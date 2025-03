У многих возникает вопрос о доступном игровом устройстве. Пока собираешь гаджет для себя любимого, экономия не стоит на первом месте, но с появлением карапузов начинаешь считать каждую копейку и ее перерасход. У многих встает вопрос выбора между старой консолью и бюджетным ПК. У некоторых выбора и вовсе нет. Что выгоднее: проверенная временем PlayStation с огромной библиотекой или недорогой компьютер с гибкостью использования в разных сценариях? Попробую ответить на эти вопросы и просветить некоторых граждан.

Предисловие

За последние пару недель глубоко окунулся в вопрос, связанный с Sony PlayStation 3, и мнением об устройстве за последние несколько лет. Многие ролики с советами позиционируют консоль как гаджет для детей, которые смогут наслаждаться морем игр с отличным геймплеем. Посмотрев на своих детей, на их вкусы и предпочтения, должен не согласиться с таким утверждением.

При сравнении в лоб у консоли есть много плюсов, но они явно не связаны с детскими развлечениями. Постараюсь максимально точно позиционировать устройство из прошлой эпохи и рассказать, для чего оно нужно в 2025 году, что лучше взять ребенку за пару бубликов и как организовать его досуг.

Технические характеристики устройств

Так как я житель Беларуси, и у нас цены немного выше, чем на Авито, планка в $100 является условной. Поверхностно рассмотрев несколько барахолок, составил примерно одинаковые по стоимости конфигурации. Это очень важно, так как в самом бюджетном варианте лишние $10 могут удвоить производительность.

Системный блок будет с примерными характеристиками: i3-6100 / 8GB DDR4 / GTX 950 / HDD 500GB... Можно поискать варианты на DDR3 с i5/i7, но они совсем старые и могут выйти из строя раньше запланированного.

Формулировка "Sony PlayStation 3" сама по себе не несет никакой смысловой нагрузки. Актуальность платформы закончилась 5–7 лет назад, и сегодня у гаджета мало сильных сторон. Без уточнений трудно представить точное позиционирование.

В комплекте обязательно должно быть 2 оригинальных геймпада (для игры вдвоем) и, желательно, мувы (новый экспириенс). Если будет обычная прошитая консоль с одним геймпадом, то привлекательность упадет вдвое, и устройство быстро покроется пылью. Еще раз подчеркну - вы должны использовать ВСЕ сильные стороны гаджета, а не просто консоль.

Веселый Роджер для широких масс

Мои дети играют исключительно в лицензионные игры. Торренты в моем доме бывают редко, и дети не имеют к ним никакого отношения. Подавляющее число игр — это проекты, установленные мною лично. Из этого факта вытекает особенность — вы должны понимать желания ребенка. Не получится так, что вам 20 лет назад понравилась игра, и ребенок пойдет по вашим стопам, наслаждаясь шедевром былых времен.

Это первый и один из самых главных нюансов игр для детей. Ребенок не сможет самостоятельно установить нужную игру. Процедура, хоть и не сложная, но требует понимания и навыков. Подбор ложится исключительно на одного из родителей. "Поставил один раз и забыл на пару лет" тут не подойдет.

Вирусы и мусорные программы

У старшего ребенка стоит свой системный блок, и он регулярно уходит в аут и ведет себя неподобающе. Обучение и четкий инструктаж влетают в одно ухо и вылетают из другого. Думал поставить ограничение прав на установку приложений, но опыт оказался неудачным — дети любят эксперименты и совать нос везде и всюду. Ограничения подрывают их любознательность и саморазвитие. А еще... мне лень бегать при каждом чихе и вводить пароль администратора.

У консолей в этом вопросе все просто — прибито гвоздями и оптимизировано с завода. Все любопытство раскрывается в играх, а не на рабочем столе.

Срок службы устройства

Самый важный момент при сравнении — любой электронике свойственно изнашиваться и выходить из строя. Если у ПК полетит видеокарта, то ее замена потребует минимальных усилий. Если что-то случится с консолью, то ремонт обойдется в стоимость новой покупки. Персональный компьютер можно оставить без присмотра на длительное время, а вот с консолями нужен глаз да глаз. Более того, разобрать системный блок и поменять термопасту — это 4–6 болтиков, в то время как с консолями — это пара десятков, со шлейфиками и пазами. Хоть консоли и позиционируются как устройства для длительного использования без вмешательств, но многие PS3 давно вышли за рамки срока службы.

Апгрейд устройства и стоимость эксплуатации

Замена комплектующих и увеличение производительности — очень важные моменты для современного геймера. А если он целыми днями сидит в YouTube и слушает мнение популярных геймеров, то эта процедура становится обязательной с периодичностью в пару месяцев. Правда жизни состоит в том, что подавляющее число пользователей имеют консервативные взгляды. Например, я 80% времени на персональном компьютере играю только в Total War: Warhammer последние 8 лет. Есть пласт людей, что застряли в мире Heroes of Might and Magic 3 и 25 лет наслаждаются только ей. Вопрос с "апгрейдом" будет индивидуален для каждого пользователя. Если вы взяли PS3 для старых версий Mortal Kombat, FIFA и других спортивных симуляторов, то траты на увеличение мощности будут выкинутыми деньгами.

Стоимость эксплуатации... я не трачу ни копейки и в мои планы не входят дополнительные отчисления.

Современные веяния и культурное влияние

Многие не до конца понимают, насколько сильно YouTube и блогеры влияют на неокрепшую психику ребенка. Все слышали про бумажного Влада и число подписчиков у него на канале. Если вы попробуете посмотреть его контент, то не найдете никакой корреляции между просмотрами и качеством роликов. Сказать, что это мусор — приукрасить ситуацию. Но это лишь один из элементов. Как пример, вспоминается игра Hello Neighbor — идеальный проект для детских стримеров.

В 2020 году она порвала все чарты, и продажи перевалили за 40 млн копий. На сегодня, с учетом дополнений, число перевалило за 70 млн копий. Дети хотят игрушку, как у блогеров. Просто для сравнения: у The Witcher 3: Wild Hunt всего 50 млн копий и громадный рекламный бюджет.

Из-за такой особенности у детей формируются свои вкусы в играх. Они выбирают то, о чем говорят на YouTube и в школе. Думаю, никому не надо рассказывать, что там никто не говорит о топовых хитах прошлых лет? Тут вам и Minecraft с модами, и ROBLOX с кучей контента и стримерами, и другие Free-to-play мусорки с донатом. Детей не интересуют хорошие игры — им важно быть в центре тусовки, где все вокруг обсуждают одну и ту же игру.

В противовес детским желаниям современные игры охватила нажива. Большие и важные дяди создают продукт, а не творят искусство. Монетизация и другие веяния выходят на первый план. Я люблю игры от Ubisoft с сотнями часов на прохождение и тоннами контента, но презираю FIFA, Call of Duty, NBA 2K. Но 10 лет назад такого не было. Мы получали законченные проекты. Напомню, что The Elder Scrolls V: Skyrim, GTA V, серия Borderlands, Watch Dogs, серия Metal Gear Solid, Dragon’s Dogma, Fallout: New Vegas имели уйму контента без "*" звездочки в описании.

Только на персональных компьютерах ребенок сможет найти контент, который обсуждается в его кругу общения. Для людей постарше, мало подверженных общественному мнению, есть большая библиотека игр, в которые можно пробежаться повторно или впервые, если ранее не был знаком.

Стоит сделать уточнение — скачать старые и редкие игры на трекерах достаточно трудно, забытые проекты имеют минимальное число пиров, в то время как на консолях все добывается в пару кликов.

Библиотека Sony PlayStation 3 и ПК

Для стационарного устройства с минимальной стоимостью до сих пор выходят игры с поддержкой онлайна, в то время как на устройстве Sony все грустно и печально. С другой стороны, на плойке много "экзотики". Когда вам приелись однотипные творения от эффективных менеджеров, можно попробовать чего-то выходящее за рамки... С модами и переводом от сообщества.

Для кого существует Sony PlayStation 3 в 2025 году

Если в ваши планы не входит постоянный уход за устройством и наполнение его качественным контентом, то оно не подойдет ребенку. Нужно слишком много сил и времени на манипуляции, что понравятся молодому геймеру. Ему вряд ли прийдутся по вкусу старые игры, о которых не с кем поговорить. С другой стороны, если вы возьмете второй геймпад в руки и сядете с мелким проходить Army of Two, LittleBigPlanet, Rayman Legends, MotorStorm и сотни других — ни один ПК и рядом не стоял. А еще есть игры с PlayStation Move — для гостей в компании ничего лучше не существует.

Ретрогеймеры со стажем — нечастые посиделки за классикой. Наверное, это самый оптимальный вариант использования.

Для кого существует бюджетный персональный компьютер за $100

Забавно, но i3-6100 + 8 ГБ + GTX 950 тянет 95% современных игр. Далеко от максимальных настроек, но и сборка стоимостью в одну ААА-игру. Ребенку, особенно школьного возраста, бюджетный персональный компьютер будет более предпочтителен в варианте "купил и забыл". Он самостоятельно сможет ставить себе все, что пожелает, а одноклассники проконсультируют, как настроить тот или иной игровой момент.

Если вопрос стоит "или — или", то большому дяде лучше подобрать игровую консоль как второе игровое устройство, а малышу только боярская платформа.

Послесловие

Ребенок не будет играть в старые игры, если вы не сможете его увлечь. Влияние средств массовой информации, TikTok, YouTube, школьных друзей многократно превосходит фразу "шедевр на все времена". Авторитетное мнение случайных людей из интернета оказывает слишком сильное влияние на неокрепшие умы. Если о чем-то не говорят популярные блогеры, значит, этого не существует.

С другой стороны, есть люди со своим сформировавшимся взглядом на жизнь. Их мнение важнее, чем слова ноунейма на популярном канале. Они сами способны делать свой выбор и следовать своим личным вкусам и предпочтениям. Именно для таких геймеров в 2025 году существует Sony PlayStation 3.

В противовес этому есть ниша морально устаревших персональных компьютеров. Прогресс сильно замедлился, и гаджеты 10-летней давности до сих пор справляются с большинством тайтлов. Ребенку ящик под столом будет интереснее, чем коробочка возле монитора.