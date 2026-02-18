Компания NVIDIA готовит грандиозную презентацию на ежегодной конференции GTC. Ее генеральный директор Дженсен Хуанг обещал продемонстрировать публике устройства, равных которым мир еще не знал.
Источник изображения: NVIDIA / WCCFTech
Хуанг не раскрыл детали, но обронил фразу, которая цепляет: «Ничто не дается легко, потому что все технологии находятся на пределе своих возможностей». Учитывая послужной список NVIDIA, обещания обычно превращаются в реальные продукты.
О чем именно идет речь? Вариантов два. Либо это производный чип из линейки Rubin — например, Rubin CPX, о котором уже ходили слухи. Либо NVIDIA решила удивить всех и приоткрыть завесу над архитектурой Feynman, которая по плану должна выйти в 2028 году.
В пользу Feynman говорит смена приоритетов в задачах. Раньше, в эпоху Hopper и Blackwell, рынку требовалось прежде всего предварительное обучение моделей. Сейчас запросы сместились в сторону инференса — здесь главные проблемы задержки и пропускная способность памяти. Для Feynman, по слухам, планируют более широкую интеграцию SRAM и даже использование LPU через 3D-стекинг. Правда, официального подтверждения пока нет.
Презентация состоится 15 марта в Сан-Хосе. Ждать осталось недолго.