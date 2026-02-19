После недавнего взлета цены начали постепенно снижаться из-за отсутствия высокого спроса

В последние месяцы наблюдался рост цен на графические ускорители после летне-осеннего затишья. Самые бюджетные и массовые модели подорожали в мировой рознице в среднем на 15%, а некоторые взлетели на все 40-50%.

Основной причиной переписывания прайсов и сокращения производства GPU стал так называемый "RAMmageddon" или повальный дефицит оперативной и видеопамяти. NVIDIA и AMD пришлось срочно адаптироваться и приплюсовывать к ценам десятки и сотни долларов, попутно сосредоточившись на выпуске определенных моделей для получения быстрой прибыли.

На этом фоне дела особенно неважно идут у "красного" лагеря. Как пишет GazLog, во всем мире рухнул спрос на видеокарты AMD, и особенно в этом свете отличился рынок Японии. Последние тенденции, касающиеся стоимости GPU на базе RDNA4 привели к тому, что геймеры начали отказываться от продукции AMD из-за невероятно высоких цен.

Серия Radeon RX 9000 выпускается всего в четырех вариантах, нацеленных на бюджетный и средний сегменты рынка. Наиболее топовая Radeon RX 9070 XT, которая является одной из самых популярных видеокарт в мире, подорожала существеннее всех.

Ценник на нее поднялся до $800 после снижения до $600-650. В Японии стоимость флагмана от AMD и вовсе выросла на внушительные 30-40%, с последующим падением на 15-20%, так как мало кто хочет переплачивать лишние $100-200.

Что касается более народной Radeon RX 9060 XT 16 ГБ, то она подешевела с $562 до $458. Согласно графикам, существует четкий порог, при достижении которого геймеры начинают байкотировать продажи видеокарт, не желая мириться с инфляцией цен. И будет интересно посмотреть, насколько в ближайшие недели GPU могут стать еще доступнее.

