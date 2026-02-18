Apple работает над кулоном с искусственным интеллектом — он будет примерно размером с AirTag. Устройство задумано как аксессуар для iPhone: оно сможет служить постоянной камерой и микрофоном для Siri.

Гонка за носимыми устройствами с искусственным интеллектом набирает обороты, и Apple, судя по всему, делает ставку на незаметность. Инсайдер Марк Гурман раскрыл детали проекта: компания разрабатывает кулон с поддержкой ИИ, по габаритам сопоставимый с трекером AirTag.

Фото - WCCFTech

Устройство задумали как аксессуар для iPhone. По сути, это постоянно включенная камера с микрофоном, через которую пользователь сможет общаться с Siri. Неудивительно, что внутри Apple такой кулон уже окрестили «глазами и ушами» смартфона.

В отличие от Humane AI Pin, у гаджета не будет проектора или дисплея. Большую часть данных обрабатывает iPhone, хотя внутри самого кулона установят чип — по производительности сравнимый с теми, что стоят в AirPods или Apple Watch. Инженеры пока не решили, оснащать ли устройство собственным динамиком.

Сейчас в Apple тестируют два способа ношения: либо клипса для крепления к одежде, либо специальное ожерелье. По данным источников, первоначальные объемы производства оценивают в 20 миллионов единиц.

Гурман предупреждает: проект находится на ранней стадии, и компания в любой момент может от него отказаться. Но сам факт разработки говорит о том, что Apple ищет новые форм-факторы для взаимодействия с ИИ за пределами экрана смартфона и умных часов.