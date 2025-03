Видеокарты AMD Radeon всегда считались чем-то несостоятельным, горячим и проблемным, и по сути они просто существуют, я не знаю ни одной "красной" серии видеокарт доведённой до ума, можно сколько угодно кричать про потенциал, но как показывают десятилетия истории - потенциала никакого нет, а если и есть его урезает сама AMD с обновлениями вечно кривых драйверов.

Закономерно большинство людей сторонятся красных видеокарт, даже в статистике Steam абсолютное большинство позиций именно за NVIDIA GeForce, AMD Radeon же занимают меньше 4% на шесть самых популярных моделей вместе взятых, разумеется не учитывая набивающие статистику встроенные варианты графики ЦП установленные в ноутбуках (чуть больше 3%), их просто невозможно отключить вво многих случаях даже при наличии дискретной графики.

Для многих не секрет почему так происходит, и дело не в маркетинге, как раз с маркетингом у AMD нет проблем, да и не было особо, такого наговорят, такого наобещают, на словах и по бумагам всё прекрасно и круто, но проблема в том, что в реальности всё не так хорошо, как рассказывают на презентациях...

Многие уже обожглись на видеокартах ATI, хотя порой они выпускали действительно хорошие ускорители, а потом многие обожглись на AMD, в том числе решившие дать второй шанс карточкам Radeon, и я постоянно обжигался на карточках AMD Radeon, когда был фанатиком этой конторы постоянно выпускающей устаревший на поколения хлам без потенциала.

Единственное чем красная контора могла привлечь это цена, да, Radeon стоили дёшево, именно по этой причине эти отсталые на поколения карты покупали в большинстве случаев, но лишь до серии RX 500, начиная с RX 5000 начался откровенный скам.

Radeon RX 5000 Series

Начнём со злополучной 5000 серии видеокарт Radeon, чем она примечательна? Правильно, типичным для AMD маркетингом, они буквально сказали "new Radeon GPU family built for the future of gaming", что означает - новое семейство Radeon создано для будущего игр, а потом ещё сравнили RX 5700 с уже существующей RTX 2070, явно давая понять, что красная поделка якобы ничем не хуже.

То же пишут и просто на сайте AMD про RDNA архитектуру, мол, разработано для обеспечения будущего игр, якобы их новые видеокарты 5000 серии разработаны с огромным потенциалом на будущее, ну, или всеми силами пытаются уверить потребителя в этом.

Так в чём проблема? По сути нет никаких проблем, языком чесать любой горазд, особенно ярые любители AMD, пытающиеся защищать отсталые на поколения поделки вопреки всем фактам и тестам.

Чтобы доказать несостоятельность 5000 серии AMD Radeon многого не надо, достаточно просто запустить игру Control и сравнить с гораздо более старой GeForce GTX 1070, Radeon RX 5600M (чип от настольной RX 5700) хоть теоретически и более производительный чем GeForce GTX 1070, но фактически разница оказалась небольшой, особенно печально красная видеокарта показала себя на низких настройках графики, когда упор производительности был именно в ЦП.

Но самая боль состоит в том, что GeForce GTX 1070 поддерживает трассировку лучей, и даже позволяет нормально играть с "лучами" при низком разрешении, а созданная для обеспечения будущего игр Radeon RX 5000 серии даже запустить игру с трассировкой лучей не способна, ибо не поддерживает такие технологии от слова "совсем".

Напомню, RX 5000 серия появилась в середине 2019 года, когда GTX 1000 появилась в начале 2016 года, в 2019 году у NVIDIA уже была серия RTX 2000, фактически AMD не смогли догнать даже GTX 1000 серию на 3 года более старую, и это "красные маркетологи" назвали "созданным для будущего игр", позорище...

А ведь это были только игры, нынче ведь появились такие вещи как нейронные сети, да и работа с 3D графикой никуда не исчезала, и если в среде Windows с 3D графикой ещё тяп ляп и кое-как работает, то в среде Linux у AMD просто тотальное мракобесие, как всегда...

Имея GeForce GTX 1070 я просто запускал Stable Diffusion и спокойно генерировал изображения на адекватной для её производительности скорости, в том числе мог тренировать небольшие сети свои, и делать это мог даже под линуксом, ибо NVIDIA умеет выпускать качественные полноценные драйверы, тем временем с AMD Radeon нужно было городить десять этажей из костылей и мириться лишь с частично работающим функционалом на относительно низкой скорости.

Так же и работа с 3D графикой, с GTX 1070 я просто устанавливал официальные драйверы, в том числе под Linux, включал галочку OptiX и спокойно работал отображая результат с трассировкой лучей в реальном времени, AMD Radeon только в среде Windows оказалась способна на такое, и то в качестве экспериментальной опции, разумеется без шустрых подавителей шума как у NVIDIA, а под линуксом, как всегда, тотальная функциональная отсталость, уже не говорю про ещё большую функциональную недостаточность видеокарт старее RX 5000 серии...

По сути AMD Radeon RX 5000 серии как были несостоятельным хламом функционально ущербным, так и остались, за 5 лет красная контора так и не выпустила ни одного действительно качественного драйвера для данной серии, а все предыдущие серии уже давно кинули на произвол судьбы, так и не доведя до ума свои вечно кривые драйверы...

За 5 лет они так и не смогли прикрутить трассировку лучей видеокартам RX 5000, когда на 3-4 года более старым GeForce GTX 1000 прикрутили лучи ещё в 2019 году, если не раньше, да, они не так быстры с "лучами" как уже существовавшие RTX 2000, но средненькая GTX 1070 вполне позволяла играть с лучами в низком разрешении порядка 960x540 - 1280x720.

Вечные проблемы драйверов

О проблемах драйверов AMD Radeon можно бесконечно говорить, одни только утечки памяти чего стоят и поломанный с 2022 года OpenGL криворукими дураками из отдела разработки драйверов...

И вот совсем свежий случай, у одного человека вместо графического процессора установлен AMD Radeon, к чему это привело? Правильно, были артефакты в приложении использующем OpenGL, я дал только один совет человеку - установить драйвер 2021 года, и всё, проблему как рукой сняло, ведь я то знаю, что криворукие разработчики из AMD поломали OpenGL примерно в 2022 году.

А уж про функционал драйверов и говорить нечего, AMD тотально отсталые в этом плане, да, может у них и много всяких кнопочек в панели драйвера, но самого необходимого фактически нет, достаточно посмотреть на случай искаженной цветопередачи при стандартных настройках драйвера AMD Radeon, под управлением Windows ещё можно как-то решить проблему, а в среде Linux это в принципе невозможно, ибо красная контора не выпускает драйверов для данной ОС, только полагаются на кривой проект Mesa3D...

Если с NVIDIA GeForce я даже под линуксом могу полноценно управлять цветопередачей дисплея, так как это самый базовый функционал из возможных, хотя и нет в этом необходимости, то с AMD Radeon была острая необходимость исправить изначально кривые настройки, и только в среде Windows можно было немного подправить цветовую температуру, яркость, контрастность и собственно всё на этом, как вспомню так сразу хочется сказать десяток "очень ласковых" слов в адрес красной конторы, что даже базовый функционал настройки дисплея не смогли реализовать адекватно...

Лучи

Напоследок отмечу забавный факт с трассировкой лучей, и насколько AMD отсталые в данной, уже далеко не новой технологии, и лишь с RX 9000 серией кое-как догнали RTX 2000 от NVIDIA...

Как-то мне попалась на глаза игра Half-Life 2 RTX, и одно видео на YouTube где человек проверил Radeon RX 7800 XT мощностью 270 Вт, я же обзавёлся недавно ноутбуком с RTX 3060 мощностью всего 80 Вт под линуксом, а в среде Windows до 120 Вт.

Но каково же было моё удивление, когда RTX 3060 с ограничением до 80 Вт оказалась производительнее гораздо более новой RX 7800 XT мощностью 270 Вт при одинаковых настройках...

Или коротко про отсталость видеокарт AMD, когда ужатая до 80 Вт на всю плату мобильная RTX 3060 с архитектурой 2020 года, оказалась быстрее хвалёной десктопной RX 7800 XT мощностью целых 270 Вт, что появилась лишь в 2023 году.

Ну а если включить гораздо более качественный DLSS в среде Windows, то моя мобильная RTX 3060 оказывается вообще недосягаемой для гораздо более мощной RX 7800 XT, при этом качество изображения на порядок выше, ведь у AMD нет ничего сопоставимого по качеству с DLSS, только FSR, от которого хочется вырвать глаза...

А если увеличить лимит до 120 Вт, то моя RTX 3060 мобильная архитектуры 2020 года уже хочет дотянуться и до свежих RX 9000 серии мощностью 220-305 Вт, что появились только в 2025 году, не это ли отсталость на поколения...

Заключение

Можно бесконечно говорить о проблемах AMD Radeon, и даже припомнить старые серии видеокарт, например отключенные асинхронные вычисления с определённых версий драйверов у видеокарт архитектуры GCN 1.0 (Pitcairn, HD 7750, 7850-7870), что приводило к чёрному окну при использовании приложений для работы с 3D графикой, и даже ломало игры использующие Vulkan API.

Так же можно припомнить HD 6000 серии, владельцы которых были очень быстро кинуты конторой AMD с поддержкой, а последний доступный драйвер Crimson напрочь ломал OpenCL API, что приводило к невозможности использовать любой софт использующий данное API, да и HDMI у этих карт был отсталым, не мог вывести картинку разрешением 2560x1440 на мой старый монитор, приходилось покупать DP переходники и делать костыли, когда гораздо более старая GeForce 9600 GT прекрасно выводила 2560x1440 через обычный HDMI без костылей.

Да и серия Radeon HD 4000 разработанная AMD была очень посредственной, так же брошенной с драйверами не доведёнными до ума, ведь даже GeForce 8500 GT и GTS 250 могли обрабатывать изображения с помощью нейронных сетей используя OpenCL API.

А что могла "крутая" Radeon HD 4870 разработанная AMD? Разве только харкнуть пользователю в лицо максимально отвратительными драйверами, больше ничего она не могла в реальном использовании...

И так всегда у AMD, постоянно выпускают хлам отсталый на поколения, а потом просто бросают так и не доведя драйверы до адекватного состояния. чтобы хоть что-то нормально работало в меру возможностей.

Тем временем NVIDIA буквально десятилетиями поддерживает свои видеокарты, а те что брошены, ну они брошены с нормальными драйверами доведёнными если не до совершенства, то хотя бы до хорошего состояния функционального и рабочего.

К сожалению, я не вижу тенденций на исправление у конторы AMD, увы, именно потому я не куплю больше никогда Radeon для использования, и никому не посоветую этот хлам вечно недоделанный...

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.