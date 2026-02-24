Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
«Известия»: В Госдуме сообщили о критическом состоянии теплосетей в ряде регионов России
«Известия» ознакомились с материалами совещания комитета Госдумы по энергетике. Выяснилось: износ тепловых сетей в некоторых городах составляет 70%, а объем замены труб почти вдвое ниже того, что заложено в стратегии развития ЖКХ.

В Госдуме констатировали: теплосети в России ветшают быстрее, чем их чинят. По данным, с которыми ознакомились «Известия», сейчас меняют лишь 2,2% сетей в год при плане в 5%. В ряде городов износ уже перевалил за 70%, что создает риск массовых аварий.

Может быть интересно

Изображение - ChatGPT

Зампред комитета по энергетике Юрий Станкевич сравнил состояние теплосетей с ящиком Пандоры. По его словам, из 170 тысяч километров труб почти половина требует замены. При этом ежегодно аварийными признают около 3% сетей, а обновляют меньше — 2%.

В Ростехнадзоре подсчитали: больше 41 миллиона человек живут в муниципалитетах с ненадежным теплоснабжением. Денег на программу модернизации до 2030 года выделили 4,5 триллиона рублей, но, как отметил Станкевич, реальная потребность минимум вдвое больше.

Эксперты называют три источника денег на обновление сетей: бюджетные средства, частные инвестиции и тарифы для населения. С последним вариантом сложнее всего — тарифы и так выросли. В прошлом году индексация почти вдвое обогнала инфляцию. В Госдуме считают: ресурс повышения тарифов уже исчерпан, дальше давить на платежеспособность людей бесполезно.

Часть надежд возлагают на федеральное софинансирование и списание долгов регионов. Еще предлагают обязать девелоперов участвовать в обновлении сетей, если они строят новые дома. Логика простая: новая застройка создает дополнительную нагрузку на инфраструктуру, значит, застройщики должны вкладываться в ее состояние.

Для диагностики советуют активнее использовать роботов. Они позволяют оценить реальный износ труб изнутри и точно определить, какие участки нужно менять в первую очередь, а какие пока можно не трогать. Это поможет не распылять деньги, а тратить их точечно.

#модернизация #тарифы #жкх #аварии #ростехнадзор #износ #теплосети
Источник: iz.ru
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Житель Японии пожертвовал 21 кг золота стоимостью $3,6 млн на ремонт водопровода в Осаке
3
Radeon RX 9070 XT и GeForce RTX 5070 Ti сравнили в 13 актуальных играх
3
Китайские модули DDR5 продаются по цене на уровне подорожавших мировых аналогов
3
Энтузиаст протестировал RTX 3080 10 ГБ совместно с Ryzen 7 7800X3D в ряде популярных игр
1
Модифицированная RTX 5090 с дополнительным разъёмом 12V-2x6 прогорела в двух местах
17
Пользователи обнаружили возможную причину расплавления 16-контактных разъёмов питания видеокарт
+
Tom's Hardware назвали лучшие блоки питания для ПК мощностью от 650 до 1600 Вт в феврале 2026 года
+
Intel набирает инженеров для работы над единой архитектурой процессорных ядер
25
Эксперт сравнил GTX 1080 Ti и RTX 3060 12 ГБ в паре с Ryzen 9 7900X в ряде современных игр
+
Gemini начнёт использовать карты Google для повышения точности поисковых результатов
1
Galaxy S26 получит интеграцию ИИ Perplexity в One UI 8.5
+
Несколько владельцев БП MSI заметили, что жёлтые штекеры 12V-2x6 самопроизвольно выходят из гнезда
+
WSJ: NVIDIA планирует выйти на рынок процессоров для ПК в 2026 году
1
Эксперт показал, что происходит при использовании маломощного блока питания в ПК с RTX 5090
1
В Тамбове строится завод инерциальных навигационных систем для новых пассажирских самолётов
+
КАМАЗ сертифицировал седельный тягач для автопоездов массой до 100 тонн
5
Dell зафиксировала 16-контактный разъём RTX 5070 Ti при помощи металлического крепежа
1
PCGH назвали три оптимальные видеокарты для 4K-гейминга
4
Grand Theft Auto 6 для Xbox может стоить 124 доллара
+
Недорогие MacBook с процессорами серии «A» могут потеснить Windows-ноутбуки массового сегмента
+

Популярные статьи

Как расчистить SSD от хлама — или как я удалил более 300 ГБ ненужных файлов за 10 минут
7
Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
24
О способе защиты кристаллов GPU и прочих микросхем от сколов
22
Кандидат в мастера спорта в 9 лет — как такое возможно и куда смотрят родители
4
Обзор видеокарты S3 Virge — самого продаваемого 3D-ускорителя 1996 года
41
Фильм «Особое мнение» в реальной жизни — как современные алгоритмы ИИ управляют людьми
1
Почему не следует доверять «диванным экспертам» в Интернете
8

Сейчас обсуждают

Аркадий Еремеев
23:39
Дайте два!
Компания Nothing продемонстрировала новый дизайн своего бюджетного смартфона Phone 4a
Китя.
23:30
Это пример. достаточно 13600КF даже 5090 вытянет. а для ам4 макс 4070ti.
Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
Djereli
23:21
Ну так лечись нацист
РИА Новости: В российских детсадах появится обязательный перечень разрешенных игрушек
Богдан Дубенюк
23:17
Господи, да когда ж вы угомонитесь со своими "доработками". Китайцы уже давно за вас всё придумали - на фото mechrevo x629 со сток платой под воду и кастом СЖО 360/60 (чуть больше стокового СЖО-блока)...
Охлаждение ноутбука до минусовых температур обеспечило превосходство над ПК в играх
Den Fed
23:15
ты дебил
РИА Новости: В российских детсадах появится обязательный перечень разрешенных игрушек
Зю
23:06
В 19 веке были популярны такие презентации вечных двигателей, которые оказывались не совсем вечными, когда деньги на их массовое производство уже были получены
Первые результаты измерений батареи Donut Battery подтвердили высокую скорость зарядки
tapok
22:57
запасаюсь попкорном. жду третью статью. эта битва будет легендарной.
Почему не следует доверять «диванным экспертам» в Интернете
Djereli
22:55
В стране нужны дебилы. В садике развиваем недразвитых. В школе служение под хозяином и быть покорным перед мастурбеками.
РИА Новости: В российских детсадах появится обязательный перечень разрешенных игрушек
Bamboliny
22:33
Вот уж тут я не в курсе, я просто в сервисе работал, а какими путями у людей могла появиться термуха - да фиг его знает, хотя ее можно было купить за совсем недорого в любой компзабегаловке, коих в ко...
О способе защиты кристаллов GPU и прочих микросхем от сколов
Den Fed
22:22
ты не учил похоже ...
Почему не следует доверять «диванным экспертам» в Интернете
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter