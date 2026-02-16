Ситуация на рынке комплектующих хуже некуда. Цены на оперативную память растут как на дрожжах, видеокарты стоят бешеных денег, а новых моделей не видно. PCWorld разобрался, как в таких условиях апгрейдить компьютер.

Фото - PCWorld / Mustpoint

Первый совет — откажитесь от стереотипов. Не обязательно гнаться за самыми быстрыми комплектами на 32 ГБ с подсветкой. Посмотрите в сторону нестандартных объемов: 24 ГБ или 48 ГБ. Или берите память с частотой 5200 МТ/с вместо 6000. RGB-подсветка и красивые радиаторы тоже не обязательны. Можно даже присмотреться к малоизвестным брендам — чипы там те же самые. Если совсем прижмет, берите память от ноутбуков SO-DIMM и переходник. Производительность упадет, но деньги сэкономите.

Вариант номер два — вспомнить про старую добрую DDR4. Она все еще работает. Процессоры AMD Ryzen 5000, включая легендарный 5800X3D, отлично с ней дружат. У Intel тоже есть платы 600-й серии, поддерживающие DDR4 даже с процессорами 13-го поколения. Если хотите сэкономить по-максимуму, можно собрать систему на DDR3. Для учебы, серфинга или нетребовательных игр старого Core i7-4790K вполне хватит. Под Windows 11 такой ПК не заведется, но для многих это не проблема.

Третий лайфхак — используйте четыре модуля вместо двух. Обычно это не рекомендуют: на потребительских системах производительность может даже упасть. Но в условиях дефицита выбирать не приходится. Если у вас стоит 2x8 ГБ, а хочется 32 ГБ, проще докупить еще две планки по 8 ГБ, чем менять весь комплект. Три модуля тоже вариант. Да, не идеально, зато дешево.

Четвертое — не бойтесь смешивать разные модули. Да, скорость упадет до показателей самой медленной планки. Но если выбирать между доплатой за одинаковые комплекты и приемлемой производительностью здесь и сейчас, второй вариант выглядит предпочтительнее.

Совет пятый и, пожалуй, самый интересный — купите старый офисный ПК. Берете такой системник, меняете блок питания, ставите нормальную видеокарту среднего уровня, более мощные кулеры и получаете бюджетный игровой компьютер. А заодно и оперативку в придачу. Часто бывшие владельцы даже не представляют, какой кладезь памяти стоял внутри их ПК.

Если же денег совсем нет или вы решили переждать кризис, попробуйте выжать максимум из того, что уже есть. Закройте все фоновые приложения, браузеры, чаты, бэкапы, VPN — каждый лишний процесс потребляет драгоценные мегабайты. Убедитесь, что в BIOS включен XMP или EXPO профиль. Это даст прирост производительности бесплатно. Можно даже рискнуть и разогнать память вручную, но без опыта лучше это не делать.