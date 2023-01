За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

В сети все чаще и громче раздаются слухи о покупке Ubisoft сторонней компанией. Наиболее вероятным кандидатом называется японская Sony. Причем не просто "вероятным", а то, что процесс по слиянию двух компаний уже начался. Сегодня рассмотрим наиболее вероятные сценарии происходящего.

Предисловие

Перед началом, хочется вспомнить о компании Microsoft и ее делах на фоне Activision Blizzard. Суть вопроса состоит в "подковерной борьбе", что не видят обычные пользователи. О телодвижениях на миллиарды.

Финансовые проблемы Microsoft

Джим Райан

1 апреля 2019 года стал главой игрового подразделения PlayStation. Свой пост он занял после беседы с Йошида-саном (главой Sony) и рассказом об эволюции игрового подразделения в быстро меняющемся мире. Одним из самых заметных изменений его политики стали игры выпущенные на альтернативных платформах. С начало Epic Store, а потом и Гейб Ньюэл приютили старые проекты для консолей.

Эксклюзивы Sony

Многие думают, что Sony создает игры и не выпускает их в свет. Но на самом деле, японцы выпускают рекламный продукт. Просто рекламный продукт высочайшего качества, что лучше многих игр конкурентов. Кто из вас вспомнит Killzone: Shadow Fall или The Order: 1886 ??? Может они были плохими играми? Это были самые графонистые тайтлы своего времени, раскрывающие новые консоли на все 101%. За чем они нужны на персональных компьютерах в 2023? Другой пример. God of War и Horizon Zero Dawn - отличный рекламный трюк для представления God of War 2 и Horizon Forbidden West. Вместо огромных PR-акций с космическим бюджетом прорекламировали новые игры старым хламом, что БЕСПЛАТНО раздавали на консолях.

PlayStation Studios XDev

Для начала стоит познакомиться с британским транснациональным подразделением PlayStation Studios по разработке компьютерных игр. Компания помогает другим студиям разрабатывать эксклюзивные проекты для консолей PlayStation. За последние пару лет ее влияние усилилось и включило дополнительные небольшие студии "на подхвате" от самой Sony. Под ее началом были созданы:

2010 Heavy Rain Quantic Dream 2013 Beyond: Two Souls 2014 LittleBigPlanet 3 Sumo Digital 2015 Until Dawn Supermassive Games 2018 Detroit: Become Human Quantic Dream 2019 Death Stranding Kojima Productions / Guerrilla Games





2020 Dreams Media Molecule Predator: Hunting Grounds Illfonic Sackboy: A Big Adventure Sumo Digital 2021 Destruction Allstars Lucid Games Returnal Housemarque

С каждым годом все больше и чаще выходят игры от сторонних студий из разных уголков света. Кроме продюсирования и финансовой поддержки этим играм нужна реклама, дистрибуция и продвижение. Компании Sony для входа на новые рынки и ниши нужно расширение по многим направлениям.

Экспансивное расширение

Многие компании не только финансируются и взращиваются под пристальным взглядом самураев, но и поглощаются ею. Выполнил тестовое задание? Справился с работой? Добро пожаловать в семью. Процесс поиска новых компаний с последующим поглощением заметно ускорился.

Insomniac Games - Крупная компания разработчик игр. Делала множество эксклюзивных проектов для разных платформ. После удачного выпуска Spider-Man была куплена Sony летом 2019

Bluepoint Games - Небольшая компания из Остина, штат Техас. Занималась портированием игр на разные платформы. После качественного ремейка Demon’s Souls была куплена Sony в 2020 году

Housemarque - Небольшой финский разработчик игр. После удачного старта эксклюзива Returnal была приобретена компанией Sony 29 июня 2021 года

Nixxes Software - Небольшая голландская компания "на подхвате" помогала с разработкой нескольких игр. Была приобретена компанией Sony 1 июля 2021 года

Firesprite - Небольшая студия из Англии "на подхвате". Была приобретена Sony летом 2021 года

Savage Game Studios - компания заточенная под разработку мобильных игр была приобретена летом 2022 года

Bungie - создатель серии Halo и Destiny была куплена 1 февраля 2022 года

Haven Interactive Studios - небольшая канадская студия из Квебека стала частью Sony весной 2021

Valkyrie Entertainment - небольшая студия поддержки куплена весной 2021 года



Epic Games - в 2018-2020 гг Sony вложило около 400 млн $ и выкупила 5,4% акций. Является третьей после Тима Суини (50%) и Тенцент (41%).

Devolver Digital - Летом 2021 Sony купила номинальный пакет акций в 5% что бы быть в совете директоров .

FromSoftware - Создатели Elden Ring / Sekiro: Shadows Die Twice / Bloodborne. После удачного выпуска, Sony инвестировала в компанию около 120 млн $ выкупив 14.09% акций. В контексте данной компании Sony выступает дистрибьютором.

Японцы не просто скупают студии - они собирают огромный пазл. Несколько новых студий заточены на выпуск игр за пределами экосистемы PlayStation

Zenimax (Она же Bethesda)

В январе 2020 года по сети начал гулять слух о покупке компании Zenimax компанией Sony. Данные слухи зародились на Реддите, но ни кто в такое не верил. Параллельно сообщалось о заморозке игры Starfield из-за нехватки денег. Скрин новости от 2 января 2020.

Данный слух так и можно было бы оставить "просто слухом", если бы в сентябре 2020 компанию не купила Microsoft. И тут вырисовывается ОЧЕНЬ интересная картина. Microsoft покупает компанию на грани банкротства, у которой на ближайшие 3 года нет ни одной игры. В чем смысл? Добавить игр в подписку? Думаю, Тодд Говард был уже на той стадии, когда готов раздавать даром все свое имущество. Он выпустил неимоверно кривой Fallout 76. Это не было дном отчаяния. Он выпусти The Elder Scrolls: Blades. Единственная причина поспешности - это Sony. Только она могла повлиять на поспешность сделки.

А в чем интерес Sony? Ее политика была достаточно предсказуемой. Даем денег на разработку. Смотрит как компания справляется. Поглощает. И тут вспоминаются:

Deathloop - временный эксклюзив PS5 профинансированный Sony к старту нового поколения Ghostwire: Tokyo - временный эксклюзив PS5 профинансированный Sony к старту нового поколения

Sony уже начала вливать деньги в Zenimax и уже начала "Углубленное" знакомство. Причем не с одной студией, а сразу с двумя. И что бы не дать конкуренту такую вкусную рыбку, Microsoft отжалела много денег за "пустышку" с большим именем.

Но нам важно не это. Нам важно понимать, что Sony может, Sony хочет, Sony будет тратить МНОГО денег на свое расширение.

Bungie

Очень интересные изменения в поведении. Ранее Японцы финансировали компании. Присматривались к их работе. Перебирали варианты. Тут покупка оказалась внезапной. Никаких слухов. Никаких заявлений. Полнейшая тишина и гром среди ясного неба. Конечно, на фоне Activision Blizzard это было что-то незначительное. Мелочь. Прошла тихо и незаметно. Многие уже забыли. Важно понимать - паттерн поведения у самураев поменялся. Все купленные студии, до этой сделки, плотно работали над играми для PlayStation. Провал сделки с Bethesda значительно увеличил секретность всего происходящего.

Братья Гийемо

Основали компанию Ubisoft в 1986 году. Это было 37 лет назад. Долгожители в игровой индустрии. Люди стареют. Эффективно руководить компанией в динамично развивающемся мире столь долгое время достаточно проблематично. в 2019-2020 году череда скандалов с неподабающим поведением и расследования от властей и журналистов подорвали здоровье всех братьев. Параллельно с этим начинается "Большой исход разработчиков из компании". За 2 года скандалов и пандемии ушло более 15% ведущих специалистов. Хуже дела были только у Бобби Котика.

Продажа Ubisoft

В апреле 2022 года Bloomberg выпускает статью о поиске покупателей на остатки издательства Ubisoft. Это больше, чем просто слухи. Газета имеет платные подписки и желтушность ей только вредит.

В январе 2023 года, видный предсказатель и просто балабол Джефф Грабб снова подтверждает слухи о переговорах Братьев Геймо о продаже компании

Сотрудничество Sony и Ubisoft

22 мая 2022 года подписка Ubisoft+ Classics выходит на консолях PlayStation. Всякое бывает, коллаборации сейчас повсеместны. Но есть тонкие детали

В отличие от EA у Microsoft, эта подписка не является самостоятельной. Она существует в единственном варианте, как часть подписки Sony. Но и это не самое интересное. Практически все игры из подписки уже были в каталоге по прокату. Данное новшество появилось через месяц после заметки Bloomberg. Слишком маленький период времени, что бы быть просто совпадением. Слухи о появлении подписки на консолях Xbox ходят уже год, а воз и ныне там. Возможно, 25 января 2023 упомянут об этом на презентации У Фила "балабола" Спенсера.

Капитализация Ubisoft

Деньги! Деньги? Деньги..... За 2 года капитализация упала с 10,8 до 3,7 млрд $. Это немногим больше, чем было уплачено за Bungie. Контрольный пакет акций находится в руках 5 братьев Геймо.

Зачем это Sony?

Нужно подвести итоги всего выше сказанного. Постарался показать, что Sony старается выйти на новые просторы. За 25 лет PlayStation смогла выдавить всех конкурентов с консольного рынка. Nintendo отошла в свою особую нишу и заняла крепкую оборону. Рост возможен только за счет мобилок и персональных компьютеров. Скупка небольших студий укрепляет позиции на ПК рынке, но они не позволяют ворваться с двух ног и диктовать свои условия. 30% Steam? Еще вчера PlayStation сама брала 30% со всех, а теперь будут брать с нее?

Ubisoft - это огромный цифровой магазин со своей фан базой. Это самый крупный игровой дистрибьютор в Европе. Новые первоклассные порты позволят отлично бустануть Uplay. Закрепится на ПК платформе.

Ubisoft - это преференции местных властей на третьем игровом рынке (после Америки и Азии). Налоговые послабления и лояльность в некоторых вопросах

Ubisoft - это отличный игровой движок для всех игровых платформ и специалисты, умеющие им пользоваться.

Портфолио игр - это хорошо, но расчищенная и облагороженная поляна для экспансии, значительно интереснее.