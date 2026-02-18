Сайт Конференция
Apple разрабатывает ИИ-кулон размером с AirTag
Apple работает над кулоном с искусственным интеллектом — он будет примерно размером с AirTag. Устройство задумано как аксессуар для iPhone: оно сможет служить постоянной камерой и микрофоном для Siri.

Гонка за носимыми устройствами с искусственным интеллектом набирает обороты, и Apple, судя по всему, делает ставку на незаметность. Инсайдер Марк Гурман раскрыл детали проекта: компания разрабатывает кулон с поддержкой ИИ, по габаритам сопоставимый с трекером AirTag.

Фото - WCCFTech

Устройство задумали как аксессуар для iPhone. По сути, это постоянно включенная камера с микрофоном, через которую пользователь сможет общаться с Siri. Неудивительно, что внутри Apple такой кулон уже окрестили «глазами и ушами» смартфона.

В отличие от Humane AI Pin, у гаджета не будет проектора или дисплея. Большую часть данных обрабатывает iPhone, хотя внутри самого кулона установят чип — по производительности сравнимый с теми, что стоят в AirPods или Apple Watch. Инженеры пока не решили, оснащать ли устройство собственным динамиком.

Сейчас в Apple тестируют два способа ношения: либо клипса для крепления к одежде, либо специальное ожерелье. По данным источников, первоначальные объемы производства оценивают в 20 миллионов единиц.

Гурман предупреждает: проект находится на ранней стадии, и компания в любой момент может от него отказаться. Но сам факт разработки говорит о том, что Apple ищет новые форм-факторы для взаимодействия с ИИ за пределами экрана смартфона и умных часов.

#apple #iphone #ии #носимые устройства #siri #wccftech #airtag #марк гурман #кулон
Источник: wccftech.com
lighteon
22:17
Актуальная версия ESR сейчас 140, а не 115. 115 была по остаточному принципу. Врятли данный отказ - умышленный. Тем более, что тот же Supermium работает через специальную библиотеку трансляции... Да и...
Поддержка Firefox 115 ESR для Windows 7, 8 и 8.1 полностью прекратится до конца февраля
Remarc
22:03
"Разработчики браузера порекомендовали владельцам устаревших компьютеров откладывать деньги на апгрейд (самое время вспомнить о ценах на память, кстати)." вот пусть вместо рекомендаций и проапгрейдят ...
Поддержка Firefox 115 ESR для Windows 7, 8 и 8.1 полностью прекратится до конца февраля
Fetaminaza
21:30
в почте раньше был посылторг, не хуже маркетплейса современного можно было заказать кучу всего по каталогам бумажным в отделении потом эти пидоры в руководстве все проебали
Минцифры хочет законодательно уравнять правила доставки для «Почты России» и маркетплейсов
Алексей Кулаков
21:25
Вариант: остаться на старой версии либо перейти на альтернативные обновляемые клиенты, в которых осталась поддержка Win7 и Win8
Поддержка Firefox 115 ESR для Windows 7, 8 и 8.1 полностью прекратится до конца февраля
swr5
21:18
Жрут себя пока только русофобы, либералоиды и навальнята. А страна живет, работает и развивается даже в таком внешнем прессинге, и все с Россией будет хорошо.
Опрос Rambler рассказал о планах россиян в случае полной изоляции Рунета
Роман Ефимочкин
21:13
Так на этом она и держалась. Тоже самое ,что и советский КООП.
Минцифры хочет законодательно уравнять правила доставки для «Почты России» и маркетплейсов
Роман Ефимочкин
21:10
Максут Шадаев, вы очень посредственно понимаете ,что такое почта России !!! Это нужно вас и почту России учить работать !!! ИМХО.
Минцифры хочет законодательно уравнять правила доставки для «Почты России» и маркетплейсов
wwwolfspb
20:58
опять дристак
7 лучших материнских плат AM4 и LGA 1700 для оптимальных игровых сборок на ОЗУ DDR4 в 2026 году
lighteon
20:49
Если Intel'овский SMT до сих пор в воздухе болтается за исключением тех сценариев, когда процессора уже не хватает, то что будет с AMD'шным аналогом, который на рынке гораздо меньше по времени в индус...
i2HARD выяснили, как отключение E-ядер и Hyper-Threading влияет на FPS в играх
Антон Филимонов
20:46
Согласен. Можно было как суперкрупному игроку договориться. Но как же товары не пи..ть на таможне да и нех..я не делать? Китайцы и слили Почту РФ как ненадежного доставщика. А про стаховку вообще смеш...
Минцифры хочет законодательно уравнять правила доставки для «Почты России» и маркетплейсов
