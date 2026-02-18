Сайт Конференция
События в мире Михаил Андреев
В Беларуси начал работать станкостроительный холдинг
Организация объединит научные и производственные мощности республики.

Как показывает практика, чем меньше между различными взаимосвязанными предприятиями происходит контактов сугубо бюрократического характера, тем эффективнее становится их общая работа. С целью уменьшения волокиты и повышения производительности такие компании объединяются в холдинги, и вот, станкостроительная отрасль Беларуси тоже переходит под управление единого центра.

Источник изображения: ChatGPT.

Как сообщило издание «Sputnik Беларусь» со ссылкой на Министерство промышленности республики, в стране заработал интегрированный станкостроительный холдинг «Белорусская станкостроительная компания». Цель холдинга — объединение научных, исследовательских и непосредственно производственных мощностей Беларуси в станкостроительной сфере.

В частности, как сообщается, в состав холдинга вошли ОАО «Станкостроительный завод им. С.М. Кирова» и ОАО «Минский завод автоматических линий имени П.М. Машерова». В качестве управляющей компании холдинга определено ОАО «Институт БЕЛОРГСТАНКИНПРОМ».

Напомним, что продукция белорусского станкостроения сейчас активно востребована не только непосредственно в республике, но и в России, где она наряду с российской пользуется статусом импортозамещающей. Оба государства после начала известных событий вынужденно в индустриальной сфере начали опираться на собственные силы, и развитие станкостроительной отрасли остаётся ключом к реализации задачи замещения импортных средств производства в промышленности.

#экономика #промышленность #беларусь #белоруссия #станкостроение
