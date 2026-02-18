Сайт Конференция
События в мире Михаил Андреев
Россия второй в мире наладила выпуск инструментального магазина для крупных шлифовальных станков
Теперь производить такие изделия умеет не только Германия.

Сложно сказать, как развивалось бы отечественное станкостроение, если бы не санкционная бомбардировка со стороны западных и аффилированных с Западом государств, но на сегодняшний день процесс активно развивается, и у России появляются компетенции даже в весьма узких направлениях станкостроения. Так, сегодня госкорпорация «Ростех» сообщила о том, что входящий в её состав станкостроительный холдинг «СТАН» наладил производство инструментальных магазинов для автоматической смены шлифовальных кругов массой до 60 кг.

Источник изображения: «Ростех».

На данный момент на предприятии «Шлифовальные станки» уже изготовлен первый такой критически важный узел. Таким образом, Россия стала второй после Германии страной в мире, производящей продукцию такого класса.

Каков конкретно уровень локализации производства данного узла, не уточняется. Известно лишь, что «большинство компонентов», использованных при изготовлении этого инструментального магазина, произведены в России, и «значительная часть», включая программное обеспечение, непосредственно на предприятии «Шлифовальные станки».

На разработку и выпуск первого образца ушло порядка полугода. Сейчас герой данной заметки проходит испытания, по завершении которых начнётся серийное производство. Устанавливаться инструментальные магазины российского производства будут на шлифовальные станки модели SXS 512 TC.

#россия #экономика #промышленность #станкостроение
