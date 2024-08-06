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Почему провалились консоли Xbox на примере игры Avowed

В начале августа 2024 года студия Xbox анонсировала перенос своей игры на февраль 2025 года. Казалось бы, рядовое событие, но формулировка "дать передышку" вызывает множество вопросов. Почему осень 2024 года оказалась перегружена релизами? Имеет ли Xbox четкий план, или же вся их стратегия — хаос и импровизация?
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Предисловие

В первых числах августа 2024 года общественности сообщили, что игру от внутренней студии Xbox перенесут на февраль 2025 года. Рядовое событие, о котором и упоминать не стоит. Xbox game pass и не такое встречал. Но у данного события есть странная формулировка, взрывающая мозг. 

Дать передышку... Для начала моя стандартная "придирка" - этой осенью не выходит ни одной фэнтези-RPG и не от чего делать данную передышку. Люди, которые ожидали игру - ожидали именно ее, а не гоночки или самолетики. У Фила Спенсера нет игр с пересекающейся аудиторией и кто от чего будет "передыхать" - совершенно не понятно. Но это все лирика и демагогия. Сам игру не жду и событие ни как не отразится на моих планах. На игровых консолях xbox предпочитаю Free-to-play и Diablo IV. Правда и на Sony playstation 5 в последние годы особо не расслабляюсь.

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Avowed

Предстоящая ролевая игра от Obsidian Entertainment. Игроки вернутся в мир Эора, знакомый по "Pillars of Eternity". Использование Unreal Engine 5 обещает впечатляющую графику и детализированные локации. Сделан акцент на экшен-геймплей и богатую историю. Разработка ведется в сжатые сроки, что может ограничить масштаб и глубину игры. В последнее время Обсидиан параллельно допиливала "The Outer Worlds", "Pentiment" и "Grounded", что могло повлиять на ресурсы для "Avowed". Игра была запланирована на 2024 год.

Перенос игры

Это стандартная практика. Издатели регулярно прибегают к данному трюку в особых случаях. Жизнь непредсказуема и возможны варианты. Жизнь способна преподнести множество сюрпризов и удивить своими выкрутасами. Некоторые разработчики идут на риски и выпускают полуфабрикат с множеством багов. Сдвиг релиза и репутационные потери - это две стороны одной медали. Умные люди взвешивают финансовые риски и принимают решение. У Сall of duty не может быть переносов.

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Рекламная компания

Упоминаю данный факт для тех кто в танке. Она не бесплатная. Очень часто маркетинг стоит больше, чем потрачено на игру. Если дата релиза съезжает, то увеличиваются затраты не только на разработку, но и на продвижение. И тут есть небольшая уловка... Вариант сэкономить. Объявить о переносе релиза ДО начала активной фазы маркетинговой кампании. Либо не вкладывать денежку в продвижение. Чувствуете запах денег? Обыватели недооценивают бюджеты и траты в данном направлении - а они огромны.

В чем проблема

Представьте себе строительство дома. Чтобы жилец получил ключи от квартиры, проходит множество этапов. Они четко регламентированы и любой строитель знает их как 10 заповедей:

  1. Определение участка, приобретение или аренда земли, получение разрешений;
  2. Архитектурное проектирование, консультации с инженерами, разработка чертежей;
  3. Очистка территории, земляные работы, подведение коммуникаций;
  4. Разметка, заливка фундамента, устройство дренажной системы;
  5. Установка несущих конструкций, монтаж стен и перекрытий;
  6. Устройство крыши, установка водостоков;
  7. Разводка электричества и сантехники, утепление и шумоизоляция, отделочные работы;
  8. Фасадные работы, благоустройство территории;
  9. Установка отопления, вентиляции и кондиционирования, подключение к сетям водоснабжения и канализации;
  10. Проверка и тестирование всех систем, получение разрешения на ввод в эксплуатацию, выдача ключей жильцам.

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Аналогичный процесс происходит с любым производством. Самолет, фильмы, телевизор, конфеты. У всего есть цикл создания. Точно так же и с играми. Данный цикл разбит на этапы. Время и стоимость каждого цикла рассчитываются и известны на всех этапах производства. Это не чья-то прихоть - это называется ПЛАНИРОВАНИЕ. От него напрямую зависят затраты. Если вы не правильно что-то спланировали, то возможен перерасход выделенных средств. Когда речь идет о 2-3 миллионах - это копейки, но в крупных организациях ВСЕГДА был планово-экономический отдел или отдел планирования.


Помните историю со Sweet Baby Inc? Там еще фигурировал BlackRock? Те самые ребята, что распоряжаются деньгами. Именно у них стоит супер компьютер с системой Aladdin. Это современная реинкарнация древней технологии. ПЭО заменили на ИИ и с большой вероятностью могут прогнозировать те или иные события. Видеть влияние различных факторов на будущее. 


Не у всех есть подобные решения, но плановый отдел - это составная часть ЛЮБОГО крупного предприятия. Именно он планирует расходы и доходы предприятия. Именно в нем принимаются решения с далеко идущими последствиями. Горизонт планирования зависит от организации. Чем она больше - тем дальше смотрят в будущее.

Планирование Xbox

То, что перенесли игру на 3 месяца - это обыденное событие. Правильный вопрос должен звучать: "А почему это сделали". Нам дали красивый ответ: "Дать передышку". И снова правильный вопрос: "А почему получилось так, что осенью 2024 года в один момент оказалось сразу несколько проектов"? У Фила Спенсера в разработке находится не так много проектов. Почему они не были разнесены по времени и не распределены равномерно по датам?

С осени прошлого года до осени этого года в релиз попадает только Senua's Saga: Hellblade II, но потом на три осенних месяца идут 7 проектов? Мне одному кажется, что это не нормально? Как можно делать планы по релизам игр, если вы все их ставите на одну и туже дату?

Зимняя и летняя презентация Xbox

Вишенка на торте. Зимой нам рассказывают про новые релизы на ближайший год. За 9 месяцев до старта продаж у Microsoft еще нет представления и четких планов на финансовый год. Горизонт планирования удивляет. На таком промежутке времени уже понятно, к какому сроку будет готова та или иная игра. Но на летней презентации нам снова не указывают точную дату и маячит 2024. То есть, за 3 месяца до релиза в самой большой и богатой игровой корпорации еще не знают свое будущее.


Немного цитат для контекста

Подобных сообщений очень много. Они регулярно всплывают то тут, то там в различных интервью. У Фила есть план и он четко его придерживается.


Во время слияния с Активижен происходит некоторая утечка документов Xbox. Фил Спенсер в суде представил свои некоторые планы. Данная информация попала в руки общественности. Все помнят этот инцидент. От скуки его мусолили все кому не лень. Основной трафик составляли сайты с Xbox тематикой.

Буквально через день после утечки появляется сообщение от самого главы Xbox. Посыл был простым "Это все ложь и провокация" В документах нет ничего интересного и наши планы давно поменялись. Между предоставлением слайдов суду и их утечкой прошло пол года.


Почему провалились консоли Xbox

В открытый доступ попадает мало информации о внутренней кухне игрового подразделения Xbox. Большая часть информации - это интерпретация событий. Долгое время я утверждал, что у Xbox нет денег. Весь лоск, что мы видим - это пускание пыли в глаза. Более подробно вопрос рассматривал в этом материале:

Чемодан без денег - почему Xbox уже не торт  

Но сейчас всплывает фундаментальная проблема. Основа основ любого крупного предприятия. Планирование. Именно на нем строиться ВСЕ существование крупных предприятий. Именно планирование позволяет составлять план и придерживаться его. При планировании у вас есть отправная точка и горизонт событий к которому вы идете. Мы неоднократно слышали "Планы" Фила Спенсера, но рассматривая прецедент с Avowed мы можем четко утверждать - никакого плана нет.

Послесловие

Игровая индустрия сурова и беспощадна к тем, кто не может предвидеть завтрашний день. В каждом переносе, в каждой задержке скрыта трагедия неиспользованных возможностей и сорванных планов. Остаётся только надеяться, что следующие проекты найдут своё время и место под солнцем, избежав ошибок прошлого. Пусть каждая новая игра, рождённая в мире интерактивного искусства, будет ещё одним шагом на пути к совершенству, воплощением мечты о том, что всё возможно, если всё продумано до мельчайших деталей.

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call of duty васютин xbox game pass diablo iv фил спенсер sony playstation 5 игровые консоли xbox игры microsoft
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