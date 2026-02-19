Сайт Конференция
molexandr
Лимит мощности и сниженное напряжение не спасли владельца RTX 5090 от плавления адаптера 12V-2x6
Видеокарта начала сбоить спустя 7 месяцев, как оказалось, из-за оплавленного адаптера питания.

Лимит мощности 500 Вт и сниженное рабочее напряжение не спасли владельца GeForce RTX 5090 от плавления адаптера питания 12V-2x6, сообщает VideoCardz. Это была модель MASTER ICE от компании GIGABYTE. В комплект с видеокартой входит адаптер питания 12V-2x6 на четыре 8-контактных PCIe, который и использовался для подключения.

По всей видимости, владелец прибегнул к так называемому андервольту, настроив график зависимости тактовой частоты от напряжения в программе MSI Afterburner. График был настроен таким образом, чтобы напряжение на графическом процессоре не превышало 0,9 В. При этом мощность видеокарты под нагрузкой в играх находилась на уровне около 500 Вт.

Источник изображения: sanetidaay, Mobile01 (отредактировано)

Пользователь под псевдонимом sanetidaay рассказал свою печальную историю на тайваньском форуме Mobile01. До рассматриваемого инцидента видеокарта работала исправно около 7 месяцев и вот, в китайский Новый год, система начала сбоить во время игр. Владелец решил проверить внутренности ПК и обнаружил, что адаптер питания 12V-2x6 оплавился и почернел. Во время осмотра видеокарты владелец не выявил серьёзных повреждений разъёма питания, тем не менее, его целостность могла быть нарушена, а внутри мог остаться пластик от штекера кабеля.

Как утверждает владелец, он использовал только оригинальные кабели и адаптеры. Что касается блока питания, это 1200-ваттный блок из линейки ASUS ROG Thor. Точная модель не уточняется, самые первые ещё могли не оснащаться 16-контактными кабелями питания 12V-2x6, в противном случае непонятно, почему использовался адаптер питания, вместо полноценного кабеля. Если только для красоты — адаптер белый.

Владелец заявляет, что планирует вернуть видеокарту по гарантии и будет оспаривать решение в случае отказа.

#nvidia #видеокарты #блоки питания #12v-2x6
Источник: videocardz.com
Сейчас обсуждают

Dentarg
18:52
Облака Микрософта, Гугла, Эпла, Амазона и прочих - нормально. Исповедоваться перед ChatGPT - нормально VPN по рефке либерального блогера - нормально. Даже оплата этого дела через казахов, крипту и раз...
Госдеп США планирует запустить сайт freedom.gov для обхода цензуры в ЕС и не только
Dentarg
18:49
А кому вы доверяете больше? Или кого меньше боитесь, Госдепа или РКН?)
Госдеп США планирует запустить сайт freedom.gov для обхода цензуры в ЕС и не только
Dentarg
18:46
Какая задача должна быть у людей, что у них самих нет даже такого 10-летнего Зеона, но при этом есть хороший интернет чтобы заказывать такие услуги?
Облачный сервис MTC Fog Play - мутное зеркало гейминга
Котэ
18:21
Рано пиндосы с гейропцами радовались, майдан не получится. РКН оперативно заблочил, причем на всей планете, включая на Марсе и Луне, ему это как два пальца.
Госдеп США планирует запустить сайт freedom.gov для обхода цензуры в ЕС и не только
Алексей
18:19
Какой смысл новые консоли выпускать? Это впринцыпе более-менее по железу такие норм среднячки. И дотянуть можно спокойно до 2029. А там может быть ситуация с памятью сильно поменяется, вспомните кризи...
PlayStation 6 против Xbox Magnus — будущее игровой индустрии наступило
Михаил Авраменко
18:19
Очередная дурнопахнущая пиндосская задумка.
Госдеп США планирует запустить сайт freedom.gov для обхода цензуры в ЕС и не только
Котэ
18:18
Выйдет в лучшем случае в 2030г, и все также будут подгрузки при открытии дверей. Затем лет 15 будут доить геймерков. Тод Говард не меняется.
Глава Bethesda: The ​​Elder Scrolls VI находится в активной разработке, а Starfield 2 не планируется
Котэ
18:15
Особенно ты его видишь играя в свой любимый Роболокс.
Более 1000 геймеров в шести играх вслепую сравнили DLSS, FSR и нативный рендеринг — победила NVIDIA
randomXP
17:51
Чет не открывается...
Госдеп США планирует запустить сайт freedom.gov для обхода цензуры в ЕС и не только
lighteon
17:47
P104-100 как раз аналог 1070 +)
Облачный сервис MTC Fog Play - мутное зеркало гейминга
