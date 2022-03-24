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Про французскую кампанию особо нечего рассказать. Все проходило по польскому сценарию. Внезапная атака в неожиданном месте. Рассечение армии на две части. Перерезание линий снабжения. Молниеносные рейды на сотни километров. Просто и понятно. Более слабый противник, проявив смекалку, победил сильного.

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Это третья история про противотанковую артиллерию Вермахта.

ч.1 Пролог

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ч2. Блицкриг

Во французской кампании есть несколько моментов, о которых мало упоминают. Они не афишируются в широкой печати. О таких моментах хотелось бы поговорить сегодня.

Уничтожение танков

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Приведу небольшую статистику, которую мало кто знает. Актуальна для периода 1939-1942 года по уничтоженным танкам:

30-40% бросается экипажами в исправном состоянии из-за отсутствия боеприпасов или топлива.

20-25% выходит из строя по естественным причинам. Поломки. Сырость конструкции. Неправильная эксплуатация. Износ механизмов.

15-20% уничтожается противотанковой артиллерией

10-15% бросается экипажами из-за мелких поломок или бегства экипажа с поля боя

5% уничтожается артиллерийским огнем либо авиацией

5% уничтожается огнем танков

5% уничтожается пехотой подручными средствами

Расклад надо помнить, когда сравниваете соотношение сил сторон в том или ином конфликте. После оккупации Франции в немецкие руки попало около 2000 полностью исправных танков из 4500 имевшихся на начало конфликта.

Страны Бенилюкс

Союз трех государств на северо-западе от Германии. Нидерланды, Люксембург и Бельгия. Официально объявили о своем нейтралитете и дали "карт-бланш" Германии в маневренной войне.

Люксембург - Великое герцогство с армией (включая жандармерию) менее 800 человек. Не имело никакого веса в военном аспекте. Была оккупирована за 12 часов.

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Нидерланды - объявила о своем нейтралитете. Особенностью данной страны считается ее нейтралитет в Первой мировой войне. Королева Вильгельмина и Кайзер Вильгельм являются родственниками. Бывший Кайзер проживал в нейтральных Нидерландах до 1941 года

Бельгия - объявила о своем нейтралитете. Не пускала на свою территорию армии Франции и Англии. Не проводила мобилизацию своей армии, боясь спровоцировать Германию.

Дюнкерк

10 мая 1940 года немецкие войска перешли границу стран Бенилюкса. На объединение с силами Бельгии были выдвинуты английский экспедиционный корпус и отборные французские дивизии. Одновременно через Арденны немецкие войска ввели подвижные танковые соединения. Удар во фланг объединенным силам оказался неожиданным. Зажатые с одной стороны морем, с другой фашистскими войсками, объединенные силы запаниковали. 17 мая 1940 года английский главнокомандующий начинает намекать на возможную эвакуацию экспедиционного корпуса. 18 мая отдан приказ о подготовке к эвакуации. Экспедиционный корпус направляется к ближайшему порту. В Дюнкерк. 19 мая 1940 года отстранен от своей должности главнокомандующий французской армией генерал Гамелен. За английскими силами отступают французы и бельгийцы. Сумятица и неразбериха царит в головах руководства.

Фильм Кристофера Нолана ярко демонстрирует исторический эпизод. Для многих эвакуация из Дюнкерка была окончанием войны во Франции и победа Германии. Но это не так. Франция без союзников и с потерей элиты вооруженных сил сражалась еще 3 недели.

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Кризис под Аррасом

Перед тем как описывать события, стоит упомянуть, что в районе Дюнкерка было зажато 10 английских, 18 французских и 12 бельгийских дивизий. Отборные части. По состоянию на 21 мая 1940 года им противостояли 7 танковых дивизий и 4 моторизованные, растянутые по фронту на 300 километров. Пехотные дивизии не успевали занимать ключевые точки. Помимо 40 дивизий, оказавшихся в котле, не было известно, где находится остальная часть французской армии и резервные отмобилизованные дивизии. Немцы наступали в пустоте.

21 мая под Аррасом (небольшой городок в 50 км от Дюнкерка) 1 пехотный полк и 2 танковых батальона (около 1 500 штыков и 30 танков) провели контратаку во фланг 4-го армейского корпуса вермахта (2 пехотные дивизии около 11 000 штыков и 60 танков). В атаке принимали участие танки экспедиционного корпуса Матильда 21 штука и Матильда II 9 штук.

Пехотный танк «Матильда I» - экипаж 2 человека, пулеметное вооружение, скорость по пересеченной местности 8 км, круговое бронирование 60 мм

Пехотный танк «Матильда II» - экипаж 4 человека, пушка 40 мм и пулемет, скорость по пересеченной местности 15 км, круговое бронирование 75 мм

Ни одна противотанковая пушка, ни один танк, ни одно бронебойное ружьё не могли остановить эту атаку. Только умелые действия Эрвина Роммеля, подогнавшего 88 мм зенитные орудия и 105 мм легкие гаубицы, спасли ситуацию. За эти действия Роммель получил свой Железный крест.

Шарль де Голль

Участник первой мировой войны. Два года в немецком плену. Лично знаком со многими советскими высшими офицерами. Теоретик бронетанковых войск Франции. Прямой антагонист немецкого теоретика бронетанковых войск Хайнца Гудериана. Во время французской кампании Вермахта руководил резервной 4-ой бронетанковой дивизией, не попавшей в окружение под Дюнкерком. Единственный, кто оказал существенное противодействие левому флангу немцев. И тут стоит рассказать немного подробнее.

4-я бронетанковая дивизия

На момент боевых действий в его составе состояли:

58 тяжелых танков B1bis круговое бронирование 60мм. Не пробивалось 37 мм противотанковой пушкой.

круговое бронирование 60мм. Не пробивалось 37 мм противотанковой пушкой. 44 средних танков D2 круговое бронирование 40 мм. Пробивалось 37 мм противотанковой пушкой с расстояния менее 200м под прямым углом

круговое бронирование 40 мм. Пробивалось 37 мм противотанковой пушкой с расстояния менее 200м под прямым углом 135 легких танков Renault R35 круговое бронирование 40 мм. Пробивалось 37 мм противотанковой пушкой с расстояния менее 200м под прямым углом

круговое бронирование 40 мм. Пробивалось 37 мм противотанковой пушкой с расстояния менее 200м под прямым углом 39 кавалерийских танков Somua S35 бронирование лоб 35 мм борт 25 мм 37 мм. Пробивалось 37 мм противотанковой пушкой с расстояния 300м под прямым углом

бронирование лоб 35 мм борт 25 мм 37 мм. Пробивалось 37 мм противотанковой пушкой с расстояния 300м под прямым углом 40 легких танков Hotchkiss H39 бронирование лоб 45 мм борт 40 мм. Пробивалось 37 мм противотанковой пушкой с расстояния менее 200м только в борт под прямым углом

бронирование лоб 45 мм борт 40 мм. Пробивалось 37 мм противотанковой пушкой с расстояния менее 200м только в борт под прямым углом 48 бронемашин Panhard Р178

Реальное расстояние боя в 1940 году считалось 400-600 метров. Ужас и несостоятельность противотанковой артиллерии потребовали серьезных модификаций и изменения в вооружении.

Модернизация противотанковой артиллерии

Стоит отметить, что в 1940 году на вооружении противотанковых частей состояло порядка 12 000 орудий. Просто взять и поменять их на более современные и эффективные было невозможно. Бои во Франции показали неэффективность PAK-36. В этот момент получает широкое распространение подкалиберные снаряды, они же "катушечного типа"

3,7 cm Pzgr.40 - болванка метаемого снаряда меняется на меньшую по размеру, но из более плотного и тяжелого материала. Меньшая площадь сечения и более твердый материал лучше проникают в броневую сталь. Усовершенствование позволило увеличить бронепробиваемость на 30-40%

Это были первые подкалиберные снаряды, получившие широкое распространение

Stiel.Gr.41 - кумулятивный надколиберный снаряд. Не получил широкого распространения, но так же был первым и впоследствии получил широкое распространение в других противотанковых системах.





5 cm Pak. 38 (5 cm Panzerabwehrkanone 38 и 5 cm Panzerjägerkanone 38)

Перспективный образец. Принят на вооружение в 1938 году. Хорошие баллистические данные и высокая бронепробиваемость для конца 30х годов. К началу французской кампании в армии только 17 образцов. В боях не участвовали. Высокая стоимость (почти в три раза выше PAK 36) и низкая маневренность (личным составом на поле боя) убивали весь потенциал орудия в глазах командования. К началу летней кампании 1941 года в войсках резко нарастили данный вид вооружения. На восточном фронте приняли участие более 1000 орудий. Много это или мало? 22 июня 1941 года в Вермахте состояло 3332 единицы бронированной техники. Из всего числа только 12% имело калибр более 37 мм.

Французская кампания показала, что противопульная защита уходит на второй план. На поле боя появляется техника с толстой броней. Маневренная война с легкими быстрыми машинами превращается в нечто другое. Быстрые прорывы на оперативные просторы уже не являются залогом успеха. Удержание важных стратегических точек, железнодорожных путей, перекрестков дорог набирает все большую значимость. Отражение фланговых ударов, противостояние скоординированным атакам с разных направлений требуют все более универсальных средств поражения.

Продолжение следует...