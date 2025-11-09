В Сети можно увидеть разнообразные призывы к переходу на Linux уже три десятилетия подряд, но люди почему-то всё никак не переходят. Windows, какой бы ужасной не становилась в последнее время, всё равно продолжает доминировать.

И вот тут появился новый забавный тренд. Мол, оживи старый ПК или ноутбук, установив Linux! Звучит как безумие, но почему бы не проверить на практике?

В советах фигурируют разнообразные Линуксы, кто на что горазд. Потому устанавливать буду тот же набор, что уже установлен на моём основном ноутбуке. Так смогу проводить сравнения между старым и новым железом. Это Chimbalix, как единственный Линукс, которым я не брезгую пользоваться на постоянной основе. Потом Manjaro, Fedora и Pop!_OS.

Также будут установлены Windows XP и Windows 7, может, ещё и Windows 10. Хотя производитель ноутбука предоставляет драйверы только для XP, Vista и Windows 7. Но с этим будем разбираться в процессе. По крайней мере, в Windows 10 нет смысла на таком старом ноутбуке.

Меня гораздо больше волнует тот факт, что сама AMD не осилила выпустить драйвер под Windows XP для видеокарты, установленной в ноутбуке. Впрочем, эта контора всегда славилась отвратительной поддержкой драйверов. Они даже современные Radeon RX 5000-6000 уже бросают с поддержкой. Не прошло и года с момента, как я пророчил подобное. Было бы удивительно, если бы что-то старое у них было с нормальной поддержкой.

У них даже для Windows 8 драйвер старее, чем для Windows 7. А драйвер для Linux вообще 2013 года и нигде не установится уже давно по вине ядра Linux, в котором постоянно ломают совместимость. О какой адекватности поддержки от AMD вообще можно говорить?

Впрочем, если бы меня пугало такое, я бы даже не притрагивался к Линуксам, которые, по идее, должны вообще без каких-либо проблем установиться и работать лучше, чем Windows. Вот и посмотрим, насколько Linux окажется лучше или хуже на старом ноутбуке.

Некоторые защитники Линуксов уже могут закричать во весь голос, мол, для Windows я заранее насобирал пачку всяких драйверов, а вот для Линуксов не нужны такие сложности, там всё в монолитное ядро уже набросали! Но это и отличает хорошую ОС от плохой, что хорошей операционной системе можно прикрутить поддержку чего угодно при желании, даже если вышла 20 лет назад. А плохая так и останется монолитом, неповоротливым в стиле: пришло время снова компилировать ядро.

Установить драйверы один раз и пользоваться системой спокойно сколько угодно? Это не проблема на самом деле, а преимущество, которым я воспользуюсь. Тем более, что ноутбук был выпущен гораздо позже, чем появилась Windows XP, но достаточно старый, чтобы не знать даже про Windows 8.

Что нам потребуется для проведения эксперимента? Разумеется, подходящий блок питания для ноутбука! Потом нужна клавиатура и мышь. Ну и, конечно, карта захвата с преобразователем VGA-HDMI.

Точно! Нужен ведь и сам ноутбук! Правда, у него нет дисплея, встроенной клавиатуры, DVD привода и много чего ещё. Но это не проблема по сравнению с тем, что нас ожидает в Линуксах.

Это MSI CX500, 3 гигабайта оперативной памяти, Intel Pentium T4400 на два ядра и видеокарта ATi (AMD) Radeon HD 4330 на 512 мегабайт.

Жесткий диск от этого ноутбука давно умер, ибо когда-то залипли головки на поверхности прямо во время работы. Потому установим старенький SSD от Kingston на 256 ГБ MLC. Таких твердотельных накопителей уже днём с огнём не найти. Везде толкают новомодные и гораздо менее долговечные TLC и QLC.

Отлично. Ноутбук собран и готов к работе.

Хотя карта захвата через переходник — это не полноценный дисплей, но нам этого должно хватить. Впрочем, у такой портянки есть одна серьёзная проблема - она далеко не каждый режим видео способна вывести, поэтому в некоторых режимах графики ничего не видно будет.

Вот и BIOS. Процессор на месте, оперативная память тоже, как и SSD.

Можно приступать к записи загрузочных флешек и установке операционных систем.

Хотя сразу всё шло отлично. Но в какой-то момент графический режим переключается и моя карта захвата больше ничего не может показать, потому что переходник VGA-HDMI не понимает, что ему подают.

Вообще я мог бы продолжить без Windows XP, но не хочу. Потому обработаю интересный материал для другой статьи.

В общем, хоть переходник и карта захвата не могут захватить специфические текстовые режимы графики, но мне удалось начать установку Windows XP вслепую. Вижу это по индикаторам ноутбука и флешки.

Второй этап установки прошёл без проблем.

Раньше установка операционных систем происходила в несколько этапов. Это нормально.

Какая вежливость со стороны операционной системы! Сама предлагает увеличить разрешение экрана, если это доступно.

Так как операционную систему устанавливал вслепую, то и разметку диска не сделал, просто занял всё свободное место. Это нужно исправить, ведь Windows XP прекрасно уживается и на маленьких дисках объёмом 10-20 гигабайт. Оперативной памяти потребляет всего 116 мегабайт.

По факту Windows XP потребляет оперативной памяти в разы меньше, чем один Диспетчер задач в современных Линуксах. Впрочем, это пока чистая система. Даже драйверы не установлены.

Нужно переделать разметку диска. Использую свой дистрибутив Chimbalix для изменения размера разделов. Почему бы и нет?

Windows XP заметила изменения и предложила проверить диск на целостность. Всё прошло успешно. Теперь можно приступать к установке других операционных систем.

Далее устанавливаем Windows 7. Драйверы для Windows XP пока даже не берусь устанавливать, ибо слишком рано для этого. На горизонте у нас ещё установка Линуксов, а они могут очень сильно напортачить, и придётся всё заново переустанавливать в крайнем случае.

На этот раз проблем по вине карты захвата с переходниками не было. Всё установилось легко и непринуждённо. Загрузочное меню позволяет запустить Windows XP без лишних телодвижений. Вот что значит позаботились о пользователях.

Уменьшаем размер системного раздела до 81 гигабайта. И на этом можно заканчивать с Windows 7.

Настал черёд Линуксов! Начнём с дистрибутива Manjaro 25.

И вот тут я как пользователь надолго завис. Какой режим запуска выбирать? Вроде можно и Open Source, но вдруг надо Proprietary? Выбрал второе, чтобы наверняка.

Настройка клавиатуры всё такая же беспомощная, даже до уровня Windows XP не дотягивает. Но это не главная проблема! У меня ведь уже установлено две операционные системы, а так как ноутбук старый, он не умеет в UEFI. Значит, у меня лимит на 4 основных раздела для операционных систем.

Хорошо, что вовремя одумался и даже не начал танцевать с ручной разметкой разделов в Manjaro Linux. Одно место уже зарезервировано под Chimbalix, а значит, у меня есть только одно место для стороннего Линукса. Так как я не любитель поделок на основе Arch, то остаётся только Pop!_OS. Тем более в интернете пишут порой, что это довольно лёгкий для железа дистрибутив Linux.

Всякие Linux Mint даже не рассматриваю, потому что они имеют серьёзные проблемные в программах установки. Что же, записываем другую флешку.

Запуск операционной системы потребовал некоторое ощутимое время. Ну и, конечно, как без зависшей программы установки Pop!_OS. Она на современном то оборудовании зависает, а на старом и подавно.

Вот и очередь разметки диска. Что бы линуксоиды не говорили, но это просто мракобесие какое-то по сравнению с Windows.

А в итоге установка завершилась ошибкой. Похоже, загрузчик не установился. А программа установки при этом ругается на мой компьютер, мол, это может быть аппаратной ошибкой. Что тут взять с Линуксов.

Пробую снова установить. Попробую вместо BTRFS использовать EXT4, но программа установки поломалась, пока не перезапустил. Она не позволяла пройти этап выбора разделов для установки.

И оно установилось. Ещё один линуксоидный косяк в копилку. Линукс может просто не установиться в зависимости от файловой системы. Очень жаль, ибо BTRFS, по моему опыту, работает гораздо надёжнее всяких EXT4.

А вот дальше начинаются проблемы. Хвалёный Линукс без моего разрешения потёр загрузчики других операционных систем и буквально монополизировал компьютер. Что там линуксоиды говорят про неуважение Windows к загрузчикам уже установленных операционных систем?

Теперь на ноутбуке загружается только что установленный Линукс без возможности запустить уже установленные другие операционные системы.

Очень надеюсь, что Chimbalix исправит все проблемы, созданные дистрибутивом Pop!_OS, и мне не придётся танцевать с бубном, восстанавливая загрузчики Windows XP и 7.

Устанавливаю Chimbalix. Файл подкачки выставляю на уровне четырёх гигабайт. Хотя это костыль, плохо влияющий на производительность, но в отличие от прочих Линуксов, у меня данный костыль используется только при заполнении оперативной памяти более чем на 90 процентов. И да, как многие уже заметили, Chimbalix позволяет настроить Файл подкачки при установке.

Лучше, чтобы Файла подкачки вообще не было. Но в данном случае у ноутбука всего 3 гигабайта ОЗУ, а значит, ситуации с нехваткой памяти определённо будут происходить.

Наконец система установилась. К счастью, Chimbalix грамотно внёс имеющиеся операционные системы в список загрузки. Это действительно радует, что не придётся плясать с бубном, исправляя косяки наглого дистрибутива Pop!_OS.

На этом, пожалуй, закончим текущую часть. Хотя планировалось уложиться в одну статью, но объём материала уже поджимает. Если честно, я уже вижу, что Линуксы не способны работать так же хорошо, как Windows на старом ноутбуке. Но простые слова мало что значат. Нужно провести тесты. Следите за обновлениями, чтобы не пропустить следующую часть.

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.