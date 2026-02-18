Глава NVIDIA Дженсен Хуанг сообщил, что в этом году на конференции GTC представят новые чипы, аналогов которым пока нет.

Компания NVIDIA готовит грандиозную презентацию на ежегодной конференции GTC. Ее генеральный директор Дженсен Хуанг обещал продемонстрировать публике устройства, равных которым мир еще не знал.

Источник изображения: NVIDIA / WCCFTech

Хуанг не раскрыл детали, но обронил фразу, которая цепляет: «Ничто не дается легко, потому что все технологии находятся на пределе своих возможностей». Учитывая послужной список NVIDIA, обещания обычно превращаются в реальные продукты.

О чем именно идет речь? Вариантов два. Либо это производный чип из линейки Rubin — например, Rubin CPX, о котором уже ходили слухи. Либо NVIDIA решила удивить всех и приоткрыть завесу над архитектурой Feynman, которая по плану должна выйти в 2028 году.

В пользу Feynman говорит смена приоритетов в задачах. Раньше, в эпоху Hopper и Blackwell, рынку требовалось прежде всего предварительное обучение моделей. Сейчас запросы сместились в сторону инференса — здесь главные проблемы задержки и пропускная способность памяти. Для Feynman, по слухам, планируют более широкую интеграцию SRAM и даже использование LPU через 3D-стекинг. Правда, официального подтверждения пока нет.

Презентация состоится 15 марта в Сан-Хосе. Ждать осталось недолго.