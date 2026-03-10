RG Vita Pro оснащена 5,5-дюймовым сенсорным дисплеем INCELL с разрешением Full HD (1920 × 1080)

Компания Anbernic представила новый промо-материал, посвященный портативной игровой консоли RG Vita. Видеоролик демонстрирует ключевые моменты двух моделей серии, а также раскрывает полную спецификацию консоли RG Vita Pro. Видео появилось вскоре после предыдущей демонстрации, показывающей потенциал будущей RG Vita Pro. В новом ролике Anbernic подробно излагает технические характеристики устройства, однако точная цена и дата начала продаж пока не объявлены.

RG Vita Pro оборудована 5,5-дюймовым сенсорным дисплеем INCELL с разрешением Full HD (1920 × 1080). Сердцем устройства стал восьмиядерный чип Rockchip RK3576, включающий четыре ядра Cortex-A72 и четыре Cortex-A53. Процессор работает на частоте до 2,2 ГГц и дополняется графическим ускорителем Mali-G52 MC3. В связке с ним идут 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенного накопителя.

Для расширения памяти предусмотрен слот для карт MicroSD, поддерживающий до 2 ТБ. Среди прочих особенностей — стереодинамики, поддержка Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, стандартный аудиоразъем и порт USB-C с функцией вывода изображения DisplayPort (до 1080p). Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 18 Вт, что, по заявлениям Anbernic, обеспечивает до 8 часов автономной работы.

Anbernic также анонсировала интеграцию функций искусственного интеллекта в RG Vita Pro и RG Vita. Пользователям будут доступны такие возможности, как мгновенный перевод, генерация изображений из текста, усовершенствованная обработка графики и автоматический поиск игровых прохождений. Дополнительные преимущества включают шестиосевой гироскоп, настраиваемую RGB-подсветку и джойстики на датчиках Холла.

Портативная консоль Anbernic RG Vita Pro будет поставляться с предустановленными операционными системами Android 14 и 64-битной Linux. Устройство, доступное в черном и белом исполнении, способно запускать как Android-игры, так и эмулировать широкий спектр ретро-консолей, включая PS2, Wii, GameCube, PSP, Nintendo 64, Game Boy Color/Advance, Super Famicom и NEOGEO.