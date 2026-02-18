Сайт Конференция
kosmos_news
Капитализация Amazon за девять дней потеряла $450 млрд после объявления об инвестициях в ИИ
Объявление гиганта электронной коммерции о планах инвестировать около $200 млрд в проекты в области ИИ в 2026 году было воспринято негативно на фондовом рынке. За девять дней акции подешевели на 18,2%.

5 февраля в рамках объявления результатов за 4 квартал Amazon объявила об инвестициях в размере 200 миллиардов долларов в ИИ, микросхемы, робототехнику и спутники. Эта сумма не только представляет собой увеличение на 60 процентов по сравнению с предыдущим годом, но и превзошла ожидания Уолл-стрит более чем на 50 миллиардов долларов.

Изображение: нейросеть freepik


В сочетании с несколько более низким, чем ожидалось, ростом прибыли и выручки, объявление вызвало беспокойство у инвесторов. После телефонной конференции по итогам отчетности акции Amazon рухнули на целых восемь процентов. Но это было только начало почти исторической полосы неудач, как сообщает CNBC.
Акции Amazon на технологической бирже Nasdaq снижались в течение девяти дней подряд, что привело к потере примерно 450 миллиардов долларов рыночной капитализации. За этот период цена акций упала на 18,2 процента. В настоящее время рыночная капитализация Amazon составляет 2,1 триллиона долларов.

Инвесторов беспокоит то, что высокие требования к капиталу могут создать нагрузку на ликвидность компании. В худшем случае, как сообщает Wallstreet Online, Amazon придется брать новые кредиты. Особенно учитывая, что приобретаемые дорогостоящие чипы и серверы могут обесцениться быстрее, чем ожидалось. Это, в свою очередь, может привести к существенным списаниям в ближайшие годы. Поэтому остается под вопросом, когда окупятся многомиллиардные инвестиции.

С 2006 года Amazon не переживала столь длительной череды убытков на фондовом рынке. Тогда инвесторов также беспокоили высокие расходы, которые направлялись на расширение облачного подразделения Amazon Web Services (AWS).

Однако уже в 2025 году выручка облачного подразделения выросла на 20 процентов, достигнув почти 129 миллиардов долларов. Amazon — не единственная крупная технологическая компания, активно инвестирующая в ИИ. Alphabet, Microsoft и Amazon планируют инвестировать около 700 миллиардов долларов в инфраструктуру ИИ к 2026 году.

17 февраля 2026 года полоса неудач Amazon была временно прервана. Цена акций компании выросла примерно на один процент. Microsoft и Alphabet также ранее несколько дней терпели убытки на фондовом рынке.

#технологии #финансы #искусственный интеллект #ии #amazon
Источник: cnbc.com
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter