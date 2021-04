Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

У игровых серий, о которых сегодня пойдет речь, громкое имя и славное прошлое, но довольно смутное будущее. Они хорошо знакомы геймерам, периодически мелькают в инфополе и, казалось бы, напрашиваются на сиквелы. Однако предсказать их будущее сложно — по отношению к каждой франшизе есть определенные оговорки, ставящие возможные продолжения под сомнение.

Quake

С Quake хоть и не начинался жанр, но это был один из важнейших шутеров своего поколения, который въелся в сознание игроков и популяризировал киберспорт. Quake быстро вырос в элитную серию. Вторая часть стала крутым научно-фантастическим боевиком с передовой графикой, а триквел превратилась в один из лучших сетевых шутеров конца ХХ века. Затем серии дали передохнуть. id Software сказала в ней все, что хотела, и развитием Quake занялись другие разработчики.

В 2005 году они выдали ладно скроенную Quake 4. В ней не было ничего выдающегося, но игра держала неплохой постановкой и крепкими шутерными механиками. В 2007 году появился идейный наследник Quake — сетевой шутер Enemy Territory: Quake Wars. А потом франшиза почти прекратила прогрессировать. Лишь в 2017 году вышла Quake Champions, ставки в которой делались на брутальный геймплей и умения персонажей.

Конечно, многие фанаты предпочли бы получить вместо всех этих сетевых экспериментов полноценный ААА-сиквел. С мощным синглом и прилагающимся к нему мультиплеером. Но владельцы прав, судя по всему, сомневаются, что условной Quake 5 светят достойные продажи. В этом году серии исполняется 25 лет. И хотя формально она живет и здравствует, не покидает ощущение, что франшиза зашла в тупик.

Deus Ex

Deus Ex — непревзойденная классика киберпанка и, возможно, лучший immersive sim в истории. Творение Уоррена Спектора и его талантливой команды до сих пор поражает воображение глубиной и разнообразием геймплея. После прохождения Deus Ex играть в шутеры, где нужно просто стрелять, почти невыносимо. Делать сейчас такие проекты, как Deus Ex, неоправданно дорого и сложно. Да и народ может не принять подобный тип виртуальных развлечений.

Яркий пример — Deus Ex: Human Revolution и Deus Ex: Mankind Divided. Это отличные игры, авторы которых аккуратно пытались воспроизвести все лучшее, что было в оригинале. Нелинейный геймплей, классный дизайн, харизматичный герой, сложное устройство уровней — новые части Deus Ex старательно отрабатывали программу.

Но большими, по-настоящему народными хитами Deus Ex: Human Revolution и Deus Ex: Mankind Divided не стали. Их оценили любители жанра и фанаты классической игры, а вот массовый геймер проигнорировал. И за это обидно. Та же Mankind Divided во время анонса смотрелась не хуже, чем пресловутый Cyberpunk 2077. Да и геймплейных возможностей предлагала немногим меньше. Правда, техническое состояние проекта на момент релиза было аховое. Тут уж ничего не попишешь. Так или иначе, очередная Deus Ex сегодня явно под вопросом. Прибыль от Mankind Divided была мизерная (была ли она вообще?). Даст ли Square Enix добро на триквел, который закроет линию сюжета, начатую в Human Revolution, сказать сложно.

Tomb Raider

Другая важная линейка Square Enix — это Tomb Raider. Сюжетная линия серии вроде бы завершилась в Shadow of the Tomb Raider, поэтому не ясно, что франшизу ждет впереди. То ли очередной сиквел, то ли новый перезапуск, то ли временный покой.

Tomb Raider — бренд с мировой известностью, но последние три игры обошлись Square Enix очень дорого. И при этом не принесли той прибыли, на которую издательство рассчитывало. Теперь японцы наверняка крепко задумались, что делать с приключениями Лары Крофт. Любопытно будет узнать, что они в итоге решат.

Mafia

У серии Mafia были все задатки, чтобы стать главным конкурентом Grand Theft Auto, но к сегодняшнему моменту серия фактически не развивается и буксует на месте. За шикарной первой частью через какое-то неприличное количество лет последовала неплохая вторая часть, а за ней — мягко говоря, средненькая третья. В 2020 на потеху фанатам были переизданы оригинальные две игры с подтянутой графикой.

Как серию продолжат развивать дальше, остается только догадываться. Вроде бы в разработке находится Mafia 4. С одной стороны это, конечно, круто. Но за игру откровенно боязно. Учтут ли авторы косяки третьей части? Да и вообще, осознали ли они, в чем промахнулись с триквелом? Будем надеяться, что да.

Max Payne

Третья часть Max Payne вышла в 2013 году и обошлась Rockstar в 100 миллионов долларов (с хвостиком). На старте игра продавалась откровенно так себе — за первый месяц разошлось 400 000 копий. Для сравнения GTA 5 за 5 дней купили 16 000 000 раз. Со временем продажи Max Payne 3 разогнались, но это, видимо, не слишком удовлетворило Rockstar.

С тех пор о продолжении Max Payne ничего не слышно даже на уровне слухов или инсайдов. Возможно, приключения Макса в ночи окончательно завершились.