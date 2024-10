Во времена "верхнего" интернета существовал контент, созданный специалистами. Этот контент обсуждали и перетирали в пыль. Теперь специалисты ушли в другие сферы, а "перемалывание" косточек превратилось в кринж и безвкусицу. Поколение зумеров всё реже способно удивлять и очаровывать своими мыслями и идеями.

Предисловие

Игровой блогинг в России мёртв. Простая констатация фактов и сожаление о былом величии. Вариант, когда с горящими глазами слушал истории о геймерах для геймеров, остался далеко позади. Некоторые спикеры ещё пытаются как-то держать планку, но они тонут под тоннами мусора.

Качество контента проигрывает количеству. Всё бы ничего, но с количеством идут плагиат и деградация. Услышать личное мнение практически невозможно. А сверху всё приправлено желтизной и некомпетентностью.

Дмитрий "Goblin" Пучков

Долгое время данный персонаж медиапространства вызывал только негативные эмоции. Неприятный человек с завышенным самомнением. Царь горы, что смотрит на стадо и сквернословит от всей души в сторону каждого встречного, хотя сам не сильно выделялся на общем фоне. А потом я кааааак понял! И мое мнение сильно поменялось.





И вот сегодня хочется поговорить о персонажах, у которых "состояние головного мозга" осталось на уровне 15-16 лет. Ибо в медиапространстве их слишком много и грязи от них с каждым днем все больше и больше.

Мой игровой путь затрагивает более 35 лет практики, и сегодня будет много различных упоминаний, чтобы подкрепить свои слова не только пафосом, но и фактами. Именно этот момент хочется слышать от спикеров, что пытаются что-то донести до общественности.

Ремейки и ремастеры

Несколько дней назад корпорация Sony объявила о переиздании игры Horizon Zero Dawn. За обновление попросили 10 баксов, за новый релиз — 50 баксов. Моментально пошли разговоры о "необходимости" данного переиздания и миллион шуток про другие игры японцев.

Через пару дней объявили о переиздании Red Dead Redemption за 50 баксов, и в этот раз речь пошла о высокой стоимости игры 13-летней давности.

Подобных примеров великое множество. Как только заходит речь об обновлении старой игры, тут же всплывают сотни "экспертов" и высказывают своё, очень нужное и правильное мнение. У меня создаётся мнение, что крупные компании, выпуская свою старую игру с обновлённой графикой, привязывают бывалых геймеров к стулу, отбирают кошелёк и запускают "терапию Людовико".

Но вопрос ведь в другом. А ничего, что 30% геймеров 8 лет назад ходили ещё в сад или начальную школу и ни слухом ни духом о данных играх? Простая статистика по магазину Steam:

В 2014 году число активных пользователей — около 75 млн человек;

В 2022 году число активных пользователей — около 120 млн человек.

За 8 лет появилось 45 млн новых пользователей. Если добавить фактор заброшенных аккаунтов, то число будет ещё выше.

Многие эксперты упоминают свои первые игры, по которым можно обозначить начало их геймерской жизни, и хочется спросить: а что они слышали про EarthBound, Day of the Tentacle, Gunstar Heroes, Gabriel Knight: Sins of the Fathers, Illusion of Gaia, Suikoden — культовую классику середины 90-х? Игры, что гремели на весь мир. С их релиза до появления новой волны "геймеров" аккурат прошло 6–8 лет. Как много народу о них слышало? Это лишь пример про 8 лет. Для старпёров — дела недавнего прошлого, для молодёжи — что-то новое и необычное.

Сообщество модеров

Слышал интересную легенду, будто у пользователей персональных компьютеров есть особенность — они любят и могут модифицировать свои игры. Улучшать визуальную составляющую, менять освещение, добавлять текстур-паки и заниматься другими непотребствами. Интересное течение, под которое выделили целый раздел в Steam, и пользователи богоподобной платформы гордятся данной возможностью. Они донатят деньги на поддержку моддеров. Никого не смущает, что изменения начинают выходить уже через пару дней после релиза.

И нет криков, что игра 8-дневной давности плохо выглядит. Нет шоу и разборов полета. Уплетают за обе щеки. Как-то очень странно выглядит подобное действие. Ведь обновления не нужны. Подобный диссонанс только у меня возникает?

Heroes of Might and Magic

А теперь хочется поговорить о железе. В сегодняшнем разрезе о PlayStation 5 (Xbox series X). Моя любимая часть Heroes of Might and Magic II вышла в 1996 году. В системных требованиях указывалось: Intel 486 DX2 / 66 МГц и 8 МБ RAM. Интересно, сколько читателей сегодня сидит на подобном устройстве? Перефразирую: "Если вы захотите поиграть в отличную игру, вы продадите свою RTX 4090 и i9-14900К, или между железом, играми и вашими желаниями нет чётко выверенной взаимосвязи?" С консолями аналогично — они устаревают не только морально, но и физически. После 5–7 лет эксплуатации лучше всего заменить железо на более новое, получить гарантию и избавиться от "старческих" болячек.

Некстген очень часто идёт как бонус к обновлению. Мой младший ребёнок играет в Minecraft, а старший — в ROBLOX. Если они не играют в ультра-навораченные игры, значит ли это, что мне надо сидеть на консоли, что отпахала 10 лет?

Я не чувствую некстгена

Любимое выражение зумеров в последние годы. Чаще всего его можно трактовать так: "Я художник, я так вижу". Не люблю подобное. Только холодный расчёт, факты и цифры. Только в данном разрезе можно узнать реальное положение дел. Высказывания можно разделить на три отдельных течения, провести чёткую границу и выстроить видение новых игр под новые консоли.

Первое течение — графика. Когда переходили с PS3 на PS4, скачок графики был огромный. Мы включали игру и буквально обмазывались визуалом с ног до головы. А вот сейчас... Только если Digital Foundry сделает разбор и применит Zoom x4, тогда можно заметить разницу.





Так оно и есть. Если сделать Zoom x4, разница будет отчётливо заметна. А что будет, если сделать Zoom x16 и смотреть на картинку не в пережатом видеоролике на YouTube? Думаю, у многих слёзы потекут. А теперь простая математика. Подавляющее число пользователей смотрит ролики Digital Foundry на телефоне.

Если исходить из 6,7 дюймов — это 114,7 см 2 ;

; Некоторые смотрят на мониторе. В большинстве случаев — это 24 или 27 дюймов. Соответственно, 1270 см 2 или 1560 см 2 ;

или 1560 см ; Большинство консольщиков играют за телевизором в 60 дюймов или площадью 9929 см2.

То есть Zoom на телевизоре составит от x6 до x86 раз от разбора Digital Foundry. А ведь есть и те, кто играет за телевизором в 80 дюймов. Как там будут ощущаться те самые "незначительные" изменения?

Второе течение — разнообразие, механики и новшества. Вот раньше выходило столько шутеров (стратегий, RPG, симуляторов), что каждый год не знал, с какой игры начать. Куча идей, новых механик, направлений. А сейчас издатели разленились и выпускают по чайной ложке в обед.

Видимо, мы живём в каких-то совершенно разных измерениях. Потому что сейчас игры штампуют с такой скоростью, что нет времени не то чтобы поиграть в них, но даже ознакомиться с аннотациями.

Не поленился и поискал упоминания о бюджете игр на PS3:

Infamous — около $20 млн;

Uncharted 2: Among Thieves — около $25 млн;

Resistance 2 — $25 млн;

LittleBigPlanet — около $10 млн;

Heavenly Sword — около $25 млн.

Из дня сегодняшнего это игры уровня Psychonauts 2 / Hades / Ori and the Will of the Wisps / Spiritfarer / It Takes Two / Sifu / Stray / Kena: Bridge of Spirits.

То есть, игры первой величины тогда — это чистое "инди" сегодня. И подобных игр с похожим бюджетом хватит на три жизни. Вариантов механики и исполнения — можно часами обмазываться, и ещё останется для всех друзей и знакомых.

Снова возникает диссонанс. Статистика говорит, что игр с бюджетом, как на PS3, стало в десятки раз больше. На любой вкус и цвет, под любого и каждого. Или я чего-то не понимаю, и это другое? Если уж начали сравнивать, так сравнивайте в одних рамках. Бюджет в 100 млн (даже с учётом инфляции) был только у GTA V... Ещё можно притянуть CoD, но там 80% бюджета составил маркетинг.

Третье течение — деградация и застой. Помните такие серии игр, как Ultima или Wizardry? На их фоне серии Neverwinter Nights и Baldur’s Gate были оказуаливанием и деградацией. На их фоне Morrowind и Gothic были деградацией и оказуаливанием. На их фоне Fable и Dragon Age были деградацией и оказуаливанием. Бесконечный цикл. Раньше трава была зеленее, небо голубее и деревья выше. Все банально и просто: чем больше бюджет игры, тем больше копий необходимо продать -> тем большей аудитории необходимо понравиться -> тем больше упрощений. Хочешь крутотень, заточенную исключительно под твой личный вкус? Смотри в нишу "не для всех". Невозможно выпустить игру, чтобы она понравилась всем.

Разнообразие контента

Одни аванпосты и джаггернауты. Принеси 20 хвостов дикой обезьяны и разори 10 куриных гнезд. От одного спикера к другому идет одна и та же мысль. Игроделы не хотят придумывать что-то новое и постоянно мусолят одно и то же. Наверное, одна из самых заезженных тем. И тут можно было бы согласиться, если бы ни одно НО.

За 10 последних лет мало контентмейкеров, что подняли свою пятую точку и сделали ролик на природе, сходили в горы с камерой и порассуждали о бытии мирском на вершине Эйфелевой башни. 99% включают одну и ту же камеру, с одним и тем же ракурсом, с тем же освещением и с теми же спецэффектами делают свой контент. То есть, упрекают людей за то, чего сами не способны сделать. В одном случае идет речь о десятках миллионах долларов, во втором — банальная лень.

Где игры Next-gen?

А что вы вкладываете в значение "игры Next-gen"? Эффект WoW? Если он присутствует, значит ли это, что это и есть игры нового поколения? Я правильно понимаю?

У меня есть знакомая леди, которая успела отдохнуть в Каннах и Ницце, была на Бали и Шри-Ланке, несколько раз посетила Токио и Сингапур. Последние два месяца она путешествует по югу Великобритании. Для неё мусорный Египет или заплесневелая Турция — это каторга для плебеев. Интересно, как много людей среди читателей думают так же? А ведь с играми ситуация аналогичная.

Если перепробовал сотни самых громких тайтлов, то ты уже повидал всё, и удивляться нечему. А если играешь по 2–3 игры в год и только на выходных, то релиз Stellar Blade или Black Myth: Wukong — это праздник и счастье на пару месяцев с визгами радости. Напомню, что средний чек обычного геймера — 130–140 баксов в год, а не пара тысяч.

Зумеры в медиапространстве

Очень странное явление в игровой индустрии. Людям хочется делать контент и высказывать своё мнение. Хочется делиться мыслями и быть в центре внимания. Только вот мыслей у них нет. Повторяют слово в слово за старшими. Собственного мнения не существует. Пересказывают треды с популярных пабликов. Кликаешь на очередной "анализ", а там — очередной пересказ пересказа.