Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Как не разориться на оперативке: советы PCWorld для сборки ПК в 2026-м

PCWorld предлагает читателям пять рабочих способов пережить дефицит оперативной памяти без ущерба для кошелька. Эксперты советуют присмотреться к нестандартным комплектам, старой DDR4 и даже модулям от ноутбуков.
+

Ситуация на рынке комплектующих хуже некуда. Цены на оперативную память растут как на дрожжах, видеокарты стоят бешеных денег, а новых моделей не видно. PCWorld разобрался, как в таких условиях апгрейдить компьютер.

Фото - PCWorld / Mustpoint

Первый совет — откажитесь от стереотипов. Не обязательно гнаться за самыми быстрыми комплектами на 32 ГБ с подсветкой. Посмотрите в сторону нестандартных объемов: 24 ГБ или 48 ГБ. Или берите память с частотой 5200 МТ/с вместо 6000. RGB-подсветка и красивые радиаторы тоже не обязательны. Можно даже присмотреться к малоизвестным брендам — чипы там те же самые. Если совсем прижмет, берите память от ноутбуков SO-DIMM и переходник. Производительность упадет, но деньги сэкономите.

Вариант номер два — вспомнить про старую добрую DDR4. Она все еще работает. Процессоры AMD Ryzen 5000, включая легендарный 5800X3D, отлично с ней дружат. У Intel тоже есть платы 600-й серии, поддерживающие DDR4 даже с процессорами 13-го поколения. Если хотите сэкономить по-максимуму, можно собрать систему на DDR3. Для учебы, серфинга или нетребовательных игр старого Core i7-4790K вполне хватит. Под Windows 11 такой ПК не заведется, но для многих это не проблема.

Третий лайфхак — используйте четыре модуля вместо двух. Обычно это не рекомендуют: на потребительских системах производительность может даже упасть. Но в условиях дефицита выбирать не приходится. Если у вас стоит 2x8 ГБ, а хочется 32 ГБ, проще докупить еще две планки по 8 ГБ, чем менять весь комплект. Три модуля тоже вариант. Да, не идеально, зато дешево.

Четвертое — не бойтесь смешивать разные модули. Да, скорость упадет до показателей самой медленной планки. Но если выбирать между доплатой за одинаковые комплекты и приемлемой производительностью здесь и сейчас, второй вариант выглядит предпочтительнее.

реклама



Совет пятый и, пожалуй, самый интересный — купите старый офисный ПК. Берете такой системник, меняете блок питания, ставите нормальную видеокарту среднего уровня, более мощные кулеры и получаете бюджетный игровой компьютер. А заодно и оперативку в придачу. Часто бывшие владельцы даже не представляют, какой кладезь памяти стоял внутри их ПК.

Если же денег совсем нет или вы решили переждать кризис, попробуйте выжать максимум из того, что уже есть. Закройте все фоновые приложения, браузеры, чаты, бэкапы, VPN — каждый лишний процесс потребляет драгоценные мегабайты. Убедитесь, что в BIOS включен XMP или EXPO профиль. Это даст прирост производительности бесплатно. Можно даже рискнуть и разогнать память вручную, но без опыта лучше это не делать.

Добавить в закладки

Теги

ddr5 оперативная память ddr4 дефицит dram сборка пк советы pcworld
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор SSD-накопителей NVMe M.2 MSI Spatium M470 Pro и Spatium M480 Pro объемом 1 ТБ
3
Обзор портативного SSD-накопителя MSI Datamag 40Gbps объемом 1 Тбайт
3
Путь зионщика в 2026 году на примере HEDT платформы LGA 4677 и процессоров Intel Sapphire Rapids
33
Обзор и тестирование видеокарты Acer Intel Arc B580 Nitro OC
33
Ретроклокинг: DDR3 на пределе возможностей или жизнь за пределами трех гигагерц
42
Обзор и тестирование корпуса MSI MAG Pano 100R PZ White
+
Обзор игровых компьютеров ASUS TUF Gaming T500 и ROG G700
2
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG X870I Edge TI EVO WIFI
4
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe 5.0 NVMe M.2 MSI Spatium M560 объемом 1 ТБ
8
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A850GL PCIE5 White
3
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Узбекистане планируют нарастить производство автомобилей до 510 тысяч в год
+
Пользователь купил RTX 5070 вдвое дешевле её реальной цены благодаря ошибке магазина
4
Ryzen 5 3600 проверили в современных ААА-играх в связке с 16 ГБ DDR4-3200 и Radeon RX 9060 XT
2
Ученые нашли метод охлаждения квантовых схем, меняющий подход к созданию квантовых компьютеров
+
Зонд NASA подобрался к Солнцу рекордно близко и переписал вековую загадку его короны
+
Энтузиаст заменил СО RTX 3050 на двухбашенный кулер и добился заметного повышения fps
6
РИА Новости: Пользователям iPhone приходится скачивать Max для доступа к «Госуслугам»
1
Миллиардеры Илон Маск и Джефф Безос конкурируют между собой и Китаем в освоении Луны
+
Патч KB5077181 для Windows 11 решает проблемы с меню Пуск и падением fps в играх
6
МК провёл масштабное сравнение различных конфигураций DDR4 и DDR5 в играх и бенчмарках
1
В слепом тесте аудиофилы не отличили звук через премиальные аудиокабели от банана и мокрой грязи
20
Бывший президент США Барак Обама заявил о существовании внеземных форм жизни
3
i2HARD выяснили, как отключение E-ядер и Hyper-Threading влияет на FPS в играх
3
Покупатель Ryzen 9 9950X3D получил в упаковке старый Xeon с отрезанной частью
5
Астрофизики подсчитали типичную продолжительность жизни планет
4
Carscoops: Зимние испытания в Норвегии раскрыли реальный запас хода электромобилей при -31°C
1
Покупатель Ryzen 9 9900X3D получил в посылке Ryzen 9 3900X в упаковке оригинала
+
Счастливчик купил матплату за $50 и получил с ней четыре SSD общей стоимостью более $1600 бесплатно
1
Ютубер протестировал масштабирование DLSS в 4K начиная с разрешения 22p
+
Ученые из Вены смогли визуализировать движение предмета со скоростью света
+

Популярные статьи

Тестирование полуживой Geforce 6600 AGP
19
Почему я не покупаю компактные Micro-ATX корпуса для домашних ПК, а выбираю объём побольше
6
Начало разработки проекта ChimbaBenchXPL
2

Сейчас обсуждают

Waramagedon
17:09
Это финская попса среди гор метала.
Женский вокал в метале (мои личные предпочтения)
asdf2026
17:08
Рептилоиды, не? Крипто-алиены с Нибиру
Бывший президент США Барак Обама заявил о существовании внеземных форм жизни
asdf2026
17:07
ASUS уже не торт
Владелец Ryzen 7 9800X3D сообщил о сбое процессора при загрузке менее 10% на материнской плате ASUS
Юрий Иванов
17:06
хотелось бы конкретней " пощупать глазами " что у вас стояло на - " занимать весь верх отдельной тумбочки. " и к чему вы пришли ?
Почему я не покупаю компактные Micro-ATX корпуса для домашних ПК, а выбираю объём побольше
asdf2026
17:04
Каких вентиляторов?
WCCFTech: Новая технология охлаждения Exynos 2600 избавит смартфоны от вентиляторов
Waramagedon
17:02
Кушайте кашу с мясом и пейте молоко, будут силы поднять 5 кило.
Почему я не покупаю компактные Micro-ATX корпуса для домашних ПК, а выбираю объём побольше
asdf2026
16:58
Ученые из Китая видимо прочитали В.Н. Ларина
OpenAI запустила GPT-5.3-Codex-Spark на чипах Cerebras вместо NVIDIA
Дима
16:58
Да сейчас везде "гении" и всё " возрождается." А Сайт ? Просто некуда податься. Изредка захожу. Меня так Украинцы не гнобят, как здесь
Женский вокал в метале (мои личные предпочтения)
Дима
16:47
в смысле , если подсуетится автор может подсмотреть? Или где?
Женский вокал в метале (мои личные предпочтения)
swr5
16:42
Ну потому что разные ламы имеют разные характеристики по искажениям и шумам, и эти различия бывают довольно сильны не только у ламп разных производителей но даже у одного производителя из разных парти...
В слепом тесте аудиофилы не отличили звук через премиальные аудиокабели от банана и мокрой грязи
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter