1 апреля - День смеха или день дурака
1 апреля во многих странах называют "День Смеха" или "День Дураков". И тут как в старом советском фильме. Шутить и разыгрывать можно только до полудня. Эта часть праздника называется День Смеха. После полудня - разыгрывают и шутят только дураки. Вторая часть дня называется День Дураков. Смотри, не перепутай.
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1 апреля в разных странах отмечают
- День смеха (April Fools Day)
- День пробуждения домового
- Международный день веселья на работе (International Fun at Work Day)
- Международный день битвы подушками (International Pillow Fight Day)
- День возвращения Снусмумрика
- День ископаемых дураков (Fossil Fools Day)
- День кукушки (April Gowk Day)
- Ассирийский Новый год (Kha b-Nisan)
- Международный день хождения по огню (International Firewalk Day)
- Праздник тюльпанов в Стамбуле (Istanbul Lale Festivali) - Турция
- День прыжков в грязные лужи (National Jump in Muddy Puddles Day) - США
- День забавного чтения (Reading is Funny Day) - США
Происхождение праздника
Так как праздник отмечается во всех уголках света, то и трактовка праздника у каждого своя. Общее у него только одно - это привязка к солнечному календарю.
Обычай обманывать 1 апреля своих знакомых прослеживается практически по всей Европе. Самый распространенный - посылать друзей и знакомых в разные стороны под различными предлогами. Многие видели в этом намёк на изменчивость апрельской погоды.
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Итальянцы уверены, что в Древнем Риме в конце зимы отмечали праздник Глупых, который после смены календарей стал выпадать на 1 апреля.
В древней Германии обычай был неизвестен и занесён из Франции в последние столетия. Хотя происхождение его и там ещё не выяснено, но есть основание предполагать, что это остаток языческого, может быть, древнекельтского, праздника, отмечавшегося в связи с началом весны.
В Индии праздник называется Holi Festival, он отмечается не 1 апреля, а 31 марта. В этот день принято шутить друг над другом, мазать красками, бросаться специями, прыгать через костер и праздновать приход весны.
Ирландцы считают, что День смеха появился во времена древних кельтов. Именно 1 апреля предки современных ирландцев отмечали его, а все шутки и розыгрыши были посвящены богу смеха. Что только не придумают, чтобы одеяло перетянуть на себя.
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В Португалии День смеха всегда приходится на воскресенье и понедельник перед Великим постом. В этот день у местных жителей принято бросать друг в друга мукой. Легкая забава символизирующая плодородие и обновление.
В Исландии история гласит, что обычай обманывать 1 апреля был основан богами в память о Скадее, дочери Тиасса. Как бы то ни было - праздник отмечается до сей поры.
Многие европейские страны связывают возникновение Дня смеха со своими культурами. Все дело в том, что в Западной Европе в Средние века Новый год отмечали в конце марта, а финалом праздничной недели было 1 апреля. В середине XVI века король Карл IX реформировал во Франции календарь на Григорианский, и Новый год стал выпадать на 1 января. Ну а тех, кто по привычке продолжал праздновать Новый Год и преподносили в этот день друг другу подарки, в марте-апреле называли (April’s Fools) «апрельскими дураками».
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В Англии считается, что потеряешь удачу, если разыграешь кого-то после полудня, шутки и розыгрыши приняты только в первой половине дня.
В Шотландии 1 апреля называют Днем кукушки (April Gowk Day) и отмечают в течение двух суток. Разыгранный в этот день человек слывет «разиней». Второй же день этого праздника имеет свое название — День хвоста (Taily Day) и имеет особую специфику, все шутки и розыгрыши этого дня, как говорят, «ниже пояса», но со стороны спины.
Немцы считают, что 1 апреля является несчастливым днём, а также верят, что родившийся в этот день будет невезучим. В этот день в деревнях не работают, не начинают новых дел, не выпускают скот из стойл, а взрослые и дети обманывают друг друга, посылая выполнять невыполнимые поручения.
Первый массовый первоапрельский розыгрыш состоялся в Москве в 1703 году. Глашатаи ходили по улицам и приглашали всех прийти на «неслыханное представление», устраиваемое немецкой театральной труппой. От зрителей отбоя не было. А когда в назначенный час распахнулся занавес, все увидели на подмостках полотнище с надписью: «Первый апрель — никому не верь!»
Домовёнок Кузя
У славян в языческую эпоху существовало огромнейшее число разных богов и покровителей. Хранителем домашнего очага были Домовые. Домашний дух, мифологический хозяин и покровитель дома, обеспечивающий нормальную жизнь семьи, плодородие, здоровье людей, животных. У разных славянских племен они назывались по-разному (Домовик; Дедушка; пОстень; постЕнь; Лизун; Доможил; Хозяин; Жировик; Нежить; Суседко; Братанушко; Дух-хранитель; Обидчик дома; Запечник; Подпечник; Подпольник; Голбешник). Пробуждение Домовых происходило с приходом весны. После солнечного нового года. При пробуждении Домовые были уставшие, голодные и злые. Чтобы их задобрить, принято было шутить и веселиться, чтобы домовые попадали в хорошую компанию с хорошим настроением. Набирались сил и эмоций на предстоящий год. А после поднимали настроение домочадцам и их гостям.
Тепла в сердце и покоя в доме
Желаю вам хорошего настроения в предстоящие выходные и повеселиться от души в эти весенние дни. Думайте о хорошем и наслаждайтесь каждой секундой вашего бытия.
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