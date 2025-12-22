FPV-дроны стали простым и беспощадным аргументом, который ломает привычную логику противостояния на передовой. Но о вариантах противодействия новой угрозе говорят мало, будто проблемы не существует. Ниже — несколько вариантов, что выглядят непривычно, но могут сработать. Решения не дешёвые, зато способные изменить баланс сил, а не имитировать борьбу.

Предисловие

Мне нравится изучать военную технику и наблюдать за прогрессом в экстремальных условиях. Вечное противостояние «меча и щита». Особо знаковым развитием можно назвать период Второй мировой, когда за короткое время произошло множество технических изобретений и человечество совершило громадный скачок в своём развитии. Мало кто задумывается, но СССР вступал в конфликт с бипланами «Чайка», а в дни Победы уже готовились чертежи первых реактивных самолётов МиГ-9. Подобная тенденция наблюдалась во всех сферах вооружённых сил. Экстремальные события требуют экстремального развития.

Конфликт на Украине также требует неординарного подхода к ситуации, но тотального развития не наблюдается. Единственный прогресс — это использование FPV-дронов, но и они за последние годы не сильно эволюционируют. Изменения есть, но они скорее минорные, а не революционные. Обе стороны неуклюже развивают новые виды вооружения, а способы защиты от них не развивают вовсе.

Сколько стоит танк M1 «Абрамс»

В открытых источниках идёт речь о $6–10 млн без учёта стоимости обвязки и технического персонала. Это баснословная сумма, недоступная для понимания обывателю. Современные самодвижущиеся боевые коляски производства России или Украины стоят не намного меньше. Огромные суммы уходят не только на устройство, но и на создание заводов под их производство.

Современные FPV-дроны обходятся в сумму от $500 до $20 000 — это на два порядка дешевле. Более того, для их производства нет необходимости строить огромные заводские комплексы с кучей дорогостоящего оборудования.

Встреча двух концепций показала, что дешёвые и простые инструменты оказываются более эффективными при массовом применении. Из-за этого произошёл резкий уклон в одном-единственном направлении. Сейчас развивается только индустрия производства дронов, есть некоторые подвижки в развитии дроидов, но они ничтожны на общем фоне.

Противостояние новым средствам поражения

Обращаясь ко Второй мировой, можно вспомнить особый термин — «сумрачный тевтонский гений». Немецкие инженеры удивляли своей изобретательностью и нестандартным подходом к решению многих задач. На свет появилась масса устройств с особым видением, отличающихся от обыденности и привычного склада ума. Мне нравится упоминать высотный разведчик Blohm & Voss BV 141 с асинхронным расположением кабины и двигателя. Если покопаться в архивных документах, подобных примеров будет масса. Люди хотели, люди воплощали — и многое работало лучше обычных аналогов.



Именно немцы придумали первые зенитные ракеты, самонаводящиеся торпеды, мины «Голиаф», планирующие снаряды, панцершреки, штурмовые винтовки и кучу другого военного стаффа.

Решение новых задач требовало нестандартного подхода к привычным вещам.

Противостояние России и Украины и баталии в воздухе

FPV-дрон, как дешёвый аргумент в современном конфликте, перешёл все границы разумного. Все понимают, что главная задача на линии соприкосновения — это противостояние летающим машинам. Абсолютно все силы должны быть брошены на аннигиляцию данной угрозы. Но за четыре года особого прогресса в этом вопросе нет.

Используются древние технологии в виде РЭБ и натянутых сетей в критических местах. Других изменений, применяемых массово, не видно. Более того, не слышно о крупномасштабных разработках в этой области. Большинство защитных средств — это кустарные решения умельцев без заводского стандартизированного подхода.

Оптоволокно в современном мире

Два года назад появилась информация о защите «птичек» от систем подавления и принципиально новом подходе в атаке на цели — оптический кабель в кевларовой оболочке. Нулевое влияние любых электромагнитных помех. То есть единственный слабый инструмент противодействия был обойдён примитивным способом. Для понимания ситуации — это фото посёлка возле линии соприкосновения, и он весь укутан кабелями от пролетевших дронов.

Уточнение: на фото не линия соприкосновения с максимальной интенсивностью, а несколько километров в стороне. И подобное наблюдается везде. Дроны чувствуют себя вольготно, и им нет числа.

Хотя, если задуматься, с подобными вещами можно достаточно просто бороться. Перерезать данные кабели и оставлять устройства без связи. Я не инженер, и мои познания в вопросе ограничены, но оптоволокно в домашних условиях достаточно хрупкое и легко выходит из строя «на излом».

Натянуть на столбах режущую кромку в виде пилы со специальными зацепами в две линии и запускать моторчик для перерубания всего, что на них опустилось. В реализации это будет стоить недорого и окажется достаточно эффективным, если нужно защитить определённый район.

Вариантов очень много, но на практике не видно никакого применения. При чётком финансировании и большой команде экспериментаторов можно выработать понятные механизмы противодействия.

Операция «Попай» в 1967 году

Это первое и единственное официально зарегистрированное применение климатического оружия в вооружённом конфликте.

Сегодня о подобном не говорят, но люди давно научились управлять некоторыми погодными явлениями. Ни для кого не секрет, что проливной дождь или туман сильно влияют на происходящее на линии боевого соприкосновения и способны ускорять или замедлять активные фазы столкновения. Ухудшение дальности обзора даже в век цифровых технологий всё ещё влияет на происходящее.

Во время деятельности во Вьетнаме американцы активно экспериментировали с различными вариантами вооружения, и климатическое проявило себя достаточно эффективно.

ENMOD и запрет на использование климатического оружия

После экспериментов во Вьетнаме ООН приняла несколько запретов, ограничивающих данный вид вооружения. Оно не было запрещено полностью, так как изменение погоды активно применяется в сельском хозяйстве. Были озвучены некоторые рамки, чтобы избежать необратимых изменений климата Земли, но там нет ни одного запрета на локальное использование. Любая сторона конфликта может вызвать дождь, туман, ветер и другие воздействия через матушку-природу.

Погодные условия — главный враг современных FPV-дронов

Об этом не говорят, но главный инструмент противостояния сильно зависит от погодных условий. Дождь, снег, туман, экстремально низкие температуры, молнии активно влияют на лёгкие и беззащитные «птички». В угоду удешевлению у них нет никаких средств защиты и возможного противостояния погодным аномалиям. Любые отклонения от нормы — и FPV-дроны превращаются в бесполезный кусок пластика.

В ноябре 2025 года многие сводки с мест событий активно рассказывали о замедлении действий воздушных угроз как демонстрации влияния погоды на происходящее.

Сколько будет стоить новая инициатива с новыми возможностями

Не являюсь экспертом в данном вопросе, и мои знания поверхностны, но целенаправленный поиск в интернете выдаёт достаточно скромные цифры. Так, один сезон «засева облаков» в Калифорнии обходится в $7 млн.

Вспоминая стоимость одного танка «Абрамс» и общие ежедневные траты, подобный вариант развития событий не выглядит чем-то дорогим и неприемлемым. Даже эксперимент с возможным подсчётом эффективности легко уложится в $25–30 млн, что на фоне общих расходов будет копейками в пределах погрешности. А вот если вариант сработает, отдача окажется колоссальной.

Варианты применения климатического оружия

Помня об ограничениях ООН и программе ENMOD, невозможно включить машину на 100% и запустить процесс на долгие месяцы, но локальное применение с прогнозируемыми погодными явлениями в течение 3–4 дней на определённом участке соприкосновения — это плановое действие в конкретных ситуациях. Явное сокращение летающих объектов (или, наоборот, прояснение неба и запуск новых эскадрилий) позволит проводить определённые операции при большем скоплении живой силы и бронетехники, чем в обычных условиях.

Управляя погодой, можно прогнозировать и создавать удобные условия для тех или иных сценариев. Фраза «ждать у моря погоды» обретает новый смысл.