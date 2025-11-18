Релиз новой игры от Activision — настоящий праздник для создателей контента. Поток трафика, и любое бесполезное мнение превращается в искушённое философское размышление. Ниже — моё личное мнение о ситуации и причина, по которой считаю: релиз Call of Duty: Black Ops 7 — лучшее, что случилось с игровой индустрией за последние годы.

Предисловие

Массовое переобувание популярных блогеров в полёте — сама суть современного игрового комьюнити. Соответствие «трендам» и потребительское отношение к выпускаемым проектам. Релиз Call of Duty 2025 года наярчайшим образом показал, кто играет, а кто ловит просмотры и собирает лайки. Наблюдая со стороны, становится тошно: деньги превращаются в основной двигатель происходящего, а не любовь к развлечениям. Никого не волнует, какой будет новая игра — важны только ручейки чемоданов. От былого величия игрового мира не осталось ничего. Всё продаётся и покупается.

В ноябре 2025 года увидели истинное лицо мира видеоигр: блогеры, рекламные агентства, издатели, разработчики. Новая Call of Duty буквально за пару дней показала «ху из ху» и обнажила тёмные стороны современного игропрома.

Релиз Battlefield 6

В мае 2025 года пошли слухи о новой игре от Electronic Arts в жанре милитари-шутера. Абсолютно все игровые СМИ гудели вокруг события, но куда интереснее, что говорили светила игрового мира. Ответ прост — чистейший негатив и поливание грязью любых упоминаний проекта. Речь не про профильные каналы, специализирующиеся на серии стрелялок, а про тех, кто не играет, но несёт свет в умы геймеров.

Событие недавнее, можно поднять архивные высказывания и рассмотреть ситуацию объективно. Большинство сравнивало творение DICE с Activision Blizzard в вялотекущем ключе.

Нас интересует вопрос в разрезе скинчиков и накопившихся претензий к Call of Duty. По состоянию на май 2025 года ни у кого не было претензий к розовым единорогам, черепашкам-ниндзя и прочему клоунскому разнообразию. Ни единого упоминания.

Большое число инфлюенсеров пинало не вышедшую Battlefield 6, но ни одного помидора в сторону конкурента. Ветер дует в одном направлении, и не принято идти против дуновений.

Открытый тест новой Battlefield 6 стал водоразделом, где мнение игрового комьюнити в СМИ развернулось на 180 градусов. В этом нет ничего предосудительного: новая игра действительно удивила. Скепсис и негатив мгновенно конвертировались в восторг. С кем не бывает… Не знал ничего про проект — а тут такое удивление.

Релиз Call of Duty: Black Ops 7

В этом месте начинается магия. Игра от Activision в 2025 году точно такая же, как была в 2024, 2023, 2022, 2021. Минимальные изменения, максимальная монетизация. Конвейер длиной десять лет. Если поставить два проекта рядом, подавляющее число геймеров не отличит их.

Если послушать «специалистов», то раньше был шедевр на кончиках пальцев, но вот сейчас… Много слов, но ни единого, где они могли бы указать на реальные изменения. Что нравилось в прошлом году и какие изменения привели к падению.

Call of Duty не защищаю — продукт своей эпохи. Только непонятно, почему одни и те же граждане называли Black Ops 6 шедевром на 11 из 10, а Black Ops 7 — провалом, не достойным и единицы. Все, кто выгораживает новый релиз, — продажные. Я веду речь о двух продуктах с минимальными отличиями. Где та грань, где всё отлично и хуже некуда?

Игровых блогеров не интересуют игры, важен шум и хайп

Именно здесь начинается кошмар современной индустрии. Microsoft не занесла денег стримерам и видным голосам, чтобы хвалили её игру, а за лидерами мнений раньше тянулись остальные. Общественное мнение сбилось с пути, ветер сменил направление. Робкие голоса разума, долго заглушаемые чемоданами, прорвались через пелену забвения, и граждане без собственного мнения моментально переобулись. Проблема Call of Duty: Black Ops 7 не в самой игре, а в шуме вокруг неё. Никто не отстаивает позицию — только течение по ветру и потакание толпе.

Бедственное положение Ubisoft

Сегодня французская корпорация — лучшее, что происходило с индустрией. В мире существует всего пара студий, способных конкурировать с Massive Entertainment по созданию виртуальных вселенных: лучшая оптимизация, максимальная проработка механик, отличная визуальная составляющая, выдающийся ИИ болванчиков. Серия The Division — эталон шутеров от третьего лица.

В нашей ситуации вспоминаются For Honor и Ghost Recon Breakpoint. Два проекта уничтожены «нетакусиками», когда людям не нужна была игра, а только шум и просмотры. Ни один псевдо-игровой блогер не погружался в проекты, ограничиваясь пересказами чужого мнения.

For Honor — одна из лучших игр десятилетия. Единственный уникальный проект в новом жанре. Парирование, увороты и тайминги возведены в абсолют. Всеми любимые соулслайки — детский лепет на её фоне.

Ghost Recon Breakpoint — ещё один уникальный продукт с продвинутым ИИ болванчиков. Не встречал ни одного проекта, где персонажи действовали столь скоординированно на большой площади и взаимодействовали с окружением.

Отдельно вспомню Mass Effect: Andromeda — ее ругали за анимацию персонажей, но ни слова не говорили про механики. То, что увидели в прологе, и раздували в сети. В любой игре можно найти к чему придраться. Обмусоливали мелочи, но никто не отметил, что вырезали ковчег с кварианцами для платного DLC. Для таких подробностей нужно было пройти игру.

Шум вокруг Call of Duty: Black Ops 7

Чтобы создавать уникальный контент, а не повторять за всеми, многие блогеры начали притягивать альтернативные косяки из игры. Шум большой, и всплыли не только проблемы стрелялки, но и всей игровой отрасли.

Кривое использование ИИ для создания контента. Новые технологии дают серьёзный буст экономии средств, но тут наблюдается беспредел. Огромная корпорация с бесконечным потоком денег не способна провести минимальный контроль качества.

На поверхность всплывают базовые проблемы генерации. Экономия идёт тотальная — на фундаментальных вещах.

Вот пример: скриншот из игры, создаваемой двумя художниками. Используется ИИ, но специалисты знают его возможности и вручную исправляют недостатки. Берут сильные стороны инструмента и компенсируют свои слабости. Два человека без финансирования, только донат, обеспечивают качественный арт, а большая корпорация — нет.



Тема работы с искусственным интеллектом регулярно освещается в СМИ, но с релизом Call of Duty: Black Ops 7 поднялась на новый уровень. Активные пользователи рассматривают под микроскопом все косяки дорогой игры и транслируют мысли широкой аудитории. Если ранее вопрос затрагивался вскользь, то теперь проект с использованием «ИИ» получает метку прокажённого.

Лутбоксы и сюрприз-механики — дело добровольное. Неприятно, но денег не просит. Смотреть на халтуру за большие деньги — прямой обман. Наплевательское отношение к продукту должно наказываться.

Послесловие

Релиз новой Call of Duty: Black Ops 7 — настоящий праздник и пиршество для глаз. То, что долгие годы сидело у многих в голове, теперь у блогеров на языке. В коротком промежутке времени мы смогли увидеть всю подноготную современной игровой индустрии. Без прелюдий и заискиваний познакомились с истинным внутренним миром множества игровых инфлюенсеров. Лицемерие блогеров, чемоданы за мнение и заработок на доверчивых геймерах. Всё просто, понятно и наглядно.