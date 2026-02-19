Сайт Конференция
apprenticebase
Cyberpunk 2077 запустили на Red Magic 11 Pro: смартфон нагрелся до 100 °C всего при 40 fps
Аппарат, напомним, оснащён процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5, 16 Гбайт ОЗУ и активным охлаждением с испарительной камерой.

На YouTube-канале ETA Prime появилось видео, где на мощном игровом смартфоне Red Magic 11 Pro энтузиасты смогли запустить ролевой экшен Cyberpunk 2077. Запуск игры, которая ещё в 2020 году могла серьёзно нагрузить хорошие ПК-сборки, проходил в режиме эмуляции, но с некоторыми оговорками (о них чуть ниже по тексту). 

Red Magic 11 Pro, как пояснили авторы канала ETA Prime, хорошо подходит для подобных экспериментов, поскольку обладает продвинутой системой охлаждения с активным кулером и большой испарительной камерой. Аппарат, напомним, работает на базе современного мобильного процессора Snapdragon 8 Elite Gen 5 в паре с 16 Гбайт оперативной памяти. 

Тестировщики смогли запустить Cyberpunk 2077 на смартфоне через прослойку совместимости x86-ARM с помощью инструмента GameHub, который преобразовывает системные команды Windows и инструкции x86 в распознаваемый системой Android код. Низкоуровневая трансляция инструкций преобразует код x86 в инструкции Arm, слой совместимости на основе Wine обрабатывает системные вызовы Windows, а оболочки Vulkan транслируют графические команды DirectX.

В сущности своей, метод запуска крупного ПК-проекта на Android во многом схож со слоем совместимости Proton от Valve, который позволяет запускать игры для Windows на Steam Deck. 


Для достижения приемлемого фреймрейта игра была запущена на Red Magic 11 Pro в разрешении 720p на низких настройках графики с включённым FSR 2 в сбалансированном режиме. Фреймрейт при этом «прыгал» от 20 до 30 fps. При активации функции генерации кадров производительность выросла до 40 fps, что также неизбежно привело к определённым артефактам картинки. Владельцы Steam Deck сейчас особенно понимают, о чём идёт речь. Кстати, при активации пресета, специально разработанного для портативного ПК от Valve, частота кадров варьировалась от 20 до 25 без генерации кадров и в диапазоне 40-46 с включённой генерацией.

Авторы канала ETA Prime во время тестирования пришли к выводу, что перегрев является пока ключевой проблемой в подобных экспериментах с запуском тяжеловесных x86-игр на Android-смартфонах. В случае с Red Magic 11 Pro устройство при длительной нагрузке нагревалось вплоть до 100 градусов по Цельсию. Также в таком тяжёлом режиме работы оперативная память «забивалась» на 90%, но загрузка процессора была не до конца полной – в пределах 60-80%. Графический процессор на фоне остальных компонентов, можно сказать, отдыхал на уровне 50-60% нагруженности. 

#смартфоны #игры #android #cyberpunk 2077 #red magic 11 pro
Источник: techspot.com
Показать комментарии (1)
