Консоль PSK 5000 позволяет настраивать параметры с помощью поворотной ручки

GameMT готовится к запуску еще одной оригинальной портативной игровой системы. Напомним, что конец прошлого года ознаменовался выходом E3 Vigor от этой же компании. Незадолго до этого они представили EX5, которая внешне напоминала PS Vita, но отличалась необычным расположением элементов управления. Теперь компания представила консоль Pocket Super Knob 5000 (PSK 5000), которая является точной копией модели EX5 и отличается лишь несколько обновленным чипсетом.

В частности, GameMT оснастила PSK 5000 процессором MediaTek Helio G85 вместо Helio G81, который применялся в EX5. Стоит отметить, что оба чипсета выполнены по 12-нм техпроцессу, имеют по два ядра Cortex-A75 и шесть ядер Cortex-A55, а также графический ускоритель Mali-G52 MP2.

По невыясненным причинам, GameMT решила установить переключатель производительности вместо второго аналогового стика. Тем не менее единственный аналоговый стик портативной системы использует технологию датчика Холла. Кроме того, GameMT попыталась реализовать эмуляцию D-pad от PS Vita, в отличие от Anbernic RG Vita. Ожидается, что PSK 5000 поступит в продажу в апреле. Стоимость устройства пока не объявлена.