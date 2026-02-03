Сайт Конференция
Global_Chronicles
SciTechDaily: Ученые обнаружили у людей «седьмое чувство» — дистанционное осязание
SciTechDaily сообщает об открытии новой сенсорной способности человека. Ученые из Великобритании экспериментально доказали, что люди могут обнаруживать предметы, закопанные в песок, еще до непосредственного контакта с ними.

Согласно SciTechDaily, группа британских ученых представила доказательства существования у человека ранее неизвестного «седьмого чувства» — дистанционного осязания. Это значит, что люди, как и некоторые виды птиц, могут почувствовать присутствие скрытого объекта, лишь проводя пальцами по поверхности песка.

Изображение издания SciTechDaily

Специалисты Университета королевы Марии (Queen Mary University of London) и Университетского колледжа Лондона (University College London) провели простой, но показательный эксперимент. Участникам нужно было найти кубик, закопанный в песок, и постараться определить его местоположение еще до того, как пальцы коснутся самого предмета.

Результаты удивили. Люди смогли достоверно предугадать наличие кубика, демонстрируя точность около 71%. Оказалось, что человеческая рука способна улавливать сверхслабые изменения в сопротивлении и движении песчинок, вызванные скрытым объектом. Эта чувствительность близка к теоретическому физическому пределу.

Любопытно, что с аналогичной задачей попробовали справиться и робота с тактильным датчиком. Машина могла «чувствовать» объект с чуть большего расстояния, но ее точность оказалась вдвое ниже человеческой — всего 40%. Робот часто ошибался, выдавая ложные срабатывания.

Открытие меняет базовое понимание осязания, которое традиционно считалось чувством, требующим прямого контакта. Теперь ясно, что его «радиус действия» может быть шире. Полученные данные уже рассматривают как основу для новых технологий — от роботов-археологов, аккуратно ведущих раскопки, до продвинутых протезов и инструментов для поисково-спасательных операций в сложных средах.

#scitechdaily #дистанционное осязание #седьмое чувство #тактильное восприятие
Источник: scitechdaily.com
