Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon R7 240 2Gb DDR3

Шёл к закату далёкий 2013 год, а компания AMD решила выпустить новое поколение видеокарт.
[ ] для раздела Блоги
+
+

Введение

Так как новое им было разрабатывать лень, да и вообще Лизе Су было не до того, ввиду запуска в том году игровых приставок Sony PlayStation 4 и Xbox One, пришлось сходить на ближайшую помойку и поглядеть чего там интересного можно найти, да переименовать. На помойке нашлась видеокарта Radeon HD 8570, которая в свою очередь, была упрощённой и подрезанной версией легендарной Radeon HD 7770. Таким образом, на свет появилась Radeon R7 240 из валявшихся на помойке прочих старых карт. Таким же макаром были придуманы прочие карты линейки Rx 200, и задача по выпуску новой линейки видеокарт была решена. Ну а мы сегодня посмотрим, что из этого всего получилось.

Внешний осмотр

Итак, сегодня в нашем патологоанатомическом столе видеокарта Radeon R7 240 2Gb DDR3. 

реклама



Вот как-то так она выглядела во времена своей актуальности.

реклама



А вот в таком видео она попала ко мне на тестирование - без задней планки и со сломанным вентилятором.

Судя по маркировке - когда-то данная видеокарта стояла в фирменном ПК от компании HP. По итогу, у дяди Алика была заказана задняя планка, а вопрос с вентилятором был решён полным его удалением, включая кожух.

реклама



И установкой пары 80мм вентиляторов под видеокарту - просто и элегантно. Вот что у нас думает о видеокартах GPU-Z: 

Как обычно он нам брешет за тип памяти, упорно называя её GDDR3, но по фото видеокарты явно видно, что это простая DDR3 память. Ну да ладно, как видим у нашего сегодняшнего пациента меньше исполнительных блоков, зато в 2 раза больше видеопамяти. В остальном же это практически идентичные чипы, ну точнее, чип у R7 240 это удешевлённая версия, с до кучи порезанной вдвое шиной PCI-E - c 16 до 8 линий.

Мой тестовый стенд умеет только в PCI-E 1.1, а вот карты умеют аж в PCI-E 3.0, для наглядности надо будет в каком-нибудь тесте глянуть чего данная карта умеет на более свежем железе и так ли уж страшна урезанная до 8 линий шина PCI-E. Тестировать будем на Intel Core 2 Quad Q8300 2.5GHz, 4Gb DDR3-1333 под управлением Windows 7.

Тестирование

реклама



3DMark'03

И так с ходу наша новинка уступает позапрошлогодней карте по производительности более 13%. 

3DMark'05

Отставание 3%.

3DMark'06

Отставание более 8%.

3DMark Vantage

Отставание 14%.

3DMark 11

В родном для карт DirectX 11 - отставание составляет более 19%.

Ну и, как видим, ни от более быстрого процессора, ни от шины PCI-E 3.0 - толку нет. 

Quake III Arena

Обе карты выступают практически вровень, с незначительным отставанием R7 240.

Unreal Tournament 2004

И в данной игре ситуация аналогичная.

Doom 3

У Doom 3 с картами AMD всегда было не очень.

F.E.A.R.

А вот тут уж прям запредельное отставание R7 240, даже перетест пришлось сделать - но данные верные. 

Resident Evil 5

Отставание незначительное.

Resident Evil 6

А вот тут уже явный провал, и отставание в 13%.

Street Fighter IV

Отставание 7%.

Street Fighter V

Ну и в родном DirectX 11 вновь серьёзная просадка и отставание в 18%.

И вновь никакого толка от более мощного процессора и шины PCI-E 3.0.

Итоги

Вот такую, с позволения сказать, видеокарту - выпустила компания AMD в 2013 году. Вся остальная линейка карт Rx 200 +/- представляла из себя по большей части тоже самое переименованное в очередной раз барахло. Более того, и в последующем, в линейках Rx 300, Rx400 и даже в RX500 карты на данном чипе будут всплывать под разными именами. Из плюсов же можно отметить поддержку UEFI и драйверы, которые выпускались аж до 2022 года, что для компании AMD - явление редкое и я бы даже сказал сверхординарное. 

А на этом у меня на сегодня всё - всем пока.


Добавить в закладки

Теги

amd radeon r7 240
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор SSD-накопителей NVMe M.2 MSI Spatium M470 Pro и Spatium M480 Pro объемом 1 ТБ
3
Обзор портативного SSD-накопителя MSI Datamag 40Gbps объемом 1 Тбайт
3
Путь зионщика в 2026 году на примере HEDT платформы LGA 4677 и процессоров Intel Sapphire Rapids
35
Обзор и тестирование видеокарты Acer Intel Arc B580 Nitro OC
33
Ретроклокинг: DDR3 на пределе возможностей или жизнь за пределами трех гигагерц
42
Обзор и тестирование корпуса MSI MAG Pano 100R PZ White
+
Обзор игровых компьютеров ASUS TUF Gaming T500 и ROG G700
2
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG X870I Edge TI EVO WIFI
4
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe 5.0 NVMe M.2 MSI Spatium M560 объемом 1 ТБ
8
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A850GL PCIE5 White
3
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

GTA IV с трассировкой пути протестировали на RTX 5070 с Core i9-14900K и RTX 3050 с Ryzen 5 3600
1
Физики создали нарушающий третий закон Ньютона левитирующий «кристалл времени»
+
В Челябинске создали пятиосевой портальный станок с точностью работы до 5 мкм
+
Незадачливый сотрудник решил уничтожить данные на SSD при помощи дрели и потерпел неудачу
7
YouTube-канал Hardware Unboxed проверил на платформе AMD AM5 комплект DDR5 с чипами китайской CXMT
1
Индия планирует привлечь $200 млрд для развития ИИ-инфраструктуры
+
Опрос Rambler рассказал о планах россиян в случае полной изоляции Рунета
11
Россия второй в мире наладила выпуск инструментального магазина для крупных шлифовальных станков
+
WCCFTech: Гендиректор NVIDIA анонсировал чипы, «которых мир еще никогда не видел»
+
В даркнете вырос спрос на взлом аккаунтов в мессенджере Max
+
AMD Ryzen 7 9850X3D впервые показал сбои в работе меньше чем через три недели после релиза
2
В США мужчина прожил 48 часов без легких — первый случай в истории медицины
2
Минцифры хочет законодательно уравнять правила доставки для «Почты России» и маркетплейсов
10
Ряд пользователей Windows 11 продолжает жаловаться на проблемы с fps после установки KB5077181
2
Замедление Telegram стало причиной проблем с установкой обновлений Windows 11 в России
+
Роскомнадзор опроверг ограничение сервисов Windows и воздержался от комментариев по Linux
8
Hardware Unboxed протестировали китайские модули оперативной памяти с чипами CXMT
1
Энтузиаст запустил Cyberpunk 2077 на Android-смартфоне и добился показателя 40-50 fps
+
Производители бытовой электроники могут начать банкротиться к концу 2026 года из-за дефицита памяти
+
Модер из Бразилии представил «GTA V Lite» с размером установочного файла около 2,5 ГБ
2

Популярные статьи

7 лучших материнских плат AM4 и LGA 1700 для оптимальных игровых сборок на ОЗУ DDR4 в 2026 году
6
«RIDE 6»: очередные безликие гонки (краткий обзор игры)
1
Облачный сервис MTC Fog Play - мутное зеркало гейминга
6
Топ-5 игр эпохи PlayStation 3, на фоне которых современная индустрия выглядит блекло
7
Обзор доступных спортивных часов Suunto Run
5
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon R7 240 2Gb DDR3
+

Сейчас обсуждают

Димасик
11:14
Этот прогон уже раза 4 прогнали! Сколько еще?)))
Удачливый покупатель приобрел плату Z690 за $50 вместе с четырьмя дорогими SSD общим объемом 12 ТБ
LastAtlant
11:14
так как мультиген добавляет к общему жору памяти есть вероятность что 4/6гб сильно ограничивает потенциал технологии
Технология XeSS 3 MFG позволила повысить fps более чем в три раза на Arc B580 и Arc A770 в ряде игр
Котэ
11:10
ещё один шизик, как ИрэнПёзд, такую же куяту несёт
Поддержка Firefox 115 ESR для Windows 7, 8 и 8.1 полностью прекратится до конца февраля
lighteon
10:49
Интересно как дела обстоят на младших моделях A310/A380 или они существуют "для мебели"?..
Технология XeSS 3 MFG позволила повысить fps более чем в три раза на Arc B580 и Arc A770 в ряде игр
salexa
10:49
это левый прогон
Удачливый покупатель приобрел плату Z690 за $50 вместе с четырьмя дорогими SSD общим объемом 12 ТБ
Purga
10:22
Брал матуху за 15500р MSI Z690-A PRO DDR4 в 2022г ноябрь, тогда и курс $ был 55р и скидка на плату, как раз под моё ДР. Знаю что уже были DDR5 и я хотел их, но они только начали появляться с лютыми та...
7 лучших материнских плат AM4 и LGA 1700 для оптимальных игровых сборок на ОЗУ DDR4 в 2026 году
lighteon
10:11
Хотя соглашусь, что Linux с поддержкой оборудования выглядит слегка абсурдно, так как GCN1.0 с Vulkan стала работать из коробки, а с Nvidia 9xx и 1xxx начинаются заморочки... Но последнее не по вине L...
Поддержка Firefox 115 ESR для Windows 7, 8 и 8.1 полностью прекратится до конца февраля
lighteon
10:07
Кстати, да - у меня наконец платформа под Windows 95 появилась на Tualeron, на моих Athlon 64 / Pentium 4 с ним не дружба идёт, пофиксить ее можно, но обновления Windows все ломают +) И все эти мучен...
Поддержка Firefox 115 ESR для Windows 7, 8 и 8.1 полностью прекратится до конца февраля
Purga
09:58
Я думаю это всё вбросы, для накрутки отзывов и рейтинга на редите. Не один здравый человек, не выкатит такую материнки с SSD. Ну только если богатый чел, которому вообще Ю на деньги...
Удачливый покупатель приобрел плату Z690 за $50 вместе с четырьмя дорогими SSD общим объемом 12 ТБ
Евгений Окуловских
09:50
Tom Clancy's Ghost Recon первые части.
Пять по-настоящему удививших меня игр
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter