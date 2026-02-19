Введение

Так как новое им было разрабатывать лень, да и вообще Лизе Су было не до того, ввиду запуска в том году игровых приставок Sony PlayStation 4 и Xbox One, пришлось сходить на ближайшую помойку и поглядеть чего там интересного можно найти, да переименовать. На помойке нашлась видеокарта Radeon HD 8570, которая в свою очередь, была упрощённой и подрезанной версией легендарной Radeon HD 7770. Таким образом, на свет появилась Radeon R7 240 из валявшихся на помойке прочих старых карт. Таким же макаром были придуманы прочие карты линейки Rx 200, и задача по выпуску новой линейки видеокарт была решена. Ну а мы сегодня посмотрим, что из этого всего получилось.

Внешний осмотр

Итак, сегодня в нашем патологоанатомическом столе видеокарта Radeon R7 240 2Gb DDR3.

Вот как-то так она выглядела во времена своей актуальности.

А вот в таком видео она попала ко мне на тестирование - без задней планки и со сломанным вентилятором.

Судя по маркировке - когда-то данная видеокарта стояла в фирменном ПК от компании HP. По итогу, у дяди Алика была заказана задняя планка, а вопрос с вентилятором был решён полным его удалением, включая кожух.

И установкой пары 80мм вентиляторов под видеокарту - просто и элегантно. Вот что у нас думает о видеокартах GPU-Z:

Как обычно он нам брешет за тип памяти, упорно называя её GDDR3, но по фото видеокарты явно видно, что это простая DDR3 память. Ну да ладно, как видим у нашего сегодняшнего пациента меньше исполнительных блоков, зато в 2 раза больше видеопамяти. В остальном же это практически идентичные чипы, ну точнее, чип у R7 240 это удешевлённая версия, с до кучи порезанной вдвое шиной PCI-E - c 16 до 8 линий.

Мой тестовый стенд умеет только в PCI-E 1.1, а вот карты умеют аж в PCI-E 3.0, для наглядности надо будет в каком-нибудь тесте глянуть чего данная карта умеет на более свежем железе и так ли уж страшна урезанная до 8 линий шина PCI-E. Тестировать будем на Intel Core 2 Quad Q8300 2.5GHz, 4Gb DDR3-1333 под управлением Windows 7.

Тестирование

3DMark'03

И так с ходу наша новинка уступает позапрошлогодней карте по производительности более 13%.

3DMark'05



Отставание 3%.

3DMark'06



Отставание более 8%.

3DMark Vantage



Отставание 14%.

3DMark 11



В родном для карт DirectX 11 - отставание составляет более 19%.

Ну и, как видим, ни от более быстрого процессора, ни от шины PCI-E 3.0 - толку нет.

Quake III Arena

Обе карты выступают практически вровень, с незначительным отставанием R7 240.

Unreal Tournament 2004

И в данной игре ситуация аналогичная.

Doom 3

У Doom 3 с картами AMD всегда было не очень.

F.E.A.R.

А вот тут уж прям запредельное отставание R7 240, даже перетест пришлось сделать - но данные верные.

Resident Evil 5

Отставание незначительное.

Resident Evil 6



А вот тут уже явный провал, и отставание в 13%.

Street Fighter IV

Отставание 7%.

Street Fighter V

Ну и в родном DirectX 11 вновь серьёзная просадка и отставание в 18%.

И вновь никакого толка от более мощного процессора и шины PCI-E 3.0.

Итоги

Вот такую, с позволения сказать, видеокарту - выпустила компания AMD в 2013 году. Вся остальная линейка карт Rx 200 +/- представляла из себя по большей части тоже самое переименованное в очередной раз барахло. Более того, и в последующем, в линейках Rx 300, Rx400 и даже в RX500 карты на данном чипе будут всплывать под разными именами. Из плюсов же можно отметить поддержку UEFI и драйверы, которые выпускались аж до 2022 года, что для компании AMD - явление редкое и я бы даже сказал сверхординарное.

А на этом у меня на сегодня всё - всем пока.



