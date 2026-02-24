«Известия» ознакомились с материалами совещания комитета Госдумы по энергетике. Выяснилось: износ тепловых сетей в некоторых городах составляет 70%, а объем замены труб почти вдвое ниже того, что заложено в стратегии развития ЖКХ.

В Госдуме констатировали: теплосети в России ветшают быстрее, чем их чинят. По данным, с которыми ознакомились «Известия», сейчас меняют лишь 2,2% сетей в год при плане в 5%. В ряде городов износ уже перевалил за 70%, что создает риск массовых аварий.

Зампред комитета по энергетике Юрий Станкевич сравнил состояние теплосетей с ящиком Пандоры. По его словам, из 170 тысяч километров труб почти половина требует замены. При этом ежегодно аварийными признают около 3% сетей, а обновляют меньше — 2%.

В Ростехнадзоре подсчитали: больше 41 миллиона человек живут в муниципалитетах с ненадежным теплоснабжением. Денег на программу модернизации до 2030 года выделили 4,5 триллиона рублей, но, как отметил Станкевич, реальная потребность минимум вдвое больше.

Эксперты называют три источника денег на обновление сетей: бюджетные средства, частные инвестиции и тарифы для населения. С последним вариантом сложнее всего — тарифы и так выросли. В прошлом году индексация почти вдвое обогнала инфляцию. В Госдуме считают: ресурс повышения тарифов уже исчерпан, дальше давить на платежеспособность людей бесполезно.

Часть надежд возлагают на федеральное софинансирование и списание долгов регионов. Еще предлагают обязать девелоперов участвовать в обновлении сетей, если они строят новые дома. Логика простая: новая застройка создает дополнительную нагрузку на инфраструктуру, значит, застройщики должны вкладываться в ее состояние.

Для диагностики советуют активнее использовать роботов. Они позволяют оценить реальный износ труб изнутри и точно определить, какие участки нужно менять в первую очередь, а какие пока можно не трогать. Это поможет не распылять деньги, а тратить их точечно.