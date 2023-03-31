Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

1 апреля - День смеха или день дурака

День смеха не внесен ни в один официальный праздничный календарь. Хотя, его можно отнести к международному. Обычай веселиться, шутить и обманывать 1 апреля существует во многих странах мира.
[ ] для раздела Блоги
1
4070 Ti - цены пошли вниз вопреки курсу
4080 Gigabyte Aorus дешевле такой же 3080
3070 Gigabyte дешевле 50 тр
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

1 апреля во многих странах называют "День Смеха" или "День Дураков". И тут как в старом советском фильме. Шутить и разыгрывать можно только до полудня. Эта часть праздника называется День Смеха. После полудня - разыгрывают и шутят только дураки. Вторая часть дня называется День Дураков. Смотри, не перепутай.

реклама

1 апреля в разных странах отмечают

  • День смеха (April Fools Day) 
  • День пробуждения домового 
  • Международный день веселья на работе (International Fun at Work Day) 
  • Международный день битвы подушками (International Pillow Fight Day) 
  • День возвращения Снусмумрика 
  • День ископаемых дураков (Fossil Fools Day)
  • День кукушки (April Gowk Day)
  • Ассирийский Новый год (Kha b-Nisan)
  • Международный день хождения по огню (International Firewalk Day) 
  • Праздник тюльпанов в Стамбуле (Istanbul Lale Festivali) - Турция
  • День прыжков в грязные лужи (National Jump in Muddy Puddles Day) - США
  • День забавного чтения (Reading is Funny Day) - США

Происхождение праздника

рекомендации
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
4070 Ti Gigabyte Gaming дешевле любой другой
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Так как праздник отмечается во всех уголках света, то и трактовка праздника у каждого своя. Общее у него только одно - это привязка к солнечному календарю. 

Обычай обманывать 1 апреля своих знакомых прослеживается практически по всей Европе. Самый распространенный - посылать друзей и знакомых в разные стороны под различными предлогами. Многие видели в этом намёк на изменчивость апрельской погоды. 

реклама

Итальянцы уверены, что в Древнем Риме в конце зимы отмечали праздник Глупых, который после смены календарей стал выпадать на 1 апреля.

В древней Германии обычай был неизвестен и занесён из Франции в последние столетия. Хотя происхождение его и там ещё не выяснено, но есть основание предполагать, что это остаток языческого, может быть, древнекельтского, праздника, отмечавшегося в связи с началом весны.

В Индии праздник называется Holi Festival, он  отмечается не 1 апреля, а 31 марта. В этот день принято шутить друг над другом, мазать красками, бросаться специями, прыгать через костер и праздновать приход весны.

Ирландцы считают, что День смеха появился во времена древних кельтов. Именно 1 апреля предки современных ирландцев отмечали его, а все шутки и розыгрыши были посвящены богу смеха. Что только не придумают, чтобы одеяло перетянуть на себя.

реклама

В Португалии День смеха всегда приходится на воскресенье и понедельник перед Великим постом. В этот день у местных жителей принято бросать друг в друга мукой. Легкая забава символизирующая плодородие и обновление.

В Исландии история гласит, что обычай обманывать 1 апреля был основан богами в память о Скадее, дочери Тиасса. Как бы то ни было - праздник отмечается до сей поры.

Многие европейские страны связывают возникновение Дня смеха со своими культурами. Все дело в том, что в Западной Европе в Средние века Новый год отмечали в конце марта, а финалом праздничной недели было 1 апреля. В середине XVI века король Карл IX реформировал во Франции календарь на Григорианский, и Новый год стал выпадать на 1 января. Ну а тех, кто по привычке продолжал праздновать Новый Год и преподносили в этот день друг другу подарки, в марте-апреле называли (April’s Fools) «апрельскими дураками».

реклама

В Англии считается, что потеряешь удачу, если разыграешь кого-то после полудня, шутки и розыгрыши приняты только в первой половине дня.

В Шотландии 1 апреля называют Днем кукушки (April Gowk Day) и отмечают в течение двух суток. Разыгранный в этот день человек слывет «разиней». Второй же день этого праздника имеет свое название — День хвоста (Taily Day) и имеет особую специфику, все шутки и розыгрыши этого дня, как говорят, «ниже пояса», но со стороны спины.

Немцы считают, что 1 апреля является несчастливым днём, а также верят, что родившийся в этот день будет невезучим. В этот день в деревнях не работают, не начинают новых дел, не выпускают скот из стойл, а взрослые и дети обманывают друг друга, посылая выполнять невыполнимые поручения.

Первый массовый первоапрельский розыгрыш состоялся в Москве в 1703 году. Глашатаи ходили по улицам и приглашали всех прийти на «неслыханное представление», устраиваемое немецкой театральной труппой. От зрителей отбоя не было. А когда в назначенный час распахнулся занавес, все увидели на подмостках полотнище с надписью: «Первый апрель — никому не верь!» 

Домовёнок Кузя

У славян в языческую эпоху существовало огромнейшее число разных богов и покровителей. Хранителем домашнего очага были Домовые. Домашний дух, мифологический хозяин и покровитель дома, обеспечивающий нормальную жизнь семьи, плодородие, здоровье людей, животных. У разных славянских племен они назывались по-разному (Домовик; Дедушка; пОстень; постЕнь; Лизун; Доможил; Хозяин; Жировик; Нежить; Суседко; Братанушко; Дух-хранитель; Обидчик дома; Запечник; Подпечник; Подпольник; Голбешник). Пробуждение Домовых происходило с приходом весны. После солнечного нового года. При пробуждении Домовые были уставшие, голодные и злые. Чтобы их задобрить, принято было шутить и веселиться, чтобы домовые попадали в хорошую компанию с хорошим настроением. Набирались сил и эмоций на предстоящий год. А после поднимали настроение домочадцам и их гостям. 


Тепла в сердце и покоя в доме

Желаю вам хорошего настроения в предстоящие выходные и повеселиться от души в эти весенние дни. Думайте о хорошем и наслаждайтесь каждой секундой вашего бытия.


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

праздники день смеха
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B650M Mortar WIFI
34
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Trio White
4
Обзор и тестирование игрового монитора Mastero C2722H
12
Обзор веб-камеры Streamplify CAM
+
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4080 Suprim X
15
Главные игры марта 2023 года
7
Обзор и тестирование процессорных кулеров Mastero
21
Обзор микрофона Streamplify MIC ARM
13
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti Suprim X
46
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B760M Mortar WIFI
5

Интересные материалы

Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B650M Mortar WIFI
28 марта 2023 34

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Западная военная техника не смогла доехать до фронта, поражённая русской ракетой прямо в ангаре
110
Германия выделит Украине 12 миллиардов евро на закупку военной техники к 2032 году
13
Стремительный переход на расчет в юанях может говорить о скором окончании СВО
19
Минобороны РФ сообщило, что в зоне СВО была впервые сбита новая украинская ракета «Гром-2»
7
Главком сил НАТО в Европе рассказал как повлиял военный конфликт на североатлантический альянс
5
Поставленные Украине Leopard 2 примут участие в боевых действия только в апреле - мае
4
Экс-распорядитель крупного фонда предсказал «контролируемый подрыв» 186 американских банков
10
Высокопоставленный чиновник пообещал, что Украина скоро создаст БПЛА с дальностью полета 3000 км
9
Словацкие истребители МиГ-29, переданные Украине, уже замечены в Харьковской области
3
Один из крупнейших мировых поставщиков сельхозпродукции прекратит экспорт зерна из России
5
Правительство Польши закупит 800 тысяч боеприпасов на $2,8 миллиарда для Украины
+
В США испытали управляемый подкалиберный артиллерийский снаряд 155-мм дальностью 110км
26
Китайская хакерская группа RedGolf может спонсироваться Китаем
+
МАГАТЭ не видит возможности защитить Запорожскую АЭС из-за увеличения концентрации военных
2
Почему видеокарты AMD продаются хуже NVIDIA, и кто на самом деле делает лучшие видеокарты на рынке
21
6 крайне сомнительных игровых видеокарт NVIDIA, которые вообще не должны были поступить в продажу
21
Президент Венгрии призвала Россию вывести войска с Украины
96
Россия договаривается с КНДР о военных поставках в обмен на еду - Белый дом
15
Убыток компании «Вкусно – и точка» составил 11,3 млрд руб. за первый год работы
46
Командир «Ахмата» считает, что контрнаступление ВСУ станет последним заходом для киевского режима
9

Популярные статьи

11 популярных процессоров, которые не стоит покупать новыми в 2023 году
13
Истребители Су-35 наращивают доминирование ВКС России в зоне боевых действий на Украине
13
Xbox series S - нераскрытый потенциал консолей Microsoft
24
Ryzen 7 5800X3D или Ryzen 7 7700X — какой процессор выбрать для мощного игрового компьютера
140
Core 2 Quad Q8300 или первый "тик" комом
57
EMPRESS - русская хакерша, которая борется за бесплатное распространение игр
27
The Last of Us Part 1 PC - краткий обзор отличной игры с ужасной оптимизацией
44
Почему дистрибутивы Linux не способны конкурировать с Microsoft Windows
31
Разделение Alibaba решило загадку Джека Ма – Asia Times
1
Как умер жанр комедий в 21 веке - о причинах, скандалах, расследованиях
12

Сейчас обсуждают

Олег С
14:59
Только вчера прочитал что на Украине будут повестки рассылать по соцсетям и тут наши тоже поддержали их.. Они что сговорились??
Повестки россиянам будут рассылать в электронном формате
Олег С
14:57
Для размещения миротворцев нужно согласие двух сторон, что явно не будет.. Так что мимо..
Премьер Венгрии заявил, что ЕС близок к отправке «миротворцев» на Украину
kitava
14:55
Уже саломку себе стелят.
Премьер Венгрии заявил, что ЕС близок к отправке «миротворцев» на Украину
Evgeny Chelyadin
14:54
Сейчас прибежит завсегдатый отбитый фанат и зарядит 10 минусов. Это его борьба. Уважаем.
Почему дистрибутивы Linux не способны конкурировать с Microsoft Windows
Алексей Обухов
14:51
В этом году собирал 12100ф, так мне вся система раза в два вышла дешевле нежели когда я собирал себе на амд 3300х...где то интел бывает дешевле со временем
Младшая GeForce GTX 1060 больше не запускает Halo Infinite, а GTX 1050 Ti до сих пор в строю
kurar73
14:51
фуу что за новость... снаряд попал вроддомм америке и сдохгт миллион детишек
Российский «Кинжал» уничтожил штаб НАТО на глубине 130м – погибло до 300 офицеров из США и Польши
evsapelkin
14:51
Raptor Lake начинается с 13600 . все что ниже это переименование предыдущего поколения если что.
11 популярных процессоров, которые не стоит покупать новыми в 2023 году
Люцифер Денница
14:50
Просто он опять в ЧВК хочет попасть.
Бывший заключённый из Кирова, служивший в ЧВК «Вагнер», задержан за убийство пенсионерки
Люцифер Денница
14:48
1 апреля, никому не верь. Теоретически можно официально врать
1 апреля - День смеха или день дурака
sergtrav
14:46
Покупаешь 1700 - дохлую платформу. И желательно на DDR4, чтобы совсем наверняка. А потом, чтобы поддержать любимый Интел, покупаешь ещё одну мать, и заодно DDR5, как настоящий умный знаток, в то время...
Ryzen 7 5800X3D или Ryzen 7 7700X — какой процессор выбрать для мощного игрового компьютера
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем