Пришло время вынуть голову из коробки, расширить кругозор, подогнать тазик оливье и поразмышлять о новогоднем празднике. В разных странах этот день уникален, вобрав в себя смесь языческих обычаев, религиозного влияния и государственных традиций. Забавно, что у каждого "местного" Деда Мороза своя уникальная история появления, а вместе с ним — и свои обычаи. Дедушка с подарками вроде один, но его смысловая история сильно отличается в зависимости от региона.

Дед Мороз и Снегурочка из СНГ

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Уникальные персонажи новогодних традиций из Советской России, выделяющиеся среди аналогов своей неразрывной связью. Без своей внучки Дед Мороз не появляется, что делает дуэт оригинальным в мировом фольклоре.

Образ Деда Мороза уходят в языческие верования, где он выступал как дух зимы, холода и мороза. В Царской России, образ изменился, добавив черты сказочного персонажа, но широкая популяризация пришла с советской властью.

В 1935 году, в рамках борьбы с религиозными символами, Дед Мороз был представлен как новый символ Нового года. В этот момент окончательно сформировался образ, адресованный детям.

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Снегурочка, внучка и помощница Деда Мороза, также пришла из славянских сказаний. Её образ укрепились в XX веке как спутницы, дарящей тепло и радость.

Дед Мороз обитает в Великом Устюге, а Снегурочка — в Костроме, что связано с легендами региона. Вместе они символизируют зимние чудеса, семейные ценности и хорошее настроение.

Святой Николай из Католической Европы

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Святой Николае Мирликийском, историческая личности, чья жизнь послужила основой для многих традиций. Персонаж родился в IV веке был епископом города Миры в современной Турции. Стал известен за свою щедрость, доброту и помощь.

Одним из известных деяний Николая стала тайная передача приданого бедным девушкам, чтобы спасти их от нищеты и возможного рабства. Его поступки превратились в традицию дарить подарки. День Святого Николая приходится на 6 декабря.

В Нидерландах Святого Николая называли Синтерклаасом (Sinterklaas), что трансформировалось в будущего Санта-Клаус. В Нидерландах Святого Николая сопровождал Зварте Пит (Черный Пит), помощник, который раздавал детям подарки или уголь — в зависимости от их поведения.

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Санта-Клауса из Северной Америки



Образ основан на европейских традициях, но преобразился под влиянием культуры и особенностей США. Праздник связанный с подарками и Святым Николаем отмечался 6 декабря, но в американской интерпретации событие сместилось на Рождество — 25 декабря.

Значительный вклад в переосмысление персонажа внес Вашингтон Ирвинг и его книги "История Нью-Йорка" и поэма "Визит Святого Николая" 1823 года. Современный облик Санта-Клауса с красным костюмом и добрым характером появился благодаря новогодним открыткам XIX века и закрепился благодаря кинематографу и рекламе кампании Coca-Cola в 1930-х годах.

Санта путешествует на волшебных санях с восемью оленями, но с учетом Рудольфа, красноносого оленя, их становится девять. Главная резиденция находится возле Северном полюса, а в роли помощников часто выступают эльфы, которые собирают игрушки и готовят подарки.

Йоулупукки из Финляндии

Финский Дед Мороз представлен в двух образах: адаптированном аналоге Святого Николая и "Рождественском козле" — Йоулупукки (Joulupukki). Герой тесно связан с древними языческими традициями финно-угорских народов, где козёл символизировал плодородие, щедрость и достаток. Йоулупукки раздавал подарки и мог наказать тех, кто плохо себя вел.

Йоулупукки обитает в Лапландии и живёт на горе Корватунтури, чей силуэт напоминает уши, "слушающие" мысли и поступки детей. Передвигается на санях, запряжённых северными оленями. В некоторых вариантах сохраняет черты своего древнего облика, появляясь в виде пешего козла. Уникальный симбиоз языческих и христианских традиций.

Пер Ноэль из Франции

Пер Ноэль (Père Noël) - рождественский персонаж из Франции, имя которого означает "Отец Рождества". Образ создается под влиянием Святого Николая и французского фольклора. При французской революции религиозные символы уступили место светским, что создало новый образ символа Рождества.

Пер Ноэль изображается в красной одежде, путешествующим на санях, запряженных лошадьми, но в некоторых регионах атрибуты могут меняться. Часто сопровождает фигура Фуэттара (Le Père Fouettard), что наказывает плохих детей, даря им уголь и устраивая мелкие пакости.





Вайнахтсман (Weihnachtsmann) из Германии

Немецкий рождественский персонаж, чьи традиции так же идут от Святого Николая, но изменились во время Реформации Мартина Лютера. Имя переводится как "Рождественский Мужчина". В отличие от католического Николая, образ стал более светском и универсальным, чтобы соответствовал протестантским взглядам.

Вайнахтсман не имеет четкого облика, так как связан с религиозным разнообразием Германии. Интерпретации варьируется в зависимости от региона и местных особенностей. Иногда его сопровождает Кнехт Рупрехт (Knecht Ruprecht), который выполняет роль строгого воспитателя, преподнося уголь или розги непослушным детям.

Гибкий и универсальный образ создает из Вайнахтсмана уникальный символ, объединяющим разные традиции немецких земель.





Хотеёси (布袋和尚, Hotei-osho) из Японии

Один из семи богов удачи (七福神, Ситифукудзин) и наиболее распространенный "аналог" Деда Мороза в стране восходящего солнца. Образ основан на реальном буддийском монахе X века по имени Чи-цзы (в японской транскрипции — Китэй), что славился щедростью, добротой и умением дарить радость окружающим.

Хотеёси изображается как добродушный толстяк с широкой улыбкой и мешком за спиной. В мешке были подарки, еда и милостыня. Образ символизирует щедрость, счастье и процветание.

Хотеёси не ассоциируется напрямую с Рождеством, но стал частью новогодних праздников и одним из персонажей, что приносят надежду, удачу и благополучие в новом году. В японской культуре перемешались элементы буддизма, синтоизма и современного западного влияния.

Помимо Хотеёси существуют два других персонажа, связанные с новогодними праздниками и оказывающих некоторое влияние в определённых контекстах:

Сегацу-сан (正月さん) — "Господин Новый год". Образ, связан с празднованием Нового года, имеющий религиозный подтекст. Сегацу-сан - это дух наступающего года. Он ассоциируется с благословениями, процветанием и добрыми пожеланиями. Традиция включают посещение храмов, подношения и молитвы за успех в новом году. Одзи-сан (おじいさん) — "Старик" или "Дедушка". Образ мудрого, доброго и щедрого старца, подчеркивающего уважение к старшим и родителям. На первом месте традиционные семейные ценности и почтения к старшим, что глубоко проникло в японскую культуру. Воспринимается как даритель мудрости, опыта и знаний.

Выбор между персонажами зависит от семейных обычаев и личных взглядов.

Другие локации бренного мира

В Испании и Италии рождественские праздники подчеркиваются уникальной историей и связанны с местным культурным и религиозным наследием. В этих странах нет альтернативы Деду Морозу, но есть свои особенности:

Испания — Три короля-волхва (Cabalgata de Reyes). Традиция связана с историей волхвов (Мельхиор, Гаспар и Бальтазар), что следовали за путеводной звездой и несли дары младенцу Иисусу. Праздник приходится на 6 января, в день Богоявления. Накануне идут красочное шествие (Кабальгата), где короли-волхвы раздают подарки. Традиция символизирует акт щедрости и продолжает оставаться популярной

В Италии летает Бефана — добрая ведьма, что искала младенца Иисуса, но так и не нашла. Во время поисков дарила подарки всем детям, думая, что один из них является Спасителем. Праздник Бефаны отмечается 6 января. Дети оставляют носки, куда складывают сладости для послушных и уголь для шалунов. Бефана сочетающий христианские и языческие элементы, что делает её уникальной фигурой связанной с Рождеством и Богоявлением.

Послесловие

Оставьте грусть и печаль в уходящем году и запаситесь теплом и уютом для будущих свершений. Всем добра и удачи в наступающем Новом году.