Ушедший год сильно изменил рынок игровых консолей. Уже легендарная PlayStation 4 стала намного ближе к народу. Умельцы смогли полностью распотрошить прошивку и дать обычным геймерам массу возможностей. Цены устаканились, и любой желающий за недорого может приобщиться к огромной библиотеке первоклассных одиночных игр, сидя на большом удобном диване. У многих геймеров регулярно возникает вопрос — к какому проекту можно приобщиться, если раньше не плавал в водах консольного гейминга.

Сегодня просто и понятно объясню некоторые нюансы и отвечу на долгоиграющий вопрос: а стоит ли тратить деньги на прошитую PlayStation 4 Pro.

Выбор между PlayStation 4 Slim и PlayStation 4 Pro

Оба гаджета уже четыре года сняты с производства и отсутствуют в официальной розничной сети. Приобретение возможно только на вторичном рынке без какой-либо гарантии. И в этом месте возникает первая развилка, отвечающая на вопрос «Стоит ли покупать PlayStation 4 Pro в 2026 году».

У старшей консоли Sony присутствует изъян с охлаждением. Более подробно рассматривал вот в этой теме:

«О невероятно шумных PlayStation 4 Pro — личный опыт»

Если кратко, то у моей личной консоли была неправильно нанесена заводская термопаста, и тепло отводилось только от части чипа. Пока она новая, есть «запас прочности», но некоторые со временем переступают порог и начинают гудеть.

Из-за подобной особенности многие устройства с рук идут без гарантийной пломбы. «Честные» продавцы рассказывают, как они обслуживали гаджет и меняли термоинтерфейс на более качественный. Загвоздка состоит в том, что точно такие же истории рассказывают тёмные личности с полурабочими устройствами. Риск получить кирпич на два порядка выше, чем при приобретении PlayStation 4 Slim с пломбой.

Если вы берёте консоль со вторичного рынка на последние свободные деньги, то лучше избегать покупки PlayStation 4 Pro из-за неоправданно высоких рисков.

Ограничения модифицируемой PlayStation 4

Маленькая ложка дёгтя в большой бочке мёда — подавляющее число популярных проектов идут с привязкой к онлайн-серверам. Большие дяди в костюмах знают сильные и слабые места консолей и вводят ограничительные меры задолго до того, как у вас появилась мысль воспользоваться лазейкой. Например, вы не сможете поиграть в Diablo IV или The Division 2 даже в одиночную кампанию. Всё, что требует постоянного подключения к удалённым серверам, проходит мимо нас.

Если у тебя нет RTX 5090, то ты не геймер

Именно такое видение пропагандируют игровые блогеры в современном мире. Нормальный геймер обязан проходить пару сотен игр в год с максимальными настройками графики в день релиза. Если ты не подпадаешь под данную категорию граждан, то с тобой не о чем говорить. Регулярно вижу эту и подобные формулировки, но правда жизни немного отличается от вымышленного мира.

В конце декабря 2025 года Steam опубликовал свою статистику, из которой следует, что почти половина геймеров играют в проекты старше восьми лет. Не в пределах погрешности, а заметная доля.

Обычные геймеры не бегут за хайпом и трендами, а наслаждаются качественными продуктами, зарекомендовавшими себя только с лучшей стороны. Это важно понимать, когда кто-то начнёт вам навязывать своё мнение об «устаревших» устройствах и актуальности обсуждаемой платформы.

Day One-релизы игр и проблемы современной индустрии развлечений

Мы оказались в той точке истории, когда на первом месте для издателя стоит заработок любой ценой. Выпуск в релиз забагованного сырого полуфабриката стал нормой. Громкий шум вокруг Cyberpunk 2077 — это не исключение из правил. Сегодня выпускать подобное на рынок стало обыденностью. Вариант «игра должна настояться пару лет» перестал быть шуткой.

А если ко всему вышесказанному добавить тенденцию к «длительной поддержке продукта» с несколькими десятками дополнений, то ознакомиться с окончательной версией игры можно лишь через 3–4 года после её релиза.

Из-за подобной особенности современной игровой индустрии сегодня на рынке в полном объёме доступны лишь проекты восьмого поколения консолей. Сейчас PlayStation 4 более чем актуальна для одиночных игр.

Возможности модифицированной PlayStation 4 Pro

В 2016 году Sony обязала издателей оптимизировать свои игры под более мощное устройство с прицелом на 4K. На больших телевизорах нативное 4K не радует своей детализацией, но на экранах 1080p ситуация меняется. Многие проекты рендерятся в разрешении, близком к 2160p, с дальнейшим даунскейлом, что автоматически включает аппаратный суперсемплинг. Картинка становится чище и приятнее. На фоне современных релизов, работающих в 540–576p с агрессивным FSR, классическая PS4 Pro в 1080p даёт более аккуратное и комфортное изображение.

Прошивка PlayStation 4 расширяет возможности консоли и предоставляет владельцу ряд приятных бонусов.

Самый существенный и заметный — отсутствие защиты Denuvo и актуальные версии всех проектов. Пока пользователи персональных компьютеров хвастаются «зелёным» магазинчиком, они забывают упомянуть, что в нём нет половины топовых игр с изощрёнными защитами. Более того, в консольных версиях почти всегда присутствуют последние патчи и актуальные дополнения.

Эксклюзивный контент японской консоли для широких масс

Сегодня вопрос эксклюзивности потерял актуальность, и подавляющее число игр являются мультиплатформенными, но даже с такими вводными есть исключения. На консолях вообще, а у самураев в частности, присутствует большая когорта платформеров, не выходивших за рамки устройства. Их изначально создавали под управление с геймпада, и переделывать под клавомыш никто не будет.

Есть огромный список релизов для развлечений вдвоём на одном экране или в split screen. Присутствуют спортивные симуляторы, файтинги, песочницы и туева куча других вариантов, актуальных только на диване перед большим телевизором.

Послесловие

В 2026 году модифицированные Sony PlayStation 4 станут главными действующими лицами в бюджетном игровом сегменте. Активным пользователям удалось совершить невозможное и актуализировать прошивку под все современные релизы. Всё, что было, есть и будет выходить на морально устаревшие устройства, будет доступно по щелчку пальца в лучшем виде.

Вам стоит обратить внимание на прошитую PlayStation 4 Pro, если вы: