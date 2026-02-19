Манипуляции общественным мнением на рынке игровых консолей давно перестали быть теорией. Последняя публикация Bloomberg о переносе выхода PlayStation 6 на 2028–2029 годы из-за существующего кризиса компонентов демонстрирует, как Microsoft через подконтрольные СМИ и инсайдеров формируют ожидания, влияя на восприятие реальности, цены и цикла поколений.

Предисловие

Для написания данного материала послужила публикация в издании Bloomberg от 16 февраля 2026 года. Крупный ресурс выдал материал о переносе выхода PlayStation 6 на 2028 или 2029 год. Основной причиной называется кризис стоимости компонентов и неконкурентная стоимость будущего изделия в свете сложившейся ситуации. Данную новость можно было бы принять «как должное», но есть одно крупное допущение: «Нельзя перенести выход устройства, которого не существует».

Теоретически мы знаем, что будущая консоль PlayStation 6 находится в разработке — это как предсказание «восхода солнца» — неизбежное событие. Но это не подтверждённый факт, а «аксиома», не требующая доказательств. А вот планируемая дата выхода — выдумка «экспертов» для привлечения внимания читателей и увеличения трафика. Абсолютно любая информация в сети по данному вопросу — это фейки.

То есть крупное издание с огромной репутацией публикует недостоверную информацию, но зачем?

Релиз PlayStation 4 в 2013 году и инсайдеры

Интересное событие из прошлого, наглядно демонстрирующее, что такое инсайды и с чем их стоит употреблять. Для тех, кто запамятовал, напомню, что вплоть до первого анонса устройства абсолютно все «специалисты» уверяли, что в гаджете будет установлено 4 ГБ общей памяти, а устройство будет стоить $499. Вероятно, так думала и Microsoft, когда анонсировала свою приставку для просмотра телевизионных каналов.

Это яркая демонстрация того, что коммерчески значимую информацию никто не знает за рамками узкого круга высшего руководства. Ни один источник (как у Apple, так и у Sony) никогда не узнает её раньше времени и уж тем более не сольёт на сторону. От подобной информации в прямом смысле слова зависит будущее корпорации.

Громкая публикация Bloomberg

Согласно крупному изданию, японская корпорация раздумывает нарушить «привычный семилетний цикл» выпуска игровых консолей. Поводом для данного решения послужила нестабильность на рынке памяти и неконкурентоспособная стоимость будущего гаджета.

В этом материале прекрасно абсолютно всё. Начиная с того, что у японского гиганта никогда не было «семилетнего цикла», и заканчивая «неконкурентоспособной ценой».

Даты выхода консолей PlayStationДостоверно известно, что PS3 вышла на год раньше плана, и смещение её релиза было ответом на преждевременный выход Xbox 360. И получается такая картина: 5 -> 7 -> 8 -> 6 -> 7.

Нет никаких циклов. Устройства выходят по мере необходимости и рыночной конъюнктуры. Более того, консоли привязываются к технологическому скачку, а не ко времени. Переход от 2D к 3D (PS1), появление физики и открытых миров (PS2), переход к HD и развитию онлайн (PS3), переход к FHD, развитие социальных функций и унификация (PS4), чистая мощь для 4K (PS5). За последние 6 лет в индустрии не было развития и технологической революции. Только минорные изменения.

Вопрос с неконкурентоспособной ценой, описанный в крупном аналитическом издании, самый смешной и глупый. На первый взгляд может показаться, что игровое устройство за $1000 никому не нужно — слишком дорого. Вот только не надо рассматривать коня в вакууме. Альтернатива с подобными характеристиками будет стартовать от $2000. Консоли используют общий пул памяти для видео- и оперативной памяти, они подорожают заметно меньше, так как у них меньшая зависимость от памяти. Консоли станут не просто более выгодным вариантом, но и получат преимущество. Когда всё нормализуется, ничто не помешает снизить планку и устаканить цены.

Xbox манипулирует общественным мнением

Уже говорил и повторюсь снова, что любые слова Джеза Кордена (Windows Central), Джейсона Шрейера (Bloomberg) и Тома Уоррена (The Verge) — это продолжение PR-отдела Microsoft. Именно эта троица чаще всего встречается в «сомнительных» сливах, восхваляющих Xbox и порочащих репутацию Sony. Именно эти люди (плюс Kotaku) активно лоббируют интересы Xbox.

Том Уорен очерняет PlayStationТипичный вброс от уважаемых людей. Подобная информация важна для понимания всего происходящего в последнее время и обсуждения ситуации с будущим игровых консолей.

Уважаемое издание с крупным именем против блогеров

Регулярно публикую мнение со «спорным» содержанием. Регулярно использую острую информацию и строю «теории заговора». Кто давно следит за моим творчеством, многократно мог наблюдать странные высказывания, идущие вразрез с общественным мнением. Но в моих повествованиях всегда присутствуют чётко подтверждённые факты и первоисточник. Теории могут быть какими угодно, но под ними есть проверяемая база. Я постоянно нахожусь в «серой зоне», но до откровенной желтизны никогда не опускаюсь.



Но в последнее время всё чаще стал наблюдать интересные изыскания от крупных СМИ, где нет никакой проверяемой информации. Наглядный пример был с публикацией о появлении Steam на консолях Xbox.

Информация от инсайдеров XboxВсё чаще большие и «уважаемые» издания выпускают материал, где фигурируют «неназванные источники» с высокой степенью правдоподобности. Например, в Bloomberg (без участия Джейсона Шрейера) опубликовали требования Microsoft к рентабельности в 30%. Материал пошёл через финансовый отдел издания, а не игровое направление.

Фальсификации от Bloomberg Публикацию официально опровергли представители Microsoft в своём официальном заявлении. Нюанс состоит в том, что крупные CEO за неправдивую информацию могут отправиться на нары «за влияние на курс акций». Если CEO делает утверждение, то он осознаёт риски и последствия для своей жизни в стране, где акционеры любят судиться.

Опровержение фальсификации BloombergЯркий пример того, как крупное и уважаемое СМИ напрямую обманывало общественность, прикрываясь фразой «достоверные источники».

Ущерб от раннего анонса игрового устройства

Существует большое число обычных граждан, которые не уверены в своём желании приобрести новое устройство. Они откладывают решение вопроса под любым предлогом. Производители железа отлично знают об этом и стараются добавить больше факторов, чтобы человек решился на покупку, а не избегал её. Ранний анонс ставит перед человеком дилемму: «Купить устаревшее устройство сейчас или за те же деньги новое и более мощное чуть позже?». Когда речь идёт о миллиардных инвестициях, масштаб подобной информации сложно переоценить.

Любые утечки в мире технологий — это потенциальный ущерб в будущем. Для наглядности стоит вспомнить выход Xbox 360 на год раньше PlayStation 3 и доминирование «коробокса» первые пару лет на рынке видеоигр. Или манипуляции с характеристиками PlayStation 4, когда Microsoft не смогла правильно позиционировать своё устройство на фоне конкурента.

При столь огромных рисках вопрос о возможных характеристиках и дате релиза устройства держится в строжайшей тайне, и утечки в принципе невозможны. Ни один «источник» не раскроет ни капли информации, если это не запланированный «вброс».

Стоимость разработки чипа для PS6

В сроках релиза будущего устройства регулярно всплывает стоимость разработки «сердца» будущего устройства. Мол, контракты заключены, документы подписаны, стоимость сделки слишком большая, чтобы что-то менять на последней стадии. Забавно подобное слышать, когда знаешь о существовании Xbox One X, PlayStation 4 Pro, PlayStation 5 Pro. Конечно, создание кастомного чипа стоит очень дорого, но это не запредельные суммы. Если очень надо, то вопрос можно пересмотреть или оптимизировать под новые обстоятельства. С важными партнёрами с долгой историей сотрудничества подобное возможно.

Подписанные документы на сотни миллионов и реальные убытки в миллиарды — это вопрос финансовых последствий, а не табу без обсуждения.

Послесловие

Любые разговоры о судьбе будущих игровых консолей без официального анонса устройства — это манипуляция общественным мнением в угоду определённой группе лиц. Рассуждения о стоимости устройства, кризисе цен на память и подобные рассуждения — лишь потакание трендам и не более того. PlayStation 6 не существует, и любые разговоры об устройстве — это вброс и манипуляции. В индустрии, где разговор идёт о миллиардах и выживании огромных корпораций, случайностей не бывает.

Сегодня существует исключительно PlayStation 5 и ее итерации. Нет и не предвидится ничего иного, пока об этом официально не сообщит Sony. Будущее игровой индустрии находится здесь и сейчас.

Вопрос подобных публикаций не в том, когда выйдет будущая PlayStation 6, а в том, кто заинтересован и с какой целью раздувает в общественном поле подобные обсуждения. Разговоры между фанатами устройства в узком кругу — это одно, а публикации в авторитетном международном издании — совсем другое.