет просто нечестно. Ведь для Windows существуют полноценные драйверы видеокарты, аудио и других устройств. Вместе с драйверами будет установлена контрольная панель для настройки видеокарты и аудио. Именно этот софт и потребляет основную массу оперативной памяти. Именно в этом и нечестность, что для Linux таких приложений попросту нет в комплекте с драйверами в подавляющем большинстве случаев, как и самих драйверов. Что вбросили в монолитное ядро, с тем и живите.

И хотя можно услышать мнение, что ядро Linux якобы не монолитное, а модульное, на деле же эта модульность — пустой звон, потому что разработчики ядра постоянно ломают совместимость практически с каждой новой минорной версией Linux. О чём уже говорили и наглядно демонстрировали в других статьях неоднократно.

А насчёт Linux Mint уже писалось в других статьях. Это дистрибутив Linux с очень кривой и ущербной программой установки, который просто невозможно адекватно установить при наличии нескольких других установленных операционных систем. Не знаю, может, в режиме MBR всё прошло бы гладко, но я уже пытался установить Mint на основном ноутбуке и эго оказалось невозможно без уничтожения уже установленных нескольких Линуксов и Windows. Мне очень не хотелось бы заново переустанавливать Windows XP по вине Linux Mint и прочих.

И пусть хоть надорвутся защитники Linux Mint и подобных Линуксов. Мол, это они должны устанавливаться на старый ПК или ноутбук! На деле это никакого значения не имеет. Можно сколько угодно кричать про лёгкость и простоту (чего нет, исходя из личного опыта), но если систему даже установить по-человечески невозможно, всё остальное — пустой звон.

Ну а теперь давайте скопируем пачку драйверов с пакетами обновлений для Windows, чтобы подготовить для всевозможных тестов. Почему нет никаких драйверов и обновлений для Linux? Да потому, что Линуксы повязаны с репозиториями и просто невозможно собрать флешку с пакетами, установка которых не превратилась бы в Ад зависимостей. Над этой проблемой, характерной для Линуксов в целом, я уже неторопливо работаю в своём дистрибутиве Chimbalix. Но суть такова, что Linux мёртв без доступа к репозиториям, и эта тема уже затронута в другой статье.

Правда, закончить копирование не удалось. Флешка слишком долго валялась без использования и просто сломалась во время копирования файлов. Кстати, это та самая флешка Lexar, на которую я делал когда-то обзор. Неприятно.

Так что беру другую флешку и снова копирую. Со скоростью определённо есть проблемы. Всё же NAND память деградирует, если просто лежит без использования. Да и при использовании она тоже деградирует. Именно потому и не следует хранить важные данные на всяких SSD и тем более флешках.

Вот и огромное преимущество Windows перед любым существующим Linux. Один драйвер видеокарты не подошёл? Никаких проблем! Просто беру другой и успешно устанавливаю! Это вам не Linux, в котором постоянно ломают совместимость, проявляя грубейшее неуважение к производителям оборудования, из-за чего полнофункциональных драйверов толком и нет.

Хотя можно было взять драйвер видеокарты от производителя ноутбука (только Windows) но я решил взять официальные от AMD. Так же и с базовыми системными компонентами вроде VCRedist. Вместо миллиарда зависимостей из репозиториев можно установить несколько базовых пакетов один раз. И никаких конфликтов, характерных для Линуксов.

Хотя установочные пакеты и просят перезагрузить компьютер, но драйвер аудио заработал сразу после установки. Звук появился. Только вспомогательный софт с настройками не запускается сам без перезагрузки.

С установленными драйверами Windows XP потребляет 247 МБ оперативной памяти. Но теперь у меня есть доступ к настройкам звука и видеокарты. Линуксы о таком полнофункциональном софте могут только мечтать. Даже в плане настройки звука у Линуксов обычно всё делается костылями. Когда в Windows XP реализовано по-человечески.

Можно и дисплей настроить теперь. Ну как дисплей. Набор переходников с картой захвата, определяющиеся как дисплей. В этом и состоит нечестность сравнения Линуксов из коробки с Windows, уже обвешанной полноценными драйверами, которых просто не существует для Linux.

Сегодня тема искусственного интеллекта (AI) в каждой бочке гудит. А знали ли вы, что даже в среде Windows XP был AI? Хотя Catalyst AI сложно назвать искусственным интеллектом, но так вот оно называлось. Хотя, стоит признать, от этой функции порой бывают проблемы. Это же AMD.

Не знаю, всё ли необходимое установил из фреймворков. Очень давно использовал Windows XP, но это дело уже в процессе использования будет доделываться. Далее займёмся операционной системой Windows 7.

Устанавливаю Service Pack 1. Возможно ли такое в Линуксах? Чтобы взять и одним файлом с флешки значительно обновить систему без проблем? Я не знаю ни одного Линукса, в котором можно было так обновлять систему без зависимости от постоянно умирающих репозиториев в Интернете.

Если в Windows XP я установил драйвер Catalyst 13.4 и с выводом изображения на дисплей не было никаких проблем, то в Windows 7 устанавливаю проблемный Catalyst 13.9. Он просто не способен адекватно вывести изображение на VGA выход. Почему-то всё сильно ужато по высоте и никак не исправить через настройки драйвера. А ещё рассказывают сказки, что у AMD хорошие драйверы видеокарт.

Для тех, кто попытается оправдать AMD, мол, это драйверы ATi и всё такое. Обратите внимание на логотип в верхнем левом углу контрольной панели драйвера. Что там написано? Правильно: AMD Radeon Graphics. Так что не прокатит переложить вину за все проблемы на посторонних, как часто делают приверженцы Linux и AMD.

В общем, с драйвером AMD 13.9 получается избавиться от черных полос, только сменив разрешение на 1280x1024 вместо положенного для карты захвата 1280x720. Будем мириться с искаженной картинкой, но она и так в любом случае была искажена, а так хотя бы область видимости больше.

Потребление памяти с установленными драйверами вышло около 660 МБ и около 820 МБ выделенной памяти. Одного гигабайта ОЗУ, конечно, хватит для работы операционной системы без Файла подкачки, но уже впритык. В таблицу внесём значение около 800 МБ, ориентируясь на выделенную память.

А что там в Линуксах? К сожалению, всё печально. Максимум, что доступно — это 1024x768. Вменяемой панели настроек драйвера нет, потому что, опять же, это Linux. Есть только то, что вброшено в монолитное ядро.

Настрою карту захвата и операционные системы на разрешение 1024x768. Именно в таком режиме достигается максимальное качество захвата изображения. Заодно и Линуксы не будут ущемлены. Ведь они не могут, как Windows, выставить любое желаемое разрешение в пределах возможностей выхода VGA.

Собираем данные в наглядную таблицу.

Уже на данном этапе становится очевидно, что Linux тотально проигрывает даже на этапе настройки дисплеев и видеокарты, потому что встроенные в ядро Linux драйверы — просто хлам. Про возможность обновления без доступа к Интернету тут и говорить нечего. Linux тотально провалился даже здесь, в отличие от Windows.

А ведь ещё непонятно, что будет в играх или хотя бы в синтетических тестах. Ибо среди установленных Линуксов только Chimbalix из коробки достаточно полноценно настроен и собран, чтобы запускать игры. Но это уже тема для отдельных статей. Следите за обновлениями, чтобы не пропустить.

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.




