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Предисловие

В первых числах августа 2024 года общественности сообщили, что игру от внутренней студии Xbox перенесут на февраль 2025 года. Рядовое событие, о котором и упоминать не стоит. Xbox game pass и не такое встречал. Но у данного события есть странная формулировка, взрывающая мозг.

Дать передышку... Для начала моя стандартная "придирка" - этой осенью не выходит ни одной фэнтези-RPG и не от чего делать данную передышку. Люди, которые ожидали игру - ожидали именно ее, а не гоночки или самолетики. У Фила Спенсера нет игр с пересекающейся аудиторией и кто от чего будет "передыхать" - совершенно не понятно. Но это все лирика и демагогия. Сам игру не жду и событие ни как не отразится на моих планах. На игровых консолях xbox предпочитаю Free-to-play и Diablo IV. Правда и на Sony playstation 5 в последние годы особо не расслабляюсь.

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Avowed

Предстоящая ролевая игра от Obsidian Entertainment. Игроки вернутся в мир Эора, знакомый по "Pillars of Eternity". Использование Unreal Engine 5 обещает впечатляющую графику и детализированные локации. Сделан акцент на экшен-геймплей и богатую историю. Разработка ведется в сжатые сроки, что может ограничить масштаб и глубину игры. В последнее время Обсидиан параллельно допиливала "The Outer Worlds", "Pentiment" и "Grounded", что могло повлиять на ресурсы для "Avowed". Игра была запланирована на 2024 год.

Перенос игры

Это стандартная практика. Издатели регулярно прибегают к данному трюку в особых случаях. Жизнь непредсказуема и возможны варианты. Жизнь способна преподнести множество сюрпризов и удивить своими выкрутасами. Некоторые разработчики идут на риски и выпускают полуфабрикат с множеством багов. Сдвиг релиза и репутационные потери - это две стороны одной медали. Умные люди взвешивают финансовые риски и принимают решение. У Сall of duty не может быть переносов.

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Рекламная компания

Упоминаю данный факт для тех кто в танке. Она не бесплатная. Очень часто маркетинг стоит больше, чем потрачено на игру. Если дата релиза съезжает, то увеличиваются затраты не только на разработку, но и на продвижение. И тут есть небольшая уловка... Вариант сэкономить. Объявить о переносе релиза ДО начала активной фазы маркетинговой кампании. Либо не вкладывать денежку в продвижение. Чувствуете запах денег? Обыватели недооценивают бюджеты и траты в данном направлении - а они огромны.

В чем проблема

Представьте себе строительство дома. Чтобы жилец получил ключи от квартиры, проходит множество этапов. Они четко регламентированы и любой строитель знает их как 10 заповедей:

Определение участка, приобретение или аренда земли, получение разрешений; Архитектурное проектирование, консультации с инженерами, разработка чертежей; Очистка территории, земляные работы, подведение коммуникаций; Разметка, заливка фундамента, устройство дренажной системы; Установка несущих конструкций, монтаж стен и перекрытий; Устройство крыши, установка водостоков; Разводка электричества и сантехники, утепление и шумоизоляция, отделочные работы; Фасадные работы, благоустройство территории; Установка отопления, вентиляции и кондиционирования, подключение к сетям водоснабжения и канализации; Проверка и тестирование всех систем, получение разрешения на ввод в эксплуатацию, выдача ключей жильцам.

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Аналогичный процесс происходит с любым производством. Самолет, фильмы, телевизор, конфеты. У всего есть цикл создания. Точно так же и с играми. Данный цикл разбит на этапы. Время и стоимость каждого цикла рассчитываются и известны на всех этапах производства. Это не чья-то прихоть - это называется ПЛАНИРОВАНИЕ. От него напрямую зависят затраты. Если вы не правильно что-то спланировали, то возможен перерасход выделенных средств. Когда речь идет о 2-3 миллионах - это копейки, но в крупных организациях ВСЕГДА был планово-экономический отдел или отдел планирования.





Помните историю со Sweet Baby Inc? Там еще фигурировал BlackRock? Те самые ребята, что распоряжаются деньгами. Именно у них стоит супер компьютер с системой Aladdin. Это современная реинкарнация древней технологии. ПЭО заменили на ИИ и с большой вероятностью могут прогнозировать те или иные события. Видеть влияние различных факторов на будущее.





Не у всех есть подобные решения, но плановый отдел - это составная часть ЛЮБОГО крупного предприятия. Именно он планирует расходы и доходы предприятия. Именно в нем принимаются решения с далеко идущими последствиями. Горизонт планирования зависит от организации. Чем она больше - тем дальше смотрят в будущее.

Планирование Xbox

То, что перенесли игру на 3 месяца - это обыденное событие. Правильный вопрос должен звучать: "А почему это сделали". Нам дали красивый ответ: "Дать передышку". И снова правильный вопрос: "А почему получилось так, что осенью 2024 года в один момент оказалось сразу несколько проектов"? У Фила Спенсера в разработке находится не так много проектов. Почему они не были разнесены по времени и не распределены равномерно по датам?

С осени прошлого года до осени этого года в релиз попадает только Senua's Saga: Hellblade II, но потом на три осенних месяца идут 7 проектов? Мне одному кажется, что это не нормально? Как можно делать планы по релизам игр, если вы все их ставите на одну и туже дату?

Зимняя и летняя презентация Xbox

Вишенка на торте. Зимой нам рассказывают про новые релизы на ближайший год. За 9 месяцев до старта продаж у Microsoft еще нет представления и четких планов на финансовый год. Горизонт планирования удивляет. На таком промежутке времени уже понятно, к какому сроку будет готова та или иная игра. Но на летней презентации нам снова не указывают точную дату и маячит 2024. То есть, за 3 месяца до релиза в самой большой и богатой игровой корпорации еще не знают свое будущее.





Немного цитат для контекста

Подобных сообщений очень много. Они регулярно всплывают то тут, то там в различных интервью. У Фила есть план и он четко его придерживается.







Во время слияния с Активижен происходит некоторая утечка документов Xbox. Фил Спенсер в суде представил свои некоторые планы. Данная информация попала в руки общественности. Все помнят этот инцидент. От скуки его мусолили все кому не лень. Основной трафик составляли сайты с Xbox тематикой.

Буквально через день после утечки появляется сообщение от самого главы Xbox. Посыл был простым "Это все ложь и провокация" В документах нет ничего интересного и наши планы давно поменялись. Между предоставлением слайдов суду и их утечкой прошло пол года.





Почему провалились консоли Xbox

В открытый доступ попадает мало информации о внутренней кухне игрового подразделения Xbox. Большая часть информации - это интерпретация событий. Долгое время я утверждал, что у Xbox нет денег. Весь лоск, что мы видим - это пускание пыли в глаза. Более подробно вопрос рассматривал в этом материале:

Чемодан без денег - почему Xbox уже не торт

Но сейчас всплывает фундаментальная проблема. Основа основ любого крупного предприятия. Планирование. Именно на нем строиться ВСЕ существование крупных предприятий. Именно планирование позволяет составлять план и придерживаться его. При планировании у вас есть отправная точка и горизонт событий к которому вы идете. Мы неоднократно слышали "Планы" Фила Спенсера, но рассматривая прецедент с Avowed мы можем четко утверждать - никакого плана нет.

Послесловие

Игровая индустрия сурова и беспощадна к тем, кто не может предвидеть завтрашний день. В каждом переносе, в каждой задержке скрыта трагедия неиспользованных возможностей и сорванных планов. Остаётся только надеяться, что следующие проекты найдут своё время и место под солнцем, избежав ошибок прошлого. Пусть каждая новая игра, рождённая в мире интерактивного искусства, будет ещё одним шагом на пути к совершенству, воплощением мечты о том, что всё возможно, если всё продумано до мельчайших деталей.