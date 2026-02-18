Пользователь форума Reddit сообщил об этом, а также о выходе из строя модели Ryzen 7 9800X3D

В конце января компания AMD представила игровой процессор Ryzen 7 9850X3D, который получил более высокие тактовые частоты по сравнению со своим предшественником Ryzen 7 9800X3D. Они почти не отличаются друг от друга, поэтому неудивительно, что новая модель может оказаться столь же уязвимой, как и предыдущая. На такую мысль наводит описание первого случая неполадок на форуме Reddit.

Изображение: AMD

Может быть интересно

Речь идёт о сбое в работе процессора, а не о полной его гибели. Для начала пострадавший купил процессор 9800X3D и использовал его на материнской плате Asus TUF X870P WiFi. На протяжении недели проблем не возникало, затем начались зависания и даже отказ системы загружаться.

Процессор пришлось вернуть в магазин Amazon, взяв на замену более современную модель. Проблемы с новым процессором возникли через несколько недель, причём система не загружалась даже чаще прежнего.

Изображение: Reddit

Несколько тестов при помощи OCCT показали многочисленные ошибки WHEA. Это может указывать на связанную с напряжением или контроллером памяти нестабильность, что может означать деградацию процессора.

По мнению пользователя, BIOS материнской платы мог выдавать неправильное напряжение, так что он заказал новую плату производства MSI. Физических повреждений на процессоре не обнаружено, но работать с компьютером при этом невозможно. Процессор не был разогнан, включение и выключение EXPO ситуацию не улучшило.

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424