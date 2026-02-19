СМИ сообщают, что российские пользователи операционных систем Linux и Windows столкнулись с проблемами при загрузке обновлений.

Система Linux временно потеряла возможность полноценно функционировать в России. Пользователи заметили невозможность своевременно загружать обновления программного обеспечения.

Пользователи Linux пожаловались на сбои в доступе к свежим обновлениям ядра и другим компонентам системы. Проблемы начались неожиданно и продолжаются уже несколько дней. Сообщалось, что обновления перестали доставляться должным образом, из-за чего возникают трудности с поддержкой актуальной версии ОС.

Некоторые россияне пытаются исправить ситуацию с помощью VPN, но это не особо помогает. Отдельные сообщения подтверждают, что в России наблюдаются проблемы и с обновлением других операционных систем, включая Windows. Вероятная причина — попытка точечно ограничить протоколы, которые используют для обхода замедления Telegram. Под действие фильтров могли попасть IP-диапазоны сетей доставки контента, где размещаются зеркала Linux Kernel Archives и серверы Microsoft.