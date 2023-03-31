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1 апреля во многих странах называют "День Смеха" или "День Дураков". И тут как в старом советском фильме. Шутить и разыгрывать можно только до полудня. Эта часть праздника называется День Смеха. После полудня - разыгрывают и шутят только дураки. Вторая часть дня называется День Дураков. Смотри, не перепутай.

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1 апреля в разных странах отмечают

День смеха (April Fools Day)

День пробуждения домового

Международный день веселья на работе (International Fun at Work Day)

Международный день битвы подушками (International Pillow Fight Day)

День возвращения Снусмумрика

День ископаемых дураков (Fossil Fools Day)

День кукушки (April Gowk Day)

Ассирийский Новый год (Kha b-Nisan)

Международный день хождения по огню (International Firewalk Day)

Праздник тюльпанов в Стамбуле (Istanbul Lale Festivali) - Турция

День прыжков в грязные лужи (National Jump in Muddy Puddles Day) - США

День забавного чтения (Reading is Funny Day) - США

Происхождение праздника

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Так как праздник отмечается во всех уголках света, то и трактовка праздника у каждого своя. Общее у него только одно - это привязка к солнечному календарю.

Обычай обманывать 1 апреля своих знакомых прослеживается практически по всей Европе. Самый распространенный - посылать друзей и знакомых в разные стороны под различными предлогами. Многие видели в этом намёк на изменчивость апрельской погоды.

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Итальянцы уверены, что в Древнем Риме в конце зимы отмечали праздник Глупых, который после смены календарей стал выпадать на 1 апреля.

В древней Германии обычай был неизвестен и занесён из Франции в последние столетия. Хотя происхождение его и там ещё не выяснено, но есть основание предполагать, что это остаток языческого, может быть, древнекельтского, праздника, отмечавшегося в связи с началом весны.

В Индии праздник называется Holi Festival, он отмечается не 1 апреля, а 31 марта. В этот день принято шутить друг над другом, мазать красками, бросаться специями, прыгать через костер и праздновать приход весны.

Ирландцы считают, что День смеха появился во времена древних кельтов. Именно 1 апреля предки современных ирландцев отмечали его, а все шутки и розыгрыши были посвящены богу смеха. Что только не придумают, чтобы одеяло перетянуть на себя.

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В Португалии День смеха всегда приходится на воскресенье и понедельник перед Великим постом. В этот день у местных жителей принято бросать друг в друга мукой. Легкая забава символизирующая плодородие и обновление.

В Исландии история гласит, что обычай обманывать 1 апреля был основан богами в память о Скадее, дочери Тиасса. Как бы то ни было - праздник отмечается до сей поры.

Многие европейские страны связывают возникновение Дня смеха со своими культурами. Все дело в том, что в Западной Европе в Средние века Новый год отмечали в конце марта, а финалом праздничной недели было 1 апреля. В середине XVI века король Карл IX реформировал во Франции календарь на Григорианский, и Новый год стал выпадать на 1 января. Ну а тех, кто по привычке продолжал праздновать Новый Год и преподносили в этот день друг другу подарки, в марте-апреле называли (April’s Fools) «апрельскими дураками».

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В Англии считается, что потеряешь удачу, если разыграешь кого-то после полудня, шутки и розыгрыши приняты только в первой половине дня.

В Шотландии 1 апреля называют Днем кукушки (April Gowk Day) и отмечают в течение двух суток. Разыгранный в этот день человек слывет «разиней». Второй же день этого праздника имеет свое название — День хвоста (Taily Day) и имеет особую специфику, все шутки и розыгрыши этого дня, как говорят, «ниже пояса», но со стороны спины.

Немцы считают, что 1 апреля является несчастливым днём, а также верят, что родившийся в этот день будет невезучим. В этот день в деревнях не работают, не начинают новых дел, не выпускают скот из стойл, а взрослые и дети обманывают друг друга, посылая выполнять невыполнимые поручения.

Первый массовый первоапрельский розыгрыш состоялся в Москве в 1703 году. Глашатаи ходили по улицам и приглашали всех прийти на «неслыханное представление», устраиваемое немецкой театральной труппой. От зрителей отбоя не было. А когда в назначенный час распахнулся занавес, все увидели на подмостках полотнище с надписью: «Первый апрель — никому не верь!»

Домовёнок Кузя

У славян в языческую эпоху существовало огромнейшее число разных богов и покровителей. Хранителем домашнего очага были Домовые. Домашний дух, мифологический хозяин и покровитель дома, обеспечивающий нормальную жизнь семьи, плодородие, здоровье людей, животных. У разных славянских племен они назывались по-разному (Домовик; Дедушка; пОстень; постЕнь; Лизун; Доможил; Хозяин; Жировик; Нежить; Суседко; Братанушко; Дух-хранитель; Обидчик дома; Запечник; Подпечник; Подпольник; Голбешник). Пробуждение Домовых происходило с приходом весны. После солнечного нового года. При пробуждении Домовые были уставшие, голодные и злые. Чтобы их задобрить, принято было шутить и веселиться, чтобы домовые попадали в хорошую компанию с хорошим настроением. Набирались сил и эмоций на предстоящий год. А после поднимали настроение домочадцам и их гостям.





Тепла в сердце и покоя в доме

Желаю вам хорошего настроения в предстоящие выходные и повеселиться от души в эти весенние дни. Думайте о хорошем и наслаждайтесь каждой секундой вашего бытия.





