В сервисе такси Fasten будет представлен широкий выбор тарифов — как бюджетных, так и более дорогих, а также привычные опции для поездок

Компания «Яндекс» объявила о скором запуске самостоятельного мобильного приложения Fasten, которое представит пользователям простой и доступный способ заказа такси. Так, уже в марте 2026 года новое приложение станет доступно для жителей более чем 300 городов России. Проект нацелен прежде всего на молодых пользователей и жителей крупных городов, для которых важны быстрые и удобные перемещения по городу.

Источник изображения: ya.ru



Отличительной особенностью Fasten является отсутствие перегруженности дополнительными функциями, позволяя клиентам сосредоточиться исключительно на заказе такси. Среди предложенных тарифов: совместные поездки Share, базовый Fasten и комфортные поездки Comfort и Comfort+. Для корпоративных клиентов предусмотрен специальный тариф Business.

Помимо стандартных услуг, разработчики также предусмотрели ряд повышающих комфорт и удобство поездки опций: перевозки детей, домашних питомцев, крупногабаритного багажа и специальные возможности для маломобильных пассажиров.

В целом, с данными тарифами и опциями уже знакомы многие пользователи Яндекс Go.

Источник изображения: ya.ru

Перевозки пассажиров будут осуществлять проверенные водители, зарегистрированные в сервисе «Яндекс Про», а также новые партнеры, прошедшие стандартные проверки качества. Пользователи смогут скачать новое приложение Fasten в официальных магазинах приложений Apple App Store и Google Play Market начиная с марта текущего года.