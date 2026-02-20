В данный момент турбовинтовой лайнер проходит испытания в суровых климатических условиях. О его готовности высказались вице-премьер РФ Мантуров и представители производителя самолета.

В России продолжаются летные испытания регионального турбовинтового самолета Ил-114-300, что является важным шагом по возобновлению производства пассажирских самолетов после многих лет зависимости от западных компонентов. Управляющий директор ПАО «Ил» Даниил Бренерман заявил, что уже сейчас можно с полной уверенностью констатировать, что новый Ил-114-300 «получился». Изображение: нейросеть freepikВоздушное судно с начала февраля проходит в Якутии летные испытания, так называемую, серию холодных тестов. В рамках этих испытаний проверяются бортовые системы и готовность к эксплуатации на региональных линиях. Бренерман пояснил, что такие рейсы являются чрезвычайно важными для страны, особенно для северных регионов. Сообщается, что самолёт подтвердил заявленные характеристики.

В условиях санкций, парализующих доступ к импортным комплектующим, успех таких программ, как Ил-114, стал вопросом национальных интересов для российской гражданской авиации. В стране начали реализовывать стратегию «импортозамещения», направленную на замену всех не отечественных комплектующих и изделий российскими аналогами.

Между тем первый вице-премьер России Денис Мантуров во время визита на предприятие «Уральские локомотивы» в Свердловской области заявил о 100% безопасности Ил-114-300. По его словам, в данный момент самой важной задачей является завершение сертификации авиационной техники, включая Ил-114-300. Вице-премьер упомянул планируемые поставки и МС-21. Узкофюзеляжный MC-21 получил сертификацию в декабре 2021 года, но тогда он был оснащен двигателями Pratt & Whitney.

Что касается стоимости Ил-114-300, то первые три единицы оценили в 4 млрд рублей за единицу, а последующие серийные — по 2,6 млрд рублей. Фактически отечественная авиапромышленность полностью поглощает затраты, пытаясь работать самостоятельно, освобождаясь от оков западной продукции и комплектующих.