Флагман будет в 1,5 раз производительнее 16-ядерного Ryzen 9 9950X

В настоящий момент AMD готовится к выпуску процессоров на базе новой архитектуры Zen 6, правда их выход может задержаться до конца года. Основным отличием от Zen 5 станет расширение лимита ядер на один CCD. CPU с одночиплетной конфигурацией достанется до 12-х ядер, а двухчиплетные модели получат до 24-х.

Помимо собственно увеличения количества ядер Zen 6 Olympic Ridge предложат значительное обновление платформы AM5. В частности AMD подвезет пользователям архитектурные улучшения, рост IPC и более высокие тактовые частоты.

Разумеется, технология 3D-стекирования L3-кэша также сохранится, а ко всему перечисленному можно добавить новые функции для существующих материнских плат с сокетом AM5.

Авторитетный инсайдер HXL в своей публикации раскрыл характеристики, касающиеся количества ядер в Zen 6 Olympic Ridge, согласно которой ожидается как минимум семь различных конфигураций. CPU с одним CCD получат 6, 8, 10 или 12 ядер.

В процессорах с двумя CCD будут располагаться пары из 8, 10 или 12 ядер, дающие на выходе 16-, 20- и 24-ядерные модели. Расширение лимита ядер на один CCD позволит AMD более гибко формировать новую линейку настольных ЦП.

Рост количества ядер в Zen 6 объясняется будущим соперничеством с Nova Lake-S. Конечно, прямого ответа на 52-ядерный флагман Intel "красный" лагерь не предложит, да и не должен, учитывая разный уровень TDP и стоимости процессоров. Но с точки зрения ценового позиционирования, идентичного Zen 5, новинки будут конкурентоспособными.

Надвигающаяся "третья ядерная война" на рынке CPU, наконец, позволит вновь удвоить число производительных ядер в массовых решениях, как это было ранее при переходе к 4-ядерным и 8-ядерным конфигурациям.