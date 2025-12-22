А вы знали, что современные видеорегистраторы помимо съемки способны выполнять задачи охранной системы? И даже брать на себя функции комплекса удаленного контроля/мониторинга транспорта. Конечно, далеко не все регистраторы. Знакомимся – модели с поддержкой SIM-карты и 4G-интернета. Еще лет десять назад это были единичные решения с заоблачными ценами. А теперь… Откровенно говоря, выбор подобных устройств весьма скромный, зато получить столь солидный набор функций теперь можно в диапазоне от 7 до 20 тысяч рублей.

И в отличие от предшественников, нынешние продвинутые аппараты (в основной массе) не требуют отдельно искать-покупать модем, устанавливать все это добро в сервисе и тратить еще в итоге еще минимум тысяч десять. Вместо этого большинство регистраторов с 4G и онлайн-доступом просто имеет прямо в корпусе слот для SIM-карты. Что сводит все дополнительные телодвижения к тому, чтобы купить симку и вставить ее в слот устройства. Готово!

Что умеют видеорегистраторы с поддержкой 4G SIM-карт?

Главное отличие таких моделей – они всегда онлайн. Вот что это дает на практике:

1. Мгновенные уведомления о происшествиях. Базовый триггер – это датчик удара, он же G-сенсор. При его срабатывании регистратор мгновенно отправляет уведомление на смартфон. Это push-уведомление, которое приходит через специальное приложение на телефоне. Поэтому не забываем о том, что и сам смартфон должен быть онлайн – чтобы не пропустить сообщение. Основные сценарии срабатывания датчика удара – когда ваш автомобиль задела другая машина, транспортное средство эвакуируют или, тьфу-тьфу – его угоняют.

Второй триггер – это срабатывание по движению в кадре. Например, если у вас частный дом, и вы уехали по делам либо в отпуск, а машина стоит во дворе или гараже. Когда никакие посторонние личности не должны быть в кадре, датчик движения станет охранником не только для автомобиля, но и дома в целом.

2. Удаленное подключение к регистратору, картинка с камеры в режиме онлайн. Как только мы получаем тревожное уведомление, что хочется сделать? Правильно, посмотреть, что же там происходит с автомобилем. Регистратор с онлайн-мониторингом позволяет сделать это – на смартфон в режиме реального времени будет транслироваться то, что регистратор видит «здесь и сейчас», со звуком.

Таким образом, не нужно сразу после пуш-уведомления стремительно бежать к окну или «лететь» из офиса-дома-квартиры на улицу. Помним и про отпуск или командировку – и безо всяких триггеров может быть полезно проверить, все ли в порядке с автомобилем.

В дополнение к онлайн-картинке такие регистраторы поддерживают двухстороннюю голосовую связь. Например, чтобы быстро успокоить попавшего в ДТП родственника. Или спугнуть автоугонщика. Ну, не спугнуть – так хотя бы высказать «в лицо» свое честное непредвзятое мнение о его поступке.

3. GPS-трекинг. В отличие от обычного регистратора, 4G-модели передают координаты в реальном времени. Вы видите на карте в приложении, где находится машина прямо сейчас и с какой скоростью она движется. Также сохраняется история поездок.

Вариантов пользы от функции предостаточно.

Контроль водителя в рамках коммерческих перевозок, от грузовых до пассажирских. Где реально находится водитель, а также куда заезжал ранее

Понимание местоположения мужа или жены, опять же история поездок. Например, в стрессовой ситуации при ДТП жена может быть даже не в состоянии сказать, где находится.

Помощь в поиске машины на парковке. Автомобиль запросто можно потерять на огромной стоянке у суперкмаркета. Регистратор – поможет без труда найти.

Эвакуатор. Если не смогли предотвратить незапланированное путешествие автомобиля – хотя бы по карте и онлайн-картинке будет понятно, на какой штрафстоянке машина находится.

На базе GPS могут быть реализованы различные возможности. Например, уведомление, если машина начинает перемещение. Или если выезжает за обозначенную в приложении зону.

4. «Бессмертные» доказательства или «облачное» хранилище. В некоторых, но далеко не всех 4G регистраторах поддерживается функция облачного хранения файлов. Во-первых, можно вручную перенести определенные ролики в «облако». Во-вторых, может присутствовать автоматическая загрузка – скажем, если срабатывает датчик удара и формируется видеофайл с 10 секундами до – и столько же после сигнала. Это видео и будет сразу загружено на удаленный сервер.

Здесь могут встречаться определенные ограничения. Например, у BlackVue бесплатно доступно до 10 Гб, дальше – тарифные планы от 320 рублей в месяц. У DDpai без подписки облако доступно только 90 тестовых дней. Далее извольте выкладывать по 720+ рублей. Причем если не платить – будут закрыты и другие функции удаленного доступа.

Некоторые бренды оставляют любопытную лазейку и дают возможность самостоятельно «поднять» удаленное хранилище, куда будут отправляться файлы.

Кому нужен 4G видеорегистратор?

Владельцам коммерческого транспорта. Если у вас небольшой автопарк (такси, курьеры, грузоперевозки), такие регистраторы заменяют дорогие системы телеметрии. Владелец (или оператор) всегда знает, где водитель, не сливает ли он бензин на «левых» маршрутах, не лихачит ли на дороге. Очень полезный инструмент улучшения дисциплины в коллективе.

Родителям и супругам. Я уже упоминал данный момент. И особенно он важен, если машиной управляет начинающий водитель. Например, жена только получила права или сын взял машину покататься. Возможность подключиться и оценить обстановку сильно бережет нервы.

Любому водителю. Серьезно, буквально любому. Нельзя заранее предугадать, когда и какая именно особенность модели пригодится. Это как с самим регистратором – может случиться, что он будет полезен один раз. Но так, что сохранит нервы, деньги, а то и свободу. А может – не пригодится ни разу. Так и регистратор с удаленным доступом. Такое решение по меньшей мере дает больше уверенности и спокойствия, чем его отсутствие. Осознание того, что машина «на связи» в кармане, стоит потраченных денег.

ТОП-8 видеорегистраторов с 4G и онлайн-мониторингом

1. TrendVision Online Sky 4G

Примерная стоимость: от 9 000 рублей

Подробнее на Яндекс Маркет

Маленький, недорогой, с отличной Full HD съемкой – что еще нужно для счастья? Вот потому модель Online Sky 4G у меня на первом месте. И даже спецкабель подключения к бортсети докупать не нужно, он есть в комплекте по умолчанию. Вообще данный регистратор – выжимка действительно важных функций без переплат, даже за вторую камеру. Хотя версия с двумя камерами у Online Sky 4G тоже есть. Отмечу, что для желающих доплатить и получить много всякого интересного у бренда есть аппарат Online Air 4G, о нем чуть позже.

Слот для nanoSIM находится в корпусе, дополнительные настройки не требуются. Можно подключаться к регистратору из любой точки мира и получать трансляцию с камеры. В реальном времени отображается не только картинка с объектива, но и местоположение машины либо ее перемещение. Есть даже функция «Поиск автомобиля», когда приложение не только покажет местоположение машины, но и построит на карте маршрут до нее. Охранная функция заключается в пуш-увеломлениях на смартфон при срабатывании датчика удара, что позволяет сразу быть в курсе инцидентов с автомобилем.

«Электронное ограждение» – еще одна интересная и редкая для 4G регистраторов особенность, позволяет задавать участок диаметром 1-20 км. Владелец получает пуш-уведомления при въезде или выезде из зоны, в зависимости от настроек. К слову, также уведомления мгновенно приходят на смартфон при срабатывании датчика удара.

Повторюсь, Full HD съемка отличная – госномера читаются на дистанции 10-15 метров в зависимости от освещения. Ночью картинка не распадается на пиксели, камера хорошо устраняет засветку от фар. Угол обзора довольно широкий, 150 градусов. Для любителей подробностей – установлен процессор Ingenic T23 и матрица GalaxyCore GC2063.

2. TrendVision Online Air 4G

Примерная стоимость: 18 000 рублей

Подробнее на Яндекс Маркет

Перед нами продвинутый аппарат с задней камерой и большим 3-дюймовым экраном для более требовательных покупателей. Отмечу, что стоимость может сильно меняться в зависимости от маркетплейса и момента времени – и «плавать» в районе 15-18 тысяч рублей. Плюс не лишним будет проверить официальный интернет-магазин бренда на отдельном сайте.

Онлайн-функции позволяют наблюдать картинку с регистратора, иметь двухсторонную голосовую связь, отслеживать местоположение и перемещение машины, есть поиск автомобиля с выстраиванием маршрута до него.

Из дополнительных особенностей – push-уведомления не только при срабатывании датчика удара, но и при запуске/заглушенном двигателе. А это уже серьезная противоугонная функция, пригодится и в семье, и для контроля коммерческого автопарка. Комплектация включает TrendVision HardWare Kit, кабель прямого питания от блока предохранителей, бонусом получаем режим охранной парковочной съемки. Но есть в комплекте и обычный адаптер в прикуриватель.

Видеосъемка – весьма приличное Full HD на базе процессора Allwinner V853 и CMOS-сенсора SC2336. Важное дополнение – антибликовый CPL-фильтр, днем убирает со стекла отражения яркого света, ночью – «следы» дорожного освещения. Тыльная камера устанавливается на заднее стекло и при желании может работать для съемки салона. Ролики пишутся в HD 720p. Углы обзора широкие, 160°+110°. Отмечу запись файлов в формате TS, в таком случае каждый кадр сразу попадает на карту памяти, без временного буфера, откуда видео может пропасть при резком отключении питания при ДТП.

3. Blackview X CAM

Примерная стоимость: от 18 000 рублей

Подробнее на Яндекс Маркет

В данном случае речь идет о полноценном решении именно для облачной работы с видео. Слот для SIM-карты присутствует в корпусе. Ключевой особенностью является возможность загружать видео в облачное хранилище. Нюанс лишь в том, что организовать его, прописать к нему путь, в общем решить все вопросы «от и до» пользователь должен самостоятельно. Другими словами, речь об однозначно специализированном решении для тех, кому требуется инструмент видеоконтроля и мониторинга по треку определенного парка автотранспорта.

Если не заморачиваться облаком, Blackview X CAM позволяет видеть картинку с камеры и геопозицию в реальном времени, иметь доступ к сохраненным на карте памяти роликам, работает двухсторонняя голосовая связь. Пуш-уведомления при срабатывании датчика движения или удара – в наличии. Модель работает на базе Android, что позволяет устанавливать сторонние приложения, включая навигаторы. Кабель подключения в колодку предохранителей сразу есть в комплекте, что несомненно хорошо – докупать парковочный спецкабель за пару тысяч не придется. С другой стороны, нет альтернатив – адаптер питания от обычного прикуривателя отсутствует.

Что касается видеосъемки, здесь модель демонстрирует весьма умеренное качество Full HD съемки, бренд даже не уточняет какие-либо комплектующие. С другой стороны, радует предельно широкий угол обзора 170 градусов. Задняя камера – внешняя, устанавливается на багажнике. Также интересно особенностью является возможность разворота основной камеры на 180 градусов – вероятно если возникнет необходимость записать происходящее в салоне.

4. 70Mai Dash Cam Omni X200

Примерная стоимость: от 20 000 рублей

Подробнее на Яндекс Маркет

Бренд предлагает отдельно докупать аксессуар 70mai 4G Hardwire Kit UP04, который одним концом подключается к бортсети для постоянного питания, а другим – к регистратору. А между ними – маленькая круглая «штука» со слотом для SIM-карты.

С такой конструкцией мы получаем регистратор с возможностью удаленного доступа, но определенными ограничениями. Так, можно получать уведомления при срабатывании G-сенсора, отслеживать местоположение транспорта на карте. Предоставляется 520 Мб облачного пространства, срок хранения записанных на парковке клипов – до 15 дней. Онлайн-трансляция с камеры попросту отсутствует, как и двухсторонняя голосовая связь. Модуль UP04 поддерживается для моделей 70mai Omni (X200), 4K T800, A810 и A510.

Как раз об X200 и пойдет речь. Аппарат сам по себе крайне необычный. Модель оснащена объективом, который может разворачиваться на 360 градусов. Управлять им можно в том числе голосовыми командами – правда, на английском. Также присутствует ИИ-режим парковки, когда камера будет отслеживать и вести подозрительных личностей в кадре. Съемка ведется в Full HD до 60 к/с. Предусмотрена «дополненная реальность», на видео отображается дистанция до машин в кадре, скорость, направление движения и прочие параметры, а оформлено это все – прямо как будто играешь в гоночный симулятор. Запись примечательна ну очень светосильным объективом F/1.5, а для улучшенной ночной съемки поддерживается HDR.

5. TrendVision Online Cloud 4G

Примерная стоимость: от 20 000 рублей

Подробнее на Яндекс Маркет

Без оговорок выдающаяся модель, которая как раз «заточена» под централизованный онлайн-мониторинг парка такси, машин доставки, маршруток, автобусов и так далее. Ключевая фишка – поддержка профессионального решения для облачного мониторинга, платформы CMSv6. В России без проблем можно найти специалистов, которые занимаются интеграцией и развертыванием систем на базе данного продукта. К слову, TrendVision Online Cloud 4G стоит около 20 000 руб, но решения с поддержкой CMSv6 у компаний-интеграторов как правило обойдутся под 30 000 руб.

Функционал – полный, без урезания каких-либо функций и необходимости платной подписки. Есть круглосуточный доступ к картинке с камеры в реальном времени, геолокации машины. Уведомления приходят как при срабатывании датчика удара, так и в случае запуска двигателя (и отдельно – при его глушении). Поэтому Online Cloud 4G выполняет задачи и удаленного центрального контроля, и охранной системы. Функция поиска машины, с прокладыванием маршрута до нее, поддерживается. И двухсторонняя голосовая связь в наличии.

Передняя камера ведет съемку Full HD при 140 градусах, а обеспечивает это мероприятие 2-ядерный процессор SL8521E Cortex-A53 и матрица GC2395. Тыльный модуль снимает в VGA 640x480 точек при 100 градусах. При желании вторую камеру можно разместить в салоне, что удобно и для слежения за действиями водителя, и в случае необходимости воспользоваться двухсторонним голосовым соединением.

6. Eplutus D41

Примерная стоимость: от 13 000 рублей

Подробнее на Яндекс Маркет

Видеорегистратор в виде зеркала заднего вида – популярный в России форм-фактор. В случае Eplutus D41 имеется передняя 170-градусная камера с Full HD съемкой и тыльный внешний модуль HD с охватом 140 градусов. Зеркальная сторона используется по максимуму, присутствует 10-дюймовый сенсорный экран. «Сердце» модели – 4-ядерный процессор SL8541E с системой Android OS 8.1. К ним прибавляется слот для симки и поддержка 4G.

В данном случае нет готового решения для онлайн-мониторинга или облачного хранения видео. Однако как нетрудно догадаться, соответствующих инструментов предостаточно на Google Play. То есть а) наличие SIM-слота и поддержки 4G б) свобода установки приложений на Android – позволяет при желании превратить Eplutus D41 в продвинутый регистратор с удаленным доступом и контролем со смартфона.

Этому способствует и поддержка GPS, что означает возможность использовать поиск автомобиля на парковке, а также в целом отслеживать местоположение, перемещение и скорость. Для полного счастья еще бы суперконденсатор вместо литиевого аккумулятора. Но так как в любом случае предполагается прямое постоянное питание от блока предохранителей, это некритичный момент. И еще приятный бонус, в регистраторе есть 32 Гб внутренней памяти.

7. Baseus Cloud Voice Car Video Recorder



Примерная стоимость: от 7 000 рублей

Подробнее на Яндекс Маркет

Любопытное и практичное устройство для тех, у кого в машине нет штатной мультимедийной системы или нет желания лишний раз беспокоить смартфон. Получаем комплект из Android-блока с сенсорным экраном 4.39" и установкой на панели автомобиля. Тогда как миниатюрная камера соединяется с блоком управления кабелем.

Выглядит как переосмысление модульных регистраторов с внешними камерами. Суть таких решений в том, чтобы максимально вынести «железо» за пределы корпуса с объективом, а последний сделать максимально компактным. Ситуация с удаленным управлением ровно такая же как и у Eplutus D41: в нашем распоряжении Android, слот для SIM и поддержка 4G. Дальше – полная свобода превращения регистратора Baseus в передовую систему охраны автомобиля.

Съемка ведется в Full HD с углом обзора 140°. Параметры матрицы и объектива бренд не раскрывает. В целом модель наверняка будет интересна тем, кто любит продукцию Baseus или просто ищет регистратор, но еще не уверен, пожелает ли воспользоваться возможностью организовать онлайн-аппарат.

8. Blackview ULTRA ver.A

Примерная стоимость: от 15 000 рублей

Подробнее на Яндекс Маркет

Завершает подборку модель с форм-фактором штатного регистратора. То есть устройства, которое выглядит как штатное оборудование машины, а значит (в теории, с точки зрения прохожего) крепко вмонтировано – и вскрывать ради него салон как будто бесполезно. В общем, антивандальное «охранное» исполнение.

Из хороших новостей – слот для SIM, двухсторонняя голосовая связь, пуш-уведомления при срабатывании G-сенсора, удаленный доступ к отснятому видео, онлайн-картинка с объектива и определение местоположения по GPS. И – так как речь идет о бренде, который не первый год специализируется на удаленном мониторинге, можно рассчитывать на стабильное беспроблемное выполнение задач.

Под вопросом качество съемки – известно лишь, что передняя камера записывает Full HD при 170 градусах. Тыльный модуль вероятно ведет HD 720p съемку. Зато здесь внешний, отдельный GPS – это важное решение, если в машине стекло с подогревом и спутниковый приемник нужно протянуть и установить в радиопрозрачной зоне.

