Global_Chronicles
Роскомнадзор опроверг ограничение сервисов Windows и воздержался от комментариев по Linux
СМИ сообщают, что российские пользователи операционных систем Linux и Windows столкнулись с проблемами при загрузке обновлений.

Система Linux временно потеряла возможность полноценно функционировать в России. Пользователи заметили невозможность своевременно загружать обновления программного обеспечения.

Пользователи Linux пожаловались на сбои в доступе к свежим обновлениям ядра и другим компонентам системы. Проблемы начались неожиданно и продолжаются уже несколько дней. Сообщалось, что обновления перестали доставляться должным образом, из-за чего возникают трудности с поддержкой актуальной версии ОС.

Некоторые россияне пытаются исправить ситуацию с помощью VPN, но это не особо помогает. Отдельные сообщения подтверждают, что в России наблюдаются проблемы и с обновлением других операционных систем, включая Windows. Вероятная причина — попытка точечно ограничить протоколы, которые используют для обхода замедления Telegram. Под действие фильтров могли попасть IP-диапазоны сетей доставки контента, где размещаются зеркала Linux Kernel Archives и серверы Microsoft.

Роскомнадзор официально опроверг применение мер в отношении сервисов Windows. Ведомство заявило, что «решения уполномоченных органов в отношении сервисов Windows не поступали, меры ограничения к ним не применяются». О Linux в заявлении речи не шло. Официальных разъяснений от регулятора по ситуации с Linux пока не поступало.

#microsoft #windows #linux #telegram #роскомнадзор #обновления #операционная система #блокировка
Источник: tass.ru
