Смертельная песнь Банши - обзор и тестирование кулера Thermalright Phantom Spirit 120SE
- Введение
- Упаковка и комплектация
- Радиатор
- Вентиляторы
- Установка и совместимость
- Таблица сводных характеристик
- Тестовая конфигурация и методика тестирования
- Результаты тестирования
- Итоги
Введение
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Присаживайтесь, сегодня на обзирании у нас новинка от Термалрайт - Phantom Spirit 120SE. Или по-простому - Банши. Эта модель - дальнейшее развитие линейки "Бесподобных Убийц" (Peerless Assassin). Кулер выпускается в двух вариантах. На распродаже 11.11 на всем известной платформе был заказан обычный вариант, но до меня он добрался только 14.01.2023 - кули очень дохлый попался. Или навигатор у него очень китайский. Посмотрим, чего в новинке больше - технологий или маркетинга.
Упаковка и комплектация
Кулер упакован в коробку из обычного гофрокартона горчичного цвета с черным принтом, что говорит нам о том, что перед нами продукт высокого класса. На лицевой панели заявлена поддержка новейших процессоров - Интел 13-го поколения и Райзен 7000. Также отмечена особенность - теплотрубки 4-го поколения.
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На левой боковине указаны следующие "особенности" : stealth-покрытие верхних ребер радиатора и заводская калибровка "высокопроизводительных" вентиляторов.
На правой боковине указаны другие "особенности" : покрытие никелем, 7 "антигравитационных" трубок и двубашенная конструкция.
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На задней стороне приведены технические характеристики радиатора и вентиляторов.
После открытия коробки нас встречает... лист гофрокартона.
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Под ним скрывается ванна из вспененного полиэтилена с радиатором, вентилятором и аксессуарами.
Содержимое коробки аксессуаров :
- стойки-изоляторы и винты для АМ4/АМ5 (по 4шт)
- стойки-изоляторы и винты для сокет 1700 (по 4шт)
- стойки-изоляторы для сокет 15хх/1200 (по 4шт)
комплекты запаяны в пакеты в одной ленте
- бэкплэйт для сокет 15хх/1200 (1шт)
- бэкплэйт для сокет 1700 (1шт)
бэкплэйты изготовлены из качественного пластика
- набор кронштейнов для сокет 115х/1200/1700 (2шт)
- набор кронштейнов для АМ4/АМ5 (2шт)
- набор скоб для фиксации вентиляторов (2 пары)
- Y-кабель
- шприц с термопастой Thermalright TF-7
Радиатор
В целом радиатор стал немного компактнее - уменьшилась высота и увеличился вырез под радиатором, для лучшей совместимости с высокими радиаторами ОЗУ / цепей питания.
Как видим на сравнительных снимках, новый радиатор имеет трапецевидные вырезы в районе центральной и крайних теплотрубок - для лучшей оптимизации воздушных потоков и повышения производительности.
Радиатор собран на 7-ми 6мм теплотрубках 4-го поколения, состоит из двух башен по 51 ребру толщиной 0.45мм с межреберным расстоянием 1.9мм. С боков по центру ребра загнуты. Ребра на теплотрубках опрессованы. И теплотрубки и ребра никелированы.
Радиатор асимметричен, как и все двубашенные кулеры Термалрайт.
Теплотрубки в основании пропаяны по всей длине.
"Качество" обработки основания удручает.
Вес радиатора - 798г (765г по спецификации).
Вентиляторы
Кулер комплектуется модернизированной версией вентилятора TL-C12, основанной на гидродинамическом подшипнике. Крыльчатка имеет 9 серповидных лопастей. V2 от оригинала отличается пониженным уровнем шума на всем диапазоне оборотов.
Установка и совместимость
Установка всех кулеров производилась при помощи крепления LGA17XX-SS2, на которое крепились кронштейны крепления для Silver Arrow и SE-207-XT Advanced.
В собранном виде кулер накрывает все 4 слота ОЗУ.
Установку/демонтаж вентиляторов можно провести не снимая видеокарты - скобы у данной модели самые удобные из всех, что мне попадались.
Обратите внимание на малый прямоугольник на отпечатке - это зона наиболее интенсивного теплового контакта.
Таблица сводных характеристик
|Наименование
|Thermalright Burst Assassin 120 ARGB
|Thermalright Silver Arrow IB-E Extreme
|Thermalright Peerless Assassin 120
|Thermalright Phantom Spirit 120
|ID-Cooling SE-207-XT Advanced
|Габариты радиатора, мм
|52х124х154
|154х103х163
|125х135х157
|125х110х154
|112х116х156
|Масса радиатора, г
|510
|850
|816
|798
|710
|Размеры вентилятора
|120х120х25
|120 / 140 / 150
|120х120х25
|120х120х25
|120х120х25
|Число вентиляторов
|1(2)
|2(3)
|2
|2
|2(3)
|Материал радиатора
|Алюминий
|Никелированный алюминий
|Никелированный алюминий
|Никелированный алюминий
|Окрашенный алюминий
|Число ребер
|48
|2х63
|2х53
|2х51
|2х55
|Толщина ребер
|0.4
|0.4
|0.4
|0.4
|0.35
|Межреберное расстояние
|2.0
|1.6
|1.8
|1.9
|1.8
|Число теплотрубок
|6х6мм AGHP Gen3
|8х6мм
|6х6мм
|7х6мм AGHP Gen4
|7х6мм
|Материал теплотрубок
|Никелированная медь
|Никелированная медь
|Никелированная медь
|Никелированная медь
|Окрашенная медь
|Материал основания
|Никелированная медь
|Никелированная медь
|Никелированная медь
|Никелированная медь
|Медь
|Цена на момент релиза
|40$ (25$)
|90$
|50$
|80-90$ (45-50$)
|60$
|Актуальность
|Хит продаж
|Раритет
|В продаже
|В продаже
|В продаже
В скобках указана цена, по которой вы можете приобрести данные модели на Али Экспресс. Да, на момент своего релиза новинка стоила почти 90$, 80 - это было со скидкой.
Тестовая конфигурация и методика тестирования
Тестовая конфигурация
Материнская плата : Asus TUF Gaming Z690-Plus D4 , Socket 1700, BIOS - 2204
Процессор :Core i7-12700K 3.8-5.0GHz (Alder Lake, L3 - 25Mb)
ОЗУ : 2х16Gb 3200MHz CL16 Crucial Ballistix Sport LT Red (BLS2K16G4D32AESE)
Диск №1 : Kingston NV1 [SNVS/250G] NVME
Диск №2 : Samsung 860EVO 1Tb SATA-3
Видеокарта : MSI RTX 3080 Suprim 10Gb
Блок питания : Zalman Acrux 850Вт, платиновый (ZM850-ARX)
Операционная система : Windows 10 Pro с последними обновлениями
Корпус : Thermaltake Core P5 Green (Открытый стенд)
Система охлаждения : Thermalright Phantom Spirit 120SE, Thermalright Silver Arrow IB-E Extreme, Thermalright Burst Assassin 120 ARGB, Thermalright Peerless Assassin 120, ID-Cooling SE-207-XT Advanced.
Мониторинг
HWiNFO64 7.36-4960
CapFrameX 1.6.0
Реобас Thermaltake Commander F6 RGB - точный контроль оборотов
Нагрузка
Prime 95(Small FFTs) - тестирование делалось в двух вариантах - с активным AVX2 и без: на максимальных оборотах, 7В, 5В (минимально возможных).
Cyberpunk 2077(GOG) - Маленький Китай, 1080р/Высокие (на 900 об/мин), а также с трассировкой на "Впечатляюще" и без нее. Плотность толпы - Высокая.
Тестирование специально проходило при установке процессора в Стоке - чтобы оценить возможности буста систем охлаждения а также норов процессора. Ну а также затем, чтобы можно было сравнить с результатами стокового Райзен 7-5800Х.
Результаты тестирования
Prime95 SmallFFTs (с активными AVX+AVX2) 220W+
Как вы можете видеть, этот режим оказался воздушным кулерам не по зубам. Самым стойким оказалась Стрела - 8.5 мин до тротлинга, а самым слабым - SE-207-XT Advanced - тротлинг наступил уже через 2 мин при достижении температуры в 98С. Но еще более интересным оказалось следующее - эффективность "Мясника" (Burst Assassin 120) оказалась выше, чем у Банши (Phantom Spirit 120SE) - возможно сказалось более плоское основание, но кулер почти пылал, выплевывая потоки плазмы при тестировании в данном режиме. Новинка была куда холоднее. И это уже заставляет серьезно задуматься о подборе систем охлаждения для новых поколений процессоров.
Prime95 SmallFFTs (AVX2 off) 215W
В этом режиме на полных оборотах тест проходят все кулеры, а вот на пониженных - только Стрела. Со всеми остальными процессор в течении 3-4 мин уходит в перегрев и последующий тротлинг.
Cyberpunk 2077
Обратите внимание, что при одинаковых частотах при использовании кулера с теплотрубками AGHP Gen3 (Burst Assassin 120) температуры у процессоров одинаковые в одном и том же тестовом отрезке. ФПС здесь не сильно влияет, большее значение имеют процессорные настройки. Но при этом, чтобы сравнятся с Райзеном по температурам в играх, процессору Интел требуется увеличить тепловыделение почти в полтора раза. Таковы особенности охлаждения процессоров на текущий момент.
Итоги
Phantom Spirit 120SE : в принципе перед нами неплохой, высокопроизводительный кулер среднего дивизиона, являющийся следующей ступенью в эволюции "Великолепного Убийцы". Вентиляторы стали тише, в сравнении с предыдущей версией, но их производительности недостаточно при использовании в тяжелых режимах.
Плюсы :
- Хорошее качество сборки
- Запас производительности для игровых ПК (потанцевал)
- хорошая комплектация - все, что необходимо для установки на актуальные платформы
Минусы:
- Цена на релизе была явно завышена - 80-90$ для кулера с такой производительностью - это чересчур много.
- Пластиковые бэкплэйты в комплектации кулера за 80-90$ ? Серьезно ? Плюс запаянные пакеты с комплектами установки. Производителю явно стоит пересмотреть свою ценовую политику.
- посредственная обработка основания - "фирменный" горб Термалрайт. Если производитель поднатужится и сделает фрезеровку, то тем самым он значительно повысит производительность системы охлаждения и ее привлекательность для возможных покупателей.
- без шлифовки основания этот кулер можно устанавливать максимум на i5 12/13 поколений. Для установки на Райзен 5000/7000 также рекомендуется шлифовка основания кулера.
В принципе данный кулер подойдет на системы с 12600К/13600К под разгон и особенно в сборки в компактных корпусах с ограничением по высоте (до 155мм)
Как видите, сейчас цена данного кулера на Али Экспресс "немножко упала". Брать или нет - это уже решать вам.
П.С. "Почему "Банши" ?" - о, не беспокойтесь, об этом мы очень скоро поговорим в ближайшем выпуске.
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