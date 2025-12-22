Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Климатическое оружие против FPV-дронов — перспективы и окупаемость направления

Когда небо закрывается туманом, а дождь превращает электронику в мусор, становится ясно: природа всё ещё сильнее любой инженерной мысли человечества
[ ] для раздела Блоги
+
+

FPV-дроны стали простым и беспощадным аргументом, который ломает привычную логику противостояния на передовой. Но о вариантах противодействия новой угрозе говорят мало, будто проблемы не существует. Ниже — несколько вариантов, что выглядят непривычно, но могут сработать. Решения не дешёвые, зато способные изменить баланс сил, а не имитировать борьбу.

реклама



Предисловие

Мне нравится изучать военную технику и наблюдать за прогрессом в экстремальных условиях. Вечное противостояние «меча и щита». Особо знаковым развитием можно назвать период Второй мировой, когда за короткое время произошло множество технических изобретений и человечество совершило громадный скачок в своём развитии. Мало кто задумывается, но СССР вступал в конфликт с бипланами «Чайка», а в дни Победы уже готовились чертежи первых реактивных самолётов МиГ-9. Подобная тенденция наблюдалась во всех сферах вооружённых сил. Экстремальные события требуют экстремального развития.

реклама



Конфликт на Украине также требует неординарного подхода к ситуации, но тотального развития не наблюдается. Единственный прогресс — это использование FPV-дронов, но и они за последние годы не сильно эволюционируют. Изменения есть, но они скорее минорные, а не революционные. Обе стороны неуклюже развивают новые виды вооружения, а способы защиты от них не развивают вовсе.

Сколько стоит танк M1 «Абрамс»

В открытых источниках идёт речь о $6–10 млн без учёта стоимости обвязки и технического персонала. Это баснословная сумма, недоступная для понимания обывателю. Современные самодвижущиеся боевые коляски производства России или Украины стоят не намного меньше. Огромные суммы уходят не только на устройство, но и на создание заводов под их производство.

Современные FPV-дроны обходятся в сумму от $500 до $20 000 — это на два порядка дешевле. Более того, для их производства нет необходимости строить огромные заводские комплексы с кучей дорогостоящего оборудования.

реклама



Встреча двух концепций показала, что дешёвые и простые инструменты оказываются более эффективными при массовом применении. Из-за этого произошёл резкий уклон в одном-единственном направлении. Сейчас развивается только индустрия производства дронов, есть некоторые подвижки в развитии дроидов, но они ничтожны на общем фоне.

Противостояние новым средствам поражения

Обращаясь ко Второй мировой, можно вспомнить особый термин — «сумрачный тевтонский гений». Немецкие инженеры удивляли своей изобретательностью и нестандартным подходом к решению многих задач. На свет появилась масса устройств с особым видением, отличающихся от обыденности и привычного склада ума. Мне нравится упоминать высотный разведчик Blohm & Voss BV 141 с асинхронным расположением кабины и двигателя. Если покопаться в архивных документах, подобных примеров будет масса. Люди хотели, люди воплощали — и многое работало лучше обычных аналогов.

Именно немцы придумали первые зенитные ракеты, самонаводящиеся торпеды, мины «Голиаф», планирующие снаряды, панцершреки, штурмовые винтовки и кучу другого военного стаффа.

реклама



Решение новых задач требовало нестандартного подхода к привычным вещам.

Противостояние России и Украины и баталии в воздухе

FPV-дрон, как дешёвый аргумент в современном конфликте, перешёл все границы разумного. Все понимают, что главная задача на линии соприкосновения — это противостояние летающим машинам. Абсолютно все силы должны быть брошены на аннигиляцию данной угрозы. Но за четыре года особого прогресса в этом вопросе нет.

Используются древние технологии в виде РЭБ и натянутых сетей в критических местах. Других изменений, применяемых массово, не видно. Более того, не слышно о крупномасштабных разработках в этой области. Большинство защитных средств — это кустарные решения умельцев без заводского стандартизированного подхода.

Оптоволокно в современном мире

Два года назад появилась информация о защите «птичек» от систем подавления и принципиально новом подходе в атаке на цели — оптический кабель в кевларовой оболочке. Нулевое влияние любых электромагнитных помех. То есть единственный слабый инструмент противодействия был обойдён примитивным способом. Для понимания ситуации — это фото посёлка возле линии соприкосновения, и он весь укутан кабелями от пролетевших дронов.

Уточнение: на фото не линия соприкосновения с максимальной интенсивностью, а несколько километров в стороне. И подобное наблюдается везде. Дроны чувствуют себя вольготно, и им нет числа.

Хотя, если задуматься, с подобными вещами можно достаточно просто бороться. Перерезать данные кабели и оставлять устройства без связи. Я не инженер, и мои познания в вопросе ограничены, но оптоволокно в домашних условиях достаточно хрупкое и легко выходит из строя «на излом».

Натянуть на столбах режущую кромку в виде пилы со специальными зацепами в две линии и запускать моторчик для перерубания всего, что на них опустилось. В реализации это будет стоить недорого и окажется достаточно эффективным, если нужно защитить определённый район.

Вариантов очень много, но на практике не видно никакого применения. При чётком финансировании и большой команде экспериментаторов можно выработать понятные механизмы противодействия.

Операция «Попай» в 1967 году

Это первое и единственное официально зарегистрированное применение климатического оружия в вооружённом конфликте.

Сегодня о подобном не говорят, но люди давно научились управлять некоторыми погодными явлениями. Ни для кого не секрет, что проливной дождь или туман сильно влияют на происходящее на линии боевого соприкосновения и способны ускорять или замедлять активные фазы столкновения. Ухудшение дальности обзора даже в век цифровых технологий всё ещё влияет на происходящее.

Во время деятельности во Вьетнаме американцы активно экспериментировали с различными вариантами вооружения, и климатическое проявило себя достаточно эффективно.

ENMOD и запрет на использование климатического оружия

После экспериментов во Вьетнаме ООН приняла несколько запретов, ограничивающих данный вид вооружения. Оно не было запрещено полностью, так как изменение погоды активно применяется в сельском хозяйстве. Были озвучены некоторые рамки, чтобы избежать необратимых изменений климата Земли, но там нет ни одного запрета на локальное использование. Любая сторона конфликта может вызвать дождь, туман, ветер и другие воздействия через матушку-природу.

Погодные условия — главный враг современных FPV-дронов

Об этом не говорят, но главный инструмент противостояния сильно зависит от погодных условий. Дождь, снег, туман, экстремально низкие температуры, молнии активно влияют на лёгкие и беззащитные «птички». В угоду удешевлению у них нет никаких средств защиты и возможного противостояния погодным аномалиям. Любые отклонения от нормы — и FPV-дроны превращаются в бесполезный кусок пластика.

В ноябре 2025 года многие сводки с мест событий активно рассказывали о замедлении действий воздушных угроз как демонстрации влияния погоды на происходящее.

Сколько будет стоить новая инициатива с новыми возможностями

Не являюсь экспертом в данном вопросе, и мои знания поверхностны, но целенаправленный поиск в интернете выдаёт достаточно скромные цифры. Так, один сезон «засева облаков» в Калифорнии обходится в $7 млн.

Вспоминая стоимость одного танка «Абрамс» и общие ежедневные траты, подобный вариант развития событий не выглядит чем-то дорогим и неприемлемым. Даже эксперимент с возможным подсчётом эффективности легко уложится в $25–30 млн, что на фоне общих расходов будет копейками в пределах погрешности. А вот если вариант сработает, отдача окажется колоссальной.

Варианты применения климатического оружия

Помня об ограничениях ООН и программе ENMOD, невозможно включить машину на 100% и запустить процесс на долгие месяцы, но локальное применение с прогнозируемыми погодными явлениями в течение 3–4 дней на определённом участке соприкосновения — это плановое действие в конкретных ситуациях. Явное сокращение летающих объектов (или, наоборот, прояснение неба и запуск новых эскадрилий) позволит проводить определённые операции при большем скоплении живой силы и бронетехники, чем в обычных условиях.

Управляя погодой, можно прогнозировать и создавать удобные условия для тех или иных сценариев. Фраза «ждать у моря погоды» обретает новый смысл.

Добавить в закладки

Теги

васютин fpv-дроны конфлик на украине россия против украины сво 2025
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A850GL PCIE5 White
+
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G Gaming Trio OC
22
Обзор и тестирование блока питания Formula V Line FV-1000GM
11
Сравнительный обзор четырех недорогих материнских плат MSI на AMD Socket AM5
12
Обзор ноутбука ASUS VivoBook S14 (M3407H)
3
Ретроклокинг: Вся палитра процессоров AMD Socket 754
42
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Strix G16 (G615LR)
2
Обзор сетевого хранилища TerraMaster F4-425 Plus
11
Обзор и тестирование монитора Titan Army C30SK Pro
4
Обзор игровой мыши MSI Forge GM300
23
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Удачливый покупатель приобрёл GTX 1660 Super всего за $8 в комиссионном магазине
7
Новые китайские видеокарты Moore Threads обеспечат в 15 раз более высокую производительность в играх
6
Легендарную GeForce GTX 1080 Ti проверили в AAA-играх 2025 года
+
ТАСС: Во избежание ситуаций наподобие «дела Долиной», нужна страховка сделок при покупке квартир
3
Энтузиаст приобрел GeForce RTX 5090 за $40 в Китае и удивился реально доставленной ему видеокарте
2
Хорватский фридайвер 14 июня 2025 установил мировой рекорд, задержав дыхание под водой на 29 минут
1
Новые функции авторазгона на матплатах B850 и X870 от MSI повышают fps в играх до 15%
6
В Москве открыли вторую трамвайную линию для вагонов на аккумуляторах без контактной сети
1
Эксперты прогнозируют резкий рост цен на ПК во второй половине 2026 года
4
США объявили о крупнейшей в истории продаже оружия Тайваню на $11,1 млрд
4
Ремонт кухни на английской ферме обернулся находкой тайника с монетами XVII века
2
Австралия завершила передачу Украине 49 танков M1A1 Abrams спустя почти два года
3
Зафиксирован взрыв сверхкилоновой, порожденной столкновением нейтронных звезд
+
В НАТО заявили, что после изменения политики США военная помощь Украине не сократилась
2
Ветеран ФСБ Александр Безверхний назвал полным провалом попытку угона МиГ-31
3
NVIDIA может прекратить выпуск RTX 5060 Ti с 16 ГБ памяти
1
Honda обновила седан Accord для 2026 модельного года
+
Полностью российский лайнер Ту-214 совершил первый полёт и отправился в Минск
+
Археологи в узорах на древней керамике увидели первые свидетельства математики до изобретения чисел
+
В Минпромторге определили сроки первого полета «Байкала» с российским двигателем
5

Популярные статьи

Перспективы дезинфляции в России
32
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A850GL PCIE5 White
+
Климатическое оружие против FPV-дронов — перспективы и окупаемость направления
+

Сейчас обсуждают

Александр Пономарев
14:01
использовали, на Украине, просто дальность ракет воздух-воздух позволяет не вступать в прямой бой, а просто взлететь, найти цель, запустить ракету и уйти
Истребитель пятого поколения Су-57 впервые поднялся в воздух с новым мощным двигателем
Krogot
13:53
тов. Зистакс очень популярен. На все его посты комментаторы слетаются как мухи... на мёд.
5 причин отказаться от Windows 11 еще на год и продолжать пользоваться Windows 10
Krogot
13:51
2 ядра 3 Гига...знаем знаем
5 причин отказаться от Windows 11 еще на год и продолжать пользоваться Windows 10
ИСКАНДЕР
13:46
Интересно, они в своих прогнозах учитывают Китай? Что-то мне подсказывает, что они с удовольствием займут нишу потребительской памяти и хрен их потом оттуда смогут выгнать. )))
Глава Micron указал на сохранение дефицита RAM после 2026 года
Windmark_
13:44
Его хоть кто нибудь видео на боевых заданиях ?)))) максимум на авиашоу
Истребитель пятого поколения Су-57 впервые поднялся в воздух с новым мощным двигателем
_ErOp_
13:43
И не жаль им своё население? в префектуре и так половина народа больна раком, они снова "текущие" американские реакторы запускают... На американском топливе. По американскому приказу. Вот она какая - ...
В Японии перезапустят крупнейшую в мире АЭС спустя 15 лет после аварии на Фукусиме
ИСКАНДЕР
13:43
У тебя нет зарплаты и ты пишешь в комментах, значит ты уже бот! Поздравляю! )))
Перспективы дезинфляции в России
ИСКАНДЕР
13:37
Т.е. из-за неправильных настроек к ним мог подключаться кто угодно, но подключались 100% только российские хакеры? )))
Российские хакеры на протяжении пяти лет умело скрывали своё присутствие в сетях Amazon
eastSiR
13:20
это не так, были новости недавно, что Су57М1 будет выпускаться в 2026 году. А это просто новый универсальный двигатель, который на нынешние 57 будут ставить, на 35, 34, 30 при замене движков короче. Э...
Истребитель пятого поколения Су-57 впервые поднялся в воздух с новым мощным двигателем
eastSiR
13:08
177 тоже надо испытывать, что не отменяет наличие 30. В источнике ничего не написано, что 177 вместо 30
Истребитель пятого поколения Су-57 впервые поднялся в воздух с новым мощным двигателем
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter