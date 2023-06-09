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75% всех видеоадаптеров для персональных компьютеров в мире - это видеокарты производства Intel. В большинстве стран мира такое положение дел называется монополией. Можно сколь угодно долго рассуждать про AMD и Nvidia, но факт остается фактом.

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Предисловие

Пока на форумах и в фанатских войнах бушевали страсти по игровым картам, остальная часть рынка планомерно захватывалась синей корпорацией. 640 килобайт хватит всем! Красивый миф из конца 90-х... графики Intel хватит всем - реальность из 20-х. Корпоративный сектор, мобильные устройства (ноутбуки), ниша мультимедиа, домашние универсальные устройства. Полная монополия. Остались только узкоспециализированные устройства и игровой сегмент, но и там прорастают щупальца синего гиганта.

Третий игрок на рынке видеокарт

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Два года назад народ с воодушевлением принял новость о скором выходе Intel на игровой рынок. Конкуренция - это хорошо! Зеленые и красные снизят цены. Рынок оживится! Странные глупые создания, не знакомые с макроэкономикой.

Конкуренция - это хорошо... только есть большое НО. Она работает при неограниченном (растущем) рынке, когда поступающих средств достаточно не только для производства, но и инвестиций в развитие. Как только рост рынка прекращается, первым под нож идут инновации и исследования. При появлении нового игрока расходы на исследование и развитие сокращаются еще сильнее.

Мезозой

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Первое поколение видеокарт от синих. Вторая половина 90-х годов. Огромный зоопарк конкурентов и отсутствие широкого доступа в интернет оставили незаметный след в истории. Появилась Intel i740 и ее интерпретации с повышенными частотами. Сам не видел, но сосед рассказывал красивые сказки

До нашей эры

Примерно в 2001 году началась стандартизация персональных компьютеров. Все основные составляющие обрели законное место и не менялись в ближайшие 10 лет. Процессор, северный мост, южный мост, сетевая карта, звуковая карта, видеоадаптер. С рынка выдавливаются мелкие игроки или происходят слияния. Санта-Клара встраивает свой видеоадаптер в северный мост и стандартизирует многие аспекты рынка. В этот момент заключается огромнейшее число кроссплатформенных соглашений. Появляется торговая марка "Intel Extreme", под которой и по сей день выходят продукты. Intel Extreme Graphics не представляет собой ничего примечательного и ничем не выделяется на фоне конкурентов.

Intel Centrino

Это один маленький шаг для компании, но гигантский скачок для всего человечества. Во всех профильных статьях упускают это поколение и не выделяют его в отдельную эпоху. Процессор+видеокарта(чипсет)+WiFi - три составляющие самого лучшего и самого надежного персонального компьютера. Intel Extreme Graphics 2 (второе поколение) было представлено и в мобильном, и в настольном вариантах.

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Intel GMA

Первое поколение GMA 900 - самая первая видеокарта от Intel, получившая широкое распространение. Производительность на свое время была достаточная для широкого круга пользователей. Прошел на ней всю Diablo 2. Видеокарта встраивалась в северный мост. Имела около 15 различных итераций с незначительными изменениями. Разница производительности в играх самой младшей и самой быстрой доходила до 300%

Эра Core 2 Duo

В 2006 году на рынок выходят новые революционные процессоры. К ним в комплекте прилагается новый северный мост и новая видеокарта. Так как системные блоки на новой архитектуре были не из дешевых, то встроенной видеокартой мало кто пользовался. Что в ноутбуках, что в стационарных компьютерах, видеокарта присутствовала номинально. Минорное обновление предыдущей итерации. Чуть выше частоты, чуть больше функций. Чуть выше производительность. GMA 950 - было достаточно для запуска GTA III, Minecraft или Lineage 2. Первоначально было несколько вариантов с минимальными отличиями, но потом...

Эра нэтбуков

В 2007 году начинается эра нэтбуков. Дешевые устройства с минимальной производительностью. Огромный ассортимент и широкое разнообразие комплектаций. Первые Asus Eee PC строились по стандартной схеме ноутбуков. GMA 900 выступал как связующее звено, между энергоэффективным процессором и устройствами ввода вывода. На его смену быстро пришел чипсет Intel 945 и встроенная графика Intel GMA 950. И тут началось что-то невообразимое. Маленькие устройства получили бешеную популярность. Чипсет разросся десятками вариантов, разработанными для удешевления устройства и снижения энергопотребления. На передний план вышла актуальность драйверов. Энтузиасты выкатывали десятками свои варианты модифицированных драйверов. Происходит разделение видеокарт на общие и для нэтбуков

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Intel Atom первого поколения

Прогресс остановился. Энергоэффективные процессоры были заменены на обрезанные по самые гланды атомные процессоры. Графика все еще встраивалась в северный мост и представлялась северным мостом GMA 945. Но была особенность. Сам процессор потреблял в варианте N270 всего 3 ватта, в то время как северный мост 11.5 ватт. Нужны были серьезные изменения в архитектуре и логике за недорого.

Прогресс

С 2006 по 2010 год графика синих делает огромный скачок в своем развитии. Пока геймерское сообщество смотрит на процессоры, производительность Graphics Media Accelerator с 2005 по 2009 вырастает в 23 раз (сравнение младшей Intel GMA 950 и старшей Intel GMA 4700MHD). Ни у одной компании не было столь заметного прогресса в развитии. Самая производительная графика, встроенная в северный мост, позволяла пройти Far Cry 3\Dead Space 3 \CoD Modern Warfare 2 на минимальных настройках в 1366*768 при стабильных 30 FPS. Она все еще проигрывала своим основным конкурентам, но рост впечатлял и удивлял.

Поколение Z

Интел спешно разрабатывает новые процессоры для компактных устройств. В свет выходят процессоры Z серии с ультранизким потреблением... Лицензируется графика PowerVR SGX. Похожая используется в телефонах Apple. Можно было бы пропустить и не упоминать эти процессоры, только есть очередное большое НО. Поддержка драйверов для этих видеокарт была нулевой. Напишу большими буквами. Поддержка видеокарт Intel GMA 500 (лицензированные PowerVR SGX) отсутствовала полностью. Вышли только базовые драйвера. В 2009 году нельзя было откатиться на более легкую и менее требовательную Windows XP без танцев с бубном и такой-то матери.

Дальше последовали GMA 3150 и GMA 3650... отличные процессоры с отличными видеокартами... И снова нулевая поддержка. Энтузиасты самостоятельно дорабатывали драйвера

Это был первый большой звоночек





Война корпораций

Многие не знают, а в средствах массовой информации не освещают главное событие 2009 года. Переломное и самое значимое событие в развитии видеокарт Intel и множество побочных событий. Синяя компания не подписывает с зелеными кроссплатформенное лицензирование. В видеокартах Intel используются лицензионные технологии Nvidia, благодаря этим лицензиям видеокарты и существуют. Изначально был подписан ряд документов, согласно которым одна компания могла использовать технологии в видеокартах, а другая в северном мосту. Чипсеты Nvidia со встроенной графикой канули в небытие. По некоторым данным Джейсон Хуанг потерял до трети своего капитала. Перспективные встроенные видеокарты Onboard Geforce 9300M переросли в 9400M -> ION->ION2->520->620->710->805 и десятки ответвлений. Саму ветку закрыли, хотя и сегодня можно поиграть на 14-ти летней видеокарте в большинство небольших проектов. Стоит отметить, что это параллельная ветка обрезанным видеокартам GT210.

Клоун с большими глазами

Intel HD Graphics (Ironlake) - до недавнего времени это были худшие видеокарты из всех существующих. Встраивались в процессоры Intel Core первого поколения. Северный мост со встроенной видеокартой перенесли на подложку с процессорными ядрами. Но проблема состояла в том, что на подложке были 2 кристалла, созданные по разным технологическим нормам. Из-за необычной компоновки были проблемы. Разные кристаллы по-разному реагировали на нагрев. Процессоры очень часто физически выходили из строя. Из-за такой особенности корпорация Apple отказалась выпускать свои очередные Mac mini на этих процессорах и осталась на старой платформе с nVidia ION в комплекте.

Sandy Bridge - рождение монстра

В январе 2011 года появляются процессоры поколения Sandy Bridge, где процессор, видеокарта и логика соединились в одном кристалле. По факту выходят две видеокарты. Для младших процессоров Intel HD Graphics (глупое название, охватывающее 7 разных видеокарт с разной производительностью) и HD Graphics 3000. На момент выхода позволяла пройти все игры на минималках в 720р 30FPS. Легкие онлайн или старые - 1080р с повышенными настройками. До отдельных видеокарт не дотягивала, но многим уже было достаточно.

Через год появляются HD Graphics 4000, встроенные в процессоры Ivy Bridge. +30% чистой производительности за год.

HD Graphics 4600

Вершина эволюции видеокарт Intel. Снова +30% чистой производительности за год. На профильных форумах ПК-бояре плачут и удивляются глупости корпорации... всего 5-10% процессорной мощности. Бесполезные процессоры. Вот только чистая производительность видеоядра сопоставима уже с младшими видеокартами "больших" конкурентов. R7 240 и GT 730 на ddr3 памяти. Смешная производительность? Открываем ТОП 100 самых популярных игр в Steam и в 80% из них будет 1080р и 30FPS. Но фишка видеокарты была в другом. Разгон обычным множителем возможен на всех видеокартах кроме H-серии. Банальный заход в BIOS и видеокарта, без поднятия напряжения и танцев с бубном, давала +50% к производительности и обгоняла младшие R7 240 и GT 730 с GDDR5.

Iris Pro Graphics

Слишком дорогие для массового потребителя. Стоит лишь упомянуть об их существовании. Кодовое обозначение GT3 и GT4e. Первый представитель Intel Iris Pro Graphics 5200 появляется в 2013 году. По сырой производительности в настольном варианте соизмерим с GTX 750 плюс свободный разгон множителем на +50%... Только драйвера не завезли. Перспективные видеокарты были уничтожены отделом поддержки.

И снова проблема с драйверами

Начала конца. Поколение Skylake

В 2016 году заканчивается договор с Nvidia о кроссплатформенном лицензировании. Intel HD 530 становится последней разработкой на долгие годы. Увеличивают частоты, добавляют функции, но на 5 лет прогресс застыл. С 2016 года исчезает функция разгона видеокарт на младших чипсетах. С 2017 года исчезает поддержка видеокарт на старых операционных системах. Провал по всем фронтам.

И снова косяки с поддержкой драйверов. Не просто косяки... Они вовсе отсутствуют

Явление мессии Раджа Кодури... Но это уже совсем другая история :-)



