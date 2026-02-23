Утечка информации о цене Grand Theft Auto 6 в очередной раз подогрела опасения по поводу высокой стоимости игры на старте продаж

Разговоры о стартовой цене Grand Theft Auto 6 возобновились после того, как на веб-странице одного из ритейлеров появилась возможная цена на предстоящую игру. На странице товара Grand Theft Auto 6 указана по цене 124,19 доллара за версию для Xbox Series X и Series S. На той же странице также указана отдельная цена для ПК — около 84,19 доллара, хотя Rockstar официально не подтвердила запуск игры на ПК наряду с консольными платформами. Обе версии в настоящее время отмечены опцией уведомления, а не активной кнопкой покупки, это предполагает, что цены могут быть предварительными, а не окончательными розничными показателями.

Ритейлеры иногда публикуют предварительные цены заранее, чтобы подготовиться к предварительным заказам или отслеживать интерес потребителей до официальных объявлений. Поскольку Rockstar Games и Take-Two Interactive пока не раскрыли никаких подробностей о ценах, к указанным цифрам следует относиться с осторожностью. Примечательно также наличие информации о ПК-версии, поскольку разработчик официально не подтвердил выпуск игры на этой платформе на старте продаж.

Источник: Loaded

Слухи о более высокой цене связаны с растущими затратами на разработку крупномасштабных проектов. Современные игры с открытым миром требуют передовых графических технологий, сложных систем искусственного интеллекта и постоянной онлайн-поддержки, что увеличивает производственные расходы. Некоторые аналитики считают, что Grand Theft Auto 6 может установить новый стандарт для цен на стандартное издание.

Однако предыдущие блокбастеры Rockstar выходили по традиционным ценам AAA-игр и приносили дополнительный доход за счет онлайн-режимов и расширенного контента. Пока компания не подтвердит официально, заявленная сумма в 99,99 долларов остается неподтвержденной. Напомню, что выход Grand Theft Auto 6 был запланирован на май этого года. Однако в обновленной информации, опубликованной пару месяцев назад, сообщалось, что официальный запуск теперь состоится в ноябре 2026 года.