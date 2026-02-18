РИА Новости выяснили у доцента кафедры госпитальной педиатрии Пироговского Университета Ольги Тарасовой, когда можно без страха давать ребенку блины.

Масленица — время блинов, и многие родители задумываются: а можно ли угостить ими своего малыша? Оказывается, тут есть нюансы. Врач Ольга Тарасова в интервью РИА Новости объяснила, когда блины можно ввести в детский рацион.

По словам специалиста, главная проблема блинов не в составе как таковом, а в реакции организма. Молоко, яйца, масло — классический набор ингредиентов может оказаться испытанием для неокрепшей пищеварительной системы малыша.

До двух лет поджелудочная железа и печень ребенка просто не готовы к жареной и жирной пище. Если начать раньше, легко заработать аллергию на коровье молоко или яйца, которые входят в тесто. К тому же у блинов высокий гликемический индекс — это дает серьезную нагрузку на ту же поджелудочную.

Врачи советуют не торопиться. Хотя некоторые эксперты называют возраст в полтора года, более консервативная и безопасная планка — три года. Тарасова подчеркивает: блины не должны становиться частью ежедневного меню. Иначе говоря, это десерт, а не еда на каждый день, и появляться на столе ребенка он может лишь изредка, как праздничное угощение.