Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

В первой части статьи мы вспомнили 5 игр, отмененных по самым разным причинам, а сегодня готовы представить еще одну пятерку проектов, которым было не суждено добраться до релиза.

реклама

Fallout 3 (Project Van Buren)

Fallout 3 выпустила в 2008 году Bethesda Game Studios, известная по серии The Elder Scrolls. Третья часть получила отличные оценки и огромное количество наград. В целом это было вполне удачное переосмысление классики, превратившее малобюджетную серию пошаговых RPG в прибыльную и мейнстримную франшизу.

анонсы и реклама 2080 Super Gigabyte Gaming OC за 60 т.р. Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх РУХНУЛА цена MSI RTX 2070 после анонса RTX 3ххх Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Мало кто помнит, что Fallout 3 могла выйти гораздо раньше. В начале нулевых третью часть под рабочим названием Van Buren пытались сделать авторы оригинальных игр из Black Isle Studios. Это была разработка последней надежды — издательство Interplay находилось в шаге от банкротства и отчаянно нуждалось в проекте, который принесет хоть немного денег.

реклама

Руководил разработкой Fallout 3/Van Buren Крис Авеллон, ведущий дизайнер Fallout 2, Planescape: Torment и серии Icewind Dale. Он написал подробный диздок и сценарий о войне Братства Стали с правительством Новой Калифорнийской Республики. Главным героем был беглый заключенный, а сюжет предполагал множество развилок, уникальную диалоговую систему и, конечно же, несколько концовок.

В 2003 часть ведущих сотрудников покинула Black Isle и основала новую студию — Obsidian Entertainment. Среди них был и Крис Авеллон. После его ухода руководителем проекта Van Buren стал Джош Сойер. Он вспоминал, что разработка продвигалась довольно гладко, а до релиза игры оставалось примерно полтора года.

реклама

К сожалению, у Black Isle не получилось закончить проект. Interplay все-таки обанкротилась и утянула за собой на дно все внутренние команды, включая создателей Fallout 3/Van Buren. Права на серию выставили на продажу, и они за несколько миллионов долларов отошли к ZeniMax и Bethesda. Многие наработки из Van Buren впоследствии были использованы в Fallout: New Vegas, в создании которого принимали участие Джош Сойер, Крис Авеллон и другие члены Black Isle.

Silent Hills (P.T)

В августе 2014 года Konami выпустила в PSN демо-версию загадочного хоррора P.T., которым занималась ее новая внутренняя команда 7780s Studios. Герой демо застревал в петле времени в какой-то жутковатой квартире, где его преследовал призрак женщины. Из локаций был доступен лишь коридор и несколько помещений. Игрокам нужно было решить ряд головоломок, чтобы разорвать петлю и выбраться из этого ужасного места.

реклама

В финале прохождения оказывалось, что настоящее название проекта Silent Hills. Демо P.T. было просто нестандартной формой анонса возвращения культовой серии ужастиков. Также выяснилось, что никакой 7780s Studios нет, а P.T. разработал Хидео Кодзима со своей Kojima Productions при участии голливудских звезд — Нормана Ридуса и Гильермо Дель Торо.

По всем параметрам это был воодушевляющий анонс. Известная серия хорроров давно напрашивалась на встряску, но никто и представить не мог, что ее перезапуском займутся настолько авторитетные люди. На следующие полгода Silent Hills стала одной из самых ожидаемых игр.

Весной 2015-го с проектом возникли проблемы. Konami раздражал постоянно растущий бюджет Metal Gear Solid V: The Phantom Pain. Издатель боялся, что Silent Hills, которая все еще была на раннем этапе разработки, тоже влетит в копеечку. В итоге Konami все-таки приняла решение разорвать отношения с легендарным дизайнером. Создание Silent Hills сначала остановилось, а вскоре было отменено. Вслед за несостоявшейся игрой в мусорную корзину полетела и P.T. — Konami удалила демо из PSN, посчитав, что теперь в его существовании нет смысла.

После этого Кодзима ушел под крыло Sony делать Death Stranding, серия же Silent Hill вновь погрузилась в анабиоз. Сегодня будущее франшизы все еще туманно. Ходят слухи, что Konami работает над новой игрой сериала. Говорят даже, что издательство помирилось с Кодзимой и он может принимать участие в разработки. Однако пока что никаких подтверждений этой информации нет.

The Crossing

The Crossing должна была стать следующей игрой Arkane Studios после Dark Messiah of Might and Magic. Это был смелый по своей задумке экшен от первого лица, совмещающий синглплеер с мультиплеером. Разработчики планировали реализовать классическую сюжетную кампанию, но внедрить в нее систему матчмейкинга, которая бы периодически во время прохождения заменяла ботов реальными игроками.



Arkane хотела, чтобы у игры был узнаваемый и крутой визуал, поэтому к работе над проектом привлекли Виктора Антонова, художественного руководителя Half-Life 2, придумавшего облик Сити-17. Антонов как раз ушел из Valve и искал для себя новые вызовы. Ему понравилась амбициозность The Crossing, так что он с удовольствием взялся за проработку мира игры.

Arkane работала над The Crossing несколько лет и даже успела представить игру прессе. Все уперлось в стену, когда дошло до поисков финансирования. Компания провела переговоры с двумя десятками потенциальных инвесторов, но никто не заинтересовался The Crossing. Издатели считали сеттинг игры странным и сомневались, что смогут продать смелую идею с кросс-плеерным геймплеем.

В итоге The Crossing так и осталась масштабным внутренним экспериментом Arkane. Черновиком, из которого студия взяла наработки для своих следующих проектов. Сегодня о проекте вспоминают лишь в рамках ретроспективы, о реанимации The Crossing речи не идет.

StarCraft: Ghost

В начале нулевых Blizzard имела безупречную репутацию и ставила качество игр на первую роль в своем ремесле. Если проект не соответствовал внутренним стандартам качества, его отменяли на какой бы продвинутой стадии он ни находился. Так было с почти завершенным квестом Warcraft Adventures: Lord of the Clans, так случилось и с боевиком StarCraft: Ghost.

StarCraft: Ghost — проект с трудной судьбой. Игру начали делать ещё в 2001 году и за следующие 5 лет не смогли закончить. Blizzard несколько раз меняла разработчиков проекта и постоянно сдвигала дату релиза. Фанаты при этом относились к Ghost без энтузиазма. StarCraft была культовой стратегией, а Ghost — экшеном от третьего лица, да еще и консольным. Выход ПК-версии не планировался. В то же время консольщики дышали к грядущей игре ровно — их не слишком интересовал спин-офф компьютерного мега-хита.

Blizzard понимала, что с игрой что-то не так. К тому же разработка затянулась и Ghost морально устарела, особенно в свете выхода PlayStation 3 и Xbox 360. В 2006 году компания, следуя своим заветам качества, заморозила проект на неопределенный срок. С тех пор студия о нем предпочитает не говорить.

LMNO

Прославленный режиссер Стивен Спилберг — большой фанат видеоигр. Именно благодаря ему появилась, например, серия Medal of Honor. В середине нулевых постановщик заключил договор с Electronic Arts о создании нескольких совместных игр. LMNO — была одной из них.

Духовно LMNO очень напоминала ранние фильмы Спилберга. Главный герой должен был сопровождать через всю страну девушку-инопланетянку, которая в пути познавала наш мир. Пару приключенцев, разумеется, преследовало правительство для своих темных целей.

LMNO была приключенческим экшеном от первого лица с упором на паркур, ближний бой и взаимодействие с миром. Спилберг настоял, чтобы в игре не было перестрелок. Делала игру одна из внутренних студий EA под руководством известного гейм-дизайнера Дага Черча, работавшего когда-то вместе с Уорреном Спектором над лучшими играми Looking Glass Studios. Помогала в разработке французская Arkane Studios — ее попросили проработать акробатику и механику ближнего боя.

К сожалению, в какой-то момент создание LMNO скатилось в производственный ад. Разработчики долго мучились, но так и не придумали, как обрывки классных идей превратить в интересное игровое полотно.