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Смертельная песнь Банши - обзор и тестирование кулера Thermalright Phantom Spirit 120SE

Сегодня у нас очередная новинка от Thermalright - двубашенный кулер на 7-ми теплотрубках 4-го поколения - Phantom Spirit 120 SE. Или по простому - Банши.
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  • Введение
  • Упаковка и комплектация
  • Радиатор
  • Вентиляторы
  • Установка и совместимость
  • Таблица сводных характеристик
  • Тестовая конфигурация и методика тестирования
  • Результаты тестирования
  • Итоги

Введение

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  Присаживайтесь, сегодня на обзирании у нас новинка от Термалрайт - Phantom Spirit 120SE.  Или по-простому - Банши. Эта модель - дальнейшее развитие линейки "Бесподобных Убийц" (Peerless Assassin). Кулер выпускается в двух вариантах. На распродаже 11.11 на всем известной платформе был заказан обычный вариант, но до меня он добрался только 14.01.2023 - кули очень дохлый попался. Или навигатор у него очень китайский. Посмотрим, чего в новинке больше - технологий или маркетинга.

Упаковка и комплектация

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  Кулер упакован в коробку из обычного гофрокартона горчичного цвета с черным принтом, что говорит нам о том, что перед нами продукт высокого класса. На лицевой панели заявлена поддержка новейших процессоров - Интел 13-го поколения и Райзен 7000. Также отмечена особенность - теплотрубки 4-го поколения.

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 На левой боковине указаны следующие "особенности" : stealth-покрытие верхних ребер радиатора и заводская калибровка "высокопроизводительных" вентиляторов.

   На правой боковине указаны другие "особенности" : покрытие никелем, 7 "антигравитационных" трубок и двубашенная конструкция.

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   На задней стороне приведены технические характеристики радиатора и вентиляторов.

   После открытия коробки нас встречает... лист гофрокартона.

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   Под ним скрывается ванна из вспененного полиэтилена с радиатором, вентилятором и аксессуарами.

   Содержимое коробки аксессуаров :

   - стойки-изоляторы и винты для АМ4/АМ5 (по 4шт)

   - стойки-изоляторы и винты для сокет 1700 (по 4шт)

   - стойки-изоляторы для сокет 15хх/1200 (по 4шт)

   комплекты запаяны в пакеты в одной ленте

   - бэкплэйт для сокет 15хх/1200 (1шт)

   - бэкплэйт для сокет 1700 (1шт)

   бэкплэйты изготовлены из качественного пластика

   - набор кронштейнов для сокет 115х/1200/1700 (2шт)

   - набор кронштейнов для АМ4/АМ5 (2шт)

   - набор скоб для фиксации вентиляторов (2 пары)

   - Y-кабель

   - шприц с термопастой Thermalright TF-7

Радиатор

Phanom Spirit 120 - вид сбоку

Phantom Spirit 120SE(слева) vs Peerless Assassin 120. Вид сбоку

  В целом радиатор стал немного компактнее - уменьшилась высота и увеличился вырез под радиатором, для лучшей совместимости с высокими радиаторами ОЗУ / цепей питания.

  Как видим на сравнительных снимках, новый радиатор имеет трапецевидные вырезы в районе центральной и крайних теплотрубок - для лучшей оптимизации воздушных потоков и повышения производительности.

Мини-радиатор сверху основания  - подобное было у кулеров Scythe 2006-10гг.

   Радиатор собран на 7-ми 6мм теплотрубках 4-го поколения, состоит из двух башен по 51 ребру толщиной 0.45мм с межреберным расстоянием 1.9мм. С боков по центру ребра загнуты. Ребра на теплотрубках опрессованы. И теплотрубки и ребра никелированы.

"Банши" слева, "Убийца" - справа. Обратите внимание на различия в профиле пластин.

   Радиатор асимметричен, как и все двубашенные кулеры Термалрайт.

   Теплотрубки в основании пропаяны по всей длине.

"Качество" обработки основания удручает.

  Вес радиатора - 798г (765г по спецификации).

Вентиляторы

 Кулер комплектуется модернизированной версией вентилятора TL-C12, основанной на гидродинамическом подшипнике. Крыльчатка имеет 9 серповидных лопастей. V2 от оригинала отличается пониженным уровнем шума на всем диапазоне оборотов.

Установка и совместимость

    Установка всех кулеров производилась при помощи крепления LGA17XX-SS2, на которое крепились кронштейны крепления для Silver Arrow и SE-207-XT Advanced.

   В собранном виде кулер накрывает все 4 слота ОЗУ.

  Установку/демонтаж вентиляторов можно провести не снимая видеокарты - скобы у данной модели самые удобные из всех, что мне попадались.

  Обратите внимание на малый прямоугольник на отпечатке - это зона наиболее интенсивного теплового контакта.

Отпечаток Phantom Spirit 120SE

Silver Arrow IB-E Extreme

Burst Assassin 120 ARGB

Peerless Assassin 120

Таблица сводных характеристик

Наименование Thermalright Burst Assassin 120 ARGB Thermalright Silver Arrow IB-E Extreme Thermalright Peerless Assassin 120 Thermalright Phantom Spirit 120 ID-Cooling SE-207-XT Advanced
Габариты радиатора, мм 52х124х154 154х103х163 125х135х157 125х110х154 112х116х156
Масса радиатора, г 510 850 816 798 710
Размеры вентилятора 120х120х25 120 / 140 / 150 120х120х25 120х120х25 120х120х25
 Число вентиляторов 1(2) 2(3) 2 2 2(3)
Материал радиатора Алюминий Никелированный алюминий Никелированный алюминий Никелированный алюминий Окрашенный алюминий
Число ребер 48 2х63 2х53 2х51 2х55
Толщина ребер 0.4 0.4 0.4 0.4 0.35
Межреберное расстояние 2.0 1.6 1.8 1.9 1.8
Число теплотрубок 6х6мм AGHP Gen3 8х6мм 6х6мм 7х6мм AGHP Gen4 7х6мм
Материал теплотрубок Никелированная медь Никелированная медь Никелированная медь Никелированная медь Окрашенная медь
Материал основания Никелированная медь Никелированная медь Никелированная медь Никелированная медь Медь
Цена на момент релиза 40$ (25$) 90$ 50$ 80-90$ (45-50$) 60$
Актуальность Хит продаж Раритет В продаже В продаже В продаже

В скобках указана цена, по которой вы можете приобрести данные модели на Али Экспресс. Да, на момент своего релиза новинка стоила почти 90$, 80 - это было со скидкой.

Тестовая конфигурация и методика тестирования

Тестовая конфигурация

Материнская плата : Asus TUF Gaming Z690-Plus D4 , Socket 1700, BIOS - 2204

Процессор :Core i7-12700K 3.8-5.0GHz (Alder Lake, L3 - 25Mb)

ОЗУ : 2х16Gb 3200MHz CL16 Crucial Ballistix Sport LT Red (BLS2K16G4D32AESE)

Диск №1 : Kingston NV1 [SNVS/250G] NVME

Диск №2 : Samsung 860EVO 1Tb SATA-3

Видеокарта : MSI RTX 3080 Suprim 10Gb

Блок питания : Zalman Acrux 850Вт, платиновый (ZM850-ARX)

Операционная система : Windows 10 Pro с последними обновлениями

Корпус : Thermaltake Core P5 Green (Открытый стенд)

Система охлаждения : Thermalright Phantom Spirit 120SE, Thermalright Silver Arrow IB-E Extreme, Thermalright Burst Assassin 120 ARGB, Thermalright Peerless Assassin 120, ID-Cooling SE-207-XT Advanced.

Мониторинг

HWiNFO64 7.36-4960

CapFrameX 1.6.0

Реобас Thermaltake Commander F6 RGB - точный контроль оборотов

Нагрузка

Prime 95(Small FFTs) - тестирование делалось в двух вариантах - с активным AVX2 и без: на максимальных оборотах, 7В, 5В (минимально возможных).

Cyberpunk 2077(GOG) - Маленький Китай, 1080р/Высокие (на 900 об/мин), а также с трассировкой на "Впечатляюще" и без нее. Плотность толпы - Высокая.

Тестирование специально проходило при установке процессора в Стоке - чтобы оценить возможности буста систем охлаждения а также норов процессора. Ну а также затем, чтобы можно было сравнить с результатами стокового Райзен 7-5800Х.

Результаты тестирования

Prime95 SmallFFTs (с активными AVX+AVX2) 220W+

  Как вы можете видеть, этот режим оказался воздушным кулерам не по зубам. Самым стойким оказалась Стрела - 8.5 мин до тротлинга, а самым слабым - SE-207-XT Advanced - тротлинг наступил уже через 2 мин при достижении температуры в 98С. Но еще более интересным оказалось следующее - эффективность "Мясника" (Burst Assassin 120) оказалась выше, чем у Банши (Phantom Spirit 120SE) - возможно сказалось более плоское основание, но кулер почти пылал, выплевывая потоки плазмы при тестировании в данном режиме. Новинка была куда холоднее. И это уже заставляет серьезно задуматься о подборе систем охлаждения  для новых поколений процессоров.

ID-Cooling SE-207-XT Advanced, 1800об/мин

Silver Arrow IB-E Extreme 2500 об/мин

Phantom Spirit 120SE

Burst Assassin 120ARGB

Prime95 SmallFFTs (AVX2 off) 215W

В этом режиме на полных оборотах тест проходят все кулеры, а вот на пониженных - только Стрела. Со всеми остальными процессор в течении 3-4 мин уходит в перегрев и последующий тротлинг.

Cyberpunk 2077

Phantom Spirit 120SE 900б/мин

Phantom Spirit 120SE 900об/мин, RTX On

Peerless Assassin 120 900об/мин

Peerless Assassin 120 900об/мин, RTX On

Silver Arrow IB-E Extreme 900об/мин

Silver Arrow IB-E Extreme 900об/мин, RTX On

SE-207-XT Advanced 900об/мин

SE-207-XT Advanced 900об/мин RTX On

Burst Assassin 120 ARGB 900об/мин RTX On

Burst Assassin 120ARGB 900об/мин, R7-5800X

  Обратите внимание, что при одинаковых частотах при использовании кулера с теплотрубками AGHP Gen3 (Burst Assassin 120) температуры у процессоров одинаковые в одном и том же тестовом отрезке. ФПС здесь не сильно влияет, большее значение имеют процессорные настройки. Но при этом, чтобы сравнятся с Райзеном по температурам в играх, процессору Интел требуется увеличить тепловыделение почти в полтора раза. Таковы особенности охлаждения процессоров на текущий момент.


Итоги

Phantom Spirit 120SE :  в принципе перед нами неплохой, высокопроизводительный кулер среднего дивизиона, являющийся следующей ступенью в эволюции "Великолепного Убийцы". Вентиляторы стали тише, в сравнении с предыдущей версией, но их производительности недостаточно при использовании в тяжелых режимах.

Плюсы :

- Хорошее качество сборки

- Запас производительности для игровых ПК (потанцевал)

- хорошая комплектация - все, что необходимо для установки на актуальные платформы

Минусы:

- Цена на релизе была явно завышена - 80-90$ для кулера с такой производительностью - это чересчур много.

- Пластиковые бэкплэйты в комплектации кулера за 80-90$ ? Серьезно ? Плюс запаянные пакеты с комплектами установки. Производителю явно стоит пересмотреть свою ценовую политику.

- посредственная обработка основания - "фирменный" горб Термалрайт. Если производитель поднатужится и сделает фрезеровку, то тем самым он значительно повысит производительность системы охлаждения и ее привлекательность для возможных покупателей.

- без шлифовки основания этот кулер можно устанавливать максимум на i5 12/13 поколений. Для установки на Райзен 5000/7000 также рекомендуется шлифовка основания кулера.

В принципе данный кулер подойдет на системы с 12600К/13600К под разгон и  особенно в сборки в компактных корпусах с ограничением по высоте (до 155мм)

   Как видите, сейчас цена данного кулера на Али Экспресс "немножко упала". Брать или нет - это уже решать вам.

П.С. "Почему "Банши" ?" - о, не беспокойтесь, об этом мы очень скоро поговорим в ближайшем выпуске.


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Теги

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