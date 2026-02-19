Врачи из Америки поделились случаем спасения молодого пациента, который провёл 48 часов без легких. Специальная медицинская техника позволила поддерживать жизненно важные процессы организма, пока ждали подходящего органа для пересадки.

В США впервые в истории медицины сохранили жизнь пациенту после полного удаления обоих легких. 33-летний мужчина провел 48 часов, подключенный к системе искусственного кровообращения и оксигенации, прежде чем врачи нашли для него донорские органы.

Может быть интересно

Изображение - ChatGPT

История началась с обычного гриппа, который перерос в тяжелую пневмонию. У мужчины развился острый респираторный дистресс-синдром — легкие воспалились, наполнились жидкостью и перестали работать. Вдобавок отказали сердце и почки. Когда пациента доставили в клинику, сердце уже не билось, врачи запускали его прямо в процессе реанимации.

Ведущий хирург Анкит Бхарат (Ankit Bharat) объясняет: инфекция разрушила легочную ткань необратимо. Обычно в таких случаях пациентов стараются поддерживать, надеясь, что органы восстановятся сами. Но здесь шансов не было. Единственный выход — двойная трансплантация. Однако делать ее сразу нельзя: организм слишком слаб, нужно выиграть время.

Тогда Бхарат и его команда сконструировали временную систему. Устройство забирало кровь, насыщало кислородом, удаляло углекислоту и возвращало обратно — все то, что должны делать легкие. Хирурги удалили оба пораженных органа, и состояние пациента начало улучшаться. Давление пришло в норму, почки и сердце заработали снова.

Через двое суток нашли подходящие донорские легкие. Трансплантация прошла успешно. Спустя два года мужчина здоров, его новые легкие функционируют отлично.