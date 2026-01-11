Если взглянуть на цифры, как менялось население стран бывшего Союза с 1991 года, картина получается очень неоднозначная. Где-то людей стало сильно меньше, где-то — больше. Давайте разбираться, что к чему.

Самые тяжелые потери, конечно, у Украины. Причины всем известны и очень печальны. Страна теряет людей катастрофическими темпами, и это главная гуманитарная трагедия нашего времени. А вот Прибалтика — это отдельный разговор, который многих удивит. Помните, как в нулевых нам постоянно ставили в пример Литву, Латвию и Эстонию, мол, вот они вошли в ЕС, зажили как на Западе, всё у них здорово.

Цифры же говорят об обратном, по крайней мере, в демографии:

Латвия: минус 30% населения.

Литва: минус 24%.

Эстония: чуть лучше, но всё равно минус 13%.

Получается странная картина: вроде бы и уровень жизни вырос, а люди массово уезжают. Видимо, паспорт Евросоюза дал возможность легко уехать туда, где платят ещё больше. Страны просто «вымываются» — молодёжь и специалисты ищут счастья в других краях. Такой вот парадокс «успеха».

С Россией же история мутная. Официально — почти ничего не изменилось, минус всего 1,5%. Но это если верить статистике «в лоб». Если копнуть, то становится ясно: цифры «поддерживают» за счёт Крыма и новых территорий на востоке Украины (это плюс миллионы человек). Плюс сюда же записывают несколько миллионов мигрантов, которые получили паспорта. Без этих факторов, судя по всему, убыль была бы на уровне 8-10%, как у нашей соседки Беларуси. То есть, тренд тот же, но он искусственно сглажен.

И тут — контраст. Средняя Азия. Вот у них совсем другая история. Узбекистан, Таджикистан, Киргизия — там население стабильно растёт, и довольно быстро. Традиции больших семей, молодое население — свои причины. Правда, часто люди оттуда едут на заработки в ту же Россию, но официально числятся дома. Получается своеобразный «демографический раскол»:

Запад бывшего СССР (Прибалтика, Украина, Молдова, частично Беларусь) — теряет людей. В основном из-за отъезда на Запад.

Россия — находится в хрупком равновесии, которое сильно зависит от миграции и политических решений.

Средняя Азия — растёт, но «делится» своим населением с другими странами через трудовую миграцию.

Выходит, что через 30 лет после развала одной страны мы живём в совершенно разных демографических реальностях. И если в Средней Азии думают, как прокормить растущее молодое поколение, то в Прибалтике и похожих странах скоро будут ломать голову, кто будет работать и платить налоги за стареющих пенсионеров.