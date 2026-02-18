SecPost со ссылкой на участников рынка кибербезопасности сообщает, что после замедления Telegram в России вырос интерес к услугам по угону аккаунтов в мессенджере Max.

Через неделю после того как Роскомнадзор ограничил скорость работы Telegram, на теневых площадках начали активнее предлагать взлом аккаунтов в отечественном мессенджере Max. Об этом SecPost рассказали представители отрасли информационной безопасности.

Фото: Sergey Elagin

В компании UserGate заметили появление соответствующих предложений в даркнете. Эксперты полагают, что реальные последствия станут видны через несколько месяцев — когда мошенники соберут достаточно украденных и поддельных профилей и приступят к активным действиям.

Игорь Бедеров, возглавляющий «Интернет-Розыск», подтверждает рост интереса к взлому Max. По оценкам Бедерова, первая половина нынешнего года уйдет у мошенников на сбор баз и фишинг, а во второй они перейдут к атакам на бизнес и обычных граждан. Долю звонков через Max, по его прогнозам, стоит ждать на уровне 15–22% к концу года — для сравнения, в сентябре 2025-го этот показатель составлял 8–9%.

В компании Max пояснили, что борьбой с мошенниками занимается специальный центр безопасности. Там работают автоматические системы и специалисты, которые круглосуточно мониторят ситуацию, отсекают подозрительный трафик и полностью удаляют фальшивые аккаунты. В компании также сотрудничают с ведущими игроками рынка кибербезопасности.