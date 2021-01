Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Serious Sam: The First Encounter

В марте 2001 года малоизвестная хорватская команда Croteam выдала харизматичный шутер Serious Sam: The First Encounter. Получилась веселая и задорная игра, объединившая агрессивный ганплей Doom с юмором Duke Nukem 3D. И это было то, чего хотели многие геймеры. В начале нулевых каждый разработчик шутеров пытался сделать свой Half-Life с заковыристым сюжетом и революционным геймплеем. Даже правившая в жанре в 90-х id Software и та мудрила с Doom 3, переводя серию на рельсы хорроров. Обычные боевики, где нужно было просто отстреливать монстров, вышли из трендов. В тот момент Croteam со своим несерьезным «Серьезным Сэмом» оказалась кстати. Игру тепло встретили критики, а среди геймеров она быстро стала культовой. Серия Serious Sam жива до сих пор. Правда, последние части франшизы весьма сомнительного качества.

Black & White

В 2001 году Питер Моленье представил публике новый амбициозный проект: симулятор Бога Black & White, который развивал идеи прошлых игр дизайнера — Dungeon Keeper и Populus. В Black & White игроки брали под управление племя островитян. Жителей племени можно было спасать от невзгод, демонстрировать им чудеса или насылать на них настоящую кару Господню в виде цепных молний, к примеру. От злых и добрых поступков зависело отношение к богу его подданных. Также под контролем игрока находилось уникальное существо, которое он должен был растить и воспитывать. Его позволялось гладить или бить, задавая тем самым определенные шаблоны поведения.

Black & White отметили за оригинальный гейм-дизайн, юмор, глубокий игровой процесс и в целом за смелый подход к жанру стратегий. Это был один из самых ярких и нестандартных проектов своего времени. В 2005 году вышла Black & White 2, которую приняли несколько хуже, и больше серию не продолжали.

Half-Life: Blue Shift

Blue Shift — второе дополнение к Half-Life. Его разработку вела Gearbox Software под неусыпным контролем Valve. В той же творческой коллаборации создали и предыдущий аддон — Opposing Force. Главным героем Blue Shift был охранник «Черной Мезы» Барни Калхун. Как у Гордона Фримена и Эдриана Шепарда, у Барни был свой уникальный путь спасения из гибнущего научно-исследовательский комплекса. Blue Shift получилась довольно коротким, но насыщенным приключением с интересными отсылками к предыдущим играм серии и финалом без многоточий. Загадочный G-Man не заинтересовался Барни Калхуном, так что герой не попал в концовке в стазис, как это случилось с Фрименом и Шепардом.

Baldur's Gate 2: Throne of Bhaal

BioWare летом 2001-го выпустила Baldur's Gate 2: Throne of Bhaal, завершающую главу своей эпической ролевой саги. Дополнение добавило ко второй части огромное количество контента, который растянул приключения еще на несколько десятков часов.

После него студия двинулась дальше. Впереди у BioWare было много свершений: Neverwinter Nights, Star Wars: Knights of the Old Republic и т.д. А серия Baldur's Gate после канадцев долгое время находилась в анабиозе, хоть к ней и пытались подступиться разные разработчики. И лишь недавно за франшизу взялась правильная команда — бельгийская Larian Studios.

Демиурги

В 2000-х Nival считалась одной из самых крутых игровых команд в СНГ. Студия получила известность за серию «Аллоды», после которой в 2001 году выпустила пошаговую стратегию «Демиурги», вдохновленную «Героями меча и магии» и карточной настолкой Magic: The Gathering. «Демиурги» не хватали звезд с неба, но, тем не менее, отметились симпатичной 3D-картинкой, интересным фэнтезийный сеттингом и затягивающим игровым процессом. Любителей пошаговых стратегий разработка Nival сумела вполне неплохо увлечь и развлечь.

Max Payne

«Все они были мертвы. Последний выстрел поставил жирную точку в этой истории. Я снял палец с курка, все было кончено». С этих слов начиналось легендарное приключение в ночи Макса Пэйна, героя одноименного экшена от Remedy Entertainment. В 2001 году финская студия устроила настоящий переворот в игровом мире. Она придумала запоминающегося, мрачного героя и отправила его вершить правосудие на грязные улицы Нью-Йорка. При этом студия не только выдала ему внушительный арсенал, но и наделила супергеройской способностью замедлять время — прямо как в культовой «Матрице», которая аналогично сотрясла кинематограф несколькими годами ранее.

Max Payne — одна из лучших игр начала нулевых и образцовый экшен от третьего лица. Проект озолотил Remedy и вывел студию в высшую лигу, где она остаются и сегодня.

Diablo 2: Lord of Destruction

В начале лета 2001 года великая и ужасная Blizzard разродилась большим аддоном к Diablo 2 с подзаголовком Lord of Destruction. Дополнение добавило два класса персонажей (Ассасина и Друида), новое оружие и броню, огромный пятый акт, а также внесло море изменений и исправлений в сингл и мультиплеер. Плюс ко всему разработчики подтянули разрешение до презентабельного 800х600.

Lord of Destruction упрочил популярность Diablo 2 и надолго закрепился в чартах продаж. Только в США аддон принес разработчикам 30 миллионов долларов к концу года. Это было образцовое дополнение, которое вывело формулу идеального дьяблоида. Конкуренты так и не смогли повторить ее на том же уровне. Правда, больше это не получилось и у самой Blizzard.

Arcanum: Of Steamworks and Magick Obscura

Arcanum — уникальная RPG от ведущих авторов Fallout, сочетавшая в себе элементы фэнтези и стимпанка. Перед игроками открывался переполненный квестами и интересными персонажами мир, вдохновленный одновременно Жюлем Верном и Джоном Р.Р. Толкином. Arcanum — одна из самых недооцененных RPG в истории. Она полюбилась поклонникам жанра, однако среди массового геймера популярной не стала. Игра принесла разработчикам около 10 миллионов долларов, едва отбив затраты на производство. Продолжение проекта ждут по сей день, но оно вряд ли возможно. Troika Games давно нет, а права на Arcanum пылятся где-то в архивах Activision.

Aliens vs. Predator 2

Безвкусная идея совместить вселенную Хищника и Чужого лучше всего проявила себя в компьютерных играх. В октябре 2001 года Monolith Productions выпустила мощный экшен Aliens vs. Predator 2. Игра предлагала три разнообразных кампании за морпеха, хищника и ксеноморфа. Каждая со своим уникальным дизайном и стилем прохождения. Разработчики прекрасно передали дух культовых франшиз и образцово перенесли обе кино-вселенные на игровые рельсы. Это позволило Aliens vs. Predator 2 стать одной из самых важных и высокооцененных игр 2001 года.

Sid Meier's Civilization 3

Под конец 2001-го Сид Мейер выпустил продолжение своей легендарной «Цивилизации». Третью часть от второй отделяло 5 лет, и разработчики не потратили время попусту. Civilization 3 сделала большой шаг вперед: в игре появились армии, культурные очки и культурные границы, а также ресурсы, без которых невозможно развитие нации. Авторы переработали дипломатию, торговлю, Цивилопедию и интерфейс. Графика, естественно, тоже заиграла новыми красками. Триквел достойно развивал идеи предшественниц, хотя многим казалось, что образцовую Civilization 2 очень сложно как-то улучшить. Но у Firaxis получилось.

Ил-2 Штурмовик

Ил-2 Штурмовик считается одним из самых важных высказываний в жанре авиасимуляторов. Российская Maddox Games выдала документальной глубины проект с передовой для своего времени графикой и физикой. Рядовым геймерам, конечно, было трудно насладиться игрой из-за высокого порога вхождения, но это не отменяет эталонный уровень качества Ил-2 Штурмовик.

Return to Castle Wolfenstein

А Gray Matter Interactive в 2001 году под надзором id Software продолжила культовую Wolfenstein 3D. Оригинальная игра к тому моменту была уже слишком пиксельной, примитивной и неактуальной, так что современный сиквел напрашивался. У Gray Matter получился динамичный и брутальный боевик с классным дизайном уровней, красивой графикой и замечательным звуковым сопровождением. Ближайшим аналогом проекта на удивление оказалась Half-Life. Рейтинг Return to Castle Wolfenstein на Metacritic составил 88 баллов, и многие все еще считают игру лучшим приключением Би Джей Бласковица.

Gothic

Именно в 2001 году стартовала культовая в Восточной Европе RPG-франшиза Gothic от немецкой Piranha Bytes. В первой части разработчики познакомили игроков с суровым королевством Миртана. Здесь нужно было приложить немало усилий, чтобы стать не то что героем, а хотя бы человеком, которого стражники пустят в город. Gothic оказалась требовательной RPG со сложным мироустройством и, скажем прямо, кривым управлением. Однако терпеливые игроки награждались бесценным опытом, который предлагала игра. Это было действительно уникальное приключение, ближайшим аналогом которого можно считать серию The Elder Scrolls. Жаль сегодня Gothic переживает не лучшие времена. Как и Piranha Bytes.

Конечно, это далеко не полный список игр 2001 года. Были еще Fallout Tactics, Stronghold, Red Faction, Tropico, Commandos 2, Desperados, Anachronox, Дальнобойщики 2, Wizardry 8 и многие другие весьма примечательные проекты. Вспомните, какие игры того периода запомнились больше всего вам!