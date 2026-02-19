Видеокарта начала сбоить спустя 7 месяцев, как оказалось, из-за оплавленного адаптера питания.

Лимит мощности 500 Вт и сниженное рабочее напряжение не спасли владельца GeForce RTX 5090 от плавления адаптера питания 12V-2x6, сообщает VideoCardz. Это была модель MASTER ICE от компании GIGABYTE. В комплект с видеокартой входит адаптер питания 12V-2x6 на четыре 8-контактных PCIe, который и использовался для подключения.

По всей видимости, владелец прибегнул к так называемому андервольту, настроив график зависимости тактовой частоты от напряжения в программе MSI Afterburner. График был настроен таким образом, чтобы напряжение на графическом процессоре не превышало 0,9 В. При этом мощность видеокарты под нагрузкой в играх находилась на уровне около 500 Вт.

Источник изображения: sanetidaay, Mobile01 (отредактировано)

Пользователь под псевдонимом sanetidaay рассказал свою печальную историю на тайваньском форуме Mobile01. До рассматриваемого инцидента видеокарта работала исправно около 7 месяцев и вот, в китайский Новый год, система начала сбоить во время игр. Владелец решил проверить внутренности ПК и обнаружил, что адаптер питания 12V-2x6 оплавился и почернел. Во время осмотра видеокарты владелец не выявил серьёзных повреждений разъёма питания, тем не менее, его целостность могла быть нарушена, а внутри мог остаться пластик от штекера кабеля.

Как утверждает владелец, он использовал только оригинальные кабели и адаптеры. Что касается блока питания, это 1200-ваттный блок из линейки ASUS ROG Thor. Точная модель не уточняется, самые первые ещё могли не оснащаться 16-контактными кабелями питания 12V-2x6, в противном случае непонятно, почему использовался адаптер питания, вместо полноценного кабеля. Если только для красоты — адаптер белый.

Владелец заявляет, что планирует вернуть видеокарту по гарантии и будет оспаривать решение в случае отказа.